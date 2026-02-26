ETV Bharat / state

IIT कानपुर और NCRA पुणे के वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि; तारों की दूरी-गति मापना आसान

तारों की दूरी-गति मापना आसान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: IIT कानपुर और NCRA पुणे के वैज्ञानिकों ने तारों की दूरी और गति मापने का नया तरीका खोज निकाला है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर के भौतिकी विभाग, स्पेस, प्लैनेटरी एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग (SPASE) इकाई और नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स (NCRA) पुणे के खगोल वैज्ञानिकों ने आवधिक रेडियो तरंगें उत्सर्जित करने वाले तारों-जैसे पल्सर की दूरी मापने का नया और प्रभावी तरीका विकसित किया है. यह शोध 'प्रोबिंग द मॉर्फोलॉजी ऑफ द गम नेबुला यूजिंग पल्सर ऑब्जर्वेबल्स एंड ए नॉवेल डिस्टेंस एस्टीमेशन मेथड' शीर्षक से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित जर्नल 'मंथली नोटिसेस ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी' में प्रकाशित हुआ है. इस अध्ययन को डॉ. आशीष कुमार (वर्तमान में NCRA पुणे), प्रो. अविनाश ए. देशपांडे (एक्स. RRI बेंगलुरु) और प्रो. पंकज जैन (IIT कानपुर) ने संयुक्त रूप से पूरा किया है. IIT कानपुर के सीनियर प्रोफेसर पंकज जैन. (Video Credit: IIT Kanpur) अब आसान होगी प्रक्रिया: IIT कानपुर के सीनियर प्रोफेसर पंकज जैन ने बताया कि तारों की सही दूरी मापना खगोल विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौतियों में से अभी तक एक था. आकाश में किसी तारे की दिशा ज्ञात करना अपेक्षाकृत सरल है, लेकिन उसकी वास्तविक दूरी निर्धारित करना कठिन होता था. हालांकि दूरी मापने का सबसे विश्वसनीय तरीका त्रिकोणमितीय पैरालैक्स है. यह केवल निकटवर्ती तारों पर ही प्रभावी रूप से लागू होता है. अन्य विधियों, जैसे न्यूट्रल हाइड्रोजन आधारित तकनीकों में त्रुटि की संभावना अधिक रहती है.