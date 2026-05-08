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कैंसर के इलाज में IIT कानपुर को बड़ी सफलता; रेनोईर टूल कोशिकाओं के संवाद को समझेगा

कैंसर के इलाज में IIT कानपुर को बड़ी सफलता. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: कुछ दिनों पहले IIT कानपुर की वरिष्ठ प्रोफेसर बुशरा अतीक ने कैंसर पर शोध को लेकर कहा था कि अब IIT कानपुर इस दिशा में एक बड़े हब के रूप में विकसित होगा. वहीं, IIT कानपुर के बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग के प्रो. हमीम जफर ने ऑस्ट्रेलिया के गार्वन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर अत्याधुनिक कंप्यूटेशनल टूल रेनोइर विकसित किया है.

प्रो. हमीम जफर ने बताया कि यह टूल शरीर के भीतर कोशिकाओं के बीच होने वाले आपसी सूक्ष्म संवाद को समझने में मदद करेगा. साथ ही इस टूल की मदद से विश्व भर के वैज्ञानिक कई अहम शोध कार्य कर सकेंगे.

प्रो. जफर ने बताया कि मानव शरीर करोड़ों कोशिकाओं से बना है. जो विकास और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए निरंतर एक दूसरे को संकेत भेजती हैं. अभी तक यह समझना कठिन था, कि एक कोशिका का सिग्नल दूसरी को कैसे प्रभावित करता है.

रेनोइर टूल स्पैटियल ट्रांसक्रिप्टोमैटिक्स तकनीक का उपयोग करके यह सटीक जानकारी देगा कि कौन सी कोशिका क्या काम कर रही है? साथ ही उसके संकेतों का असर किन जीन्स पर पड़ रहा है.