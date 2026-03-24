ETV Bharat / state

कानपुर: आईआईटी की ब्रेक्सवेल, ब्रेस्ट कैंसर का 10 मिनट में पता लगा लेगा

कानपुर: भारत बीमारियों का हब बनता जा रहा है. आम आदमी से लेकर महिलाओं तक में कई गंभीर बीमारियां देखी जा रही है. ब्रेस्ट कैंसर इन दिनों भारतीय महिलाओं के लिए बड़ी समस्या बनती जा रही है. हालांकि, कैंसर किसी भी तरह की हो, लेकिन वह इतनी खतरनाक और जानलेवा होती है कि शुरुआत में इसका पता लगाना बेहद मुश्किल होता है. लेकिन अब इस क्षेत्र में आईआईटी कानपुर की स्टूडेंट ने एक नया कीर्तिमान रच दिया है.

डा. दीपिका: फाउंडर डिजी रक्षक प्राइवेट लिमिटेड (Photo Credit; ETV Bharat)

आईआईटी कानपुर के द्वारा पहली बार एक पोर्टेबल डिवाइस-ब्रेक्सवेल तैयार किया गया है, जिससे केवल 10 मिनट में ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाया जा सकेगा. यह डिवाइस हाई रिस्क व लो रिस्क दोनों प्रकार से लक्षणों का पता लगा लेगा. इस डिवाइस की खास बात यह भी है की इससे जांच के लिए मरीजों के शरीर में न तो किसी तरह का कोई ऑपरेशन करना होगा और न ही ब्लड सैंपल लिया जाएगा. महज डिवाइस के शरीर में लगाने से ही ब्रेस्ट कैंसर की जानकारी सामने आ जाएगी. वहीं, ब्रेस्ट कैंसर के साथ ही स्तन संबंधी बीमारियों की जानकारी भी हासिल की जा सकती है.



राजकीय मेडिकल कालेज के 150 मरीजों पर सफल परीक्षण के बाद, डिजी रक्षक की संस्थापक डा. दीपिका सिंह ने बताया, इस डिवाइस से जो जांच रिपोर्ट सामने आती है, उसमें सेंसेटेविटी जहां 90 प्रतिशत है, वहीं एक्यूरेसी 85 प्रतिशत होती है. डिवाइस को आईआईटी कानपुर की लैब में टेस्ट किया जा चुका है. साथ ही प्रयागराज स्थित मोतीलाल नेहरु अस्पताल के एथिक्स कमेटी के सदस्यों द्वारा प्रमाणिकता दी जा चुकी है.