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IIT कानपुर दीक्षांत समारोह: डॉ. पवन गोयनका बोले- 44 बिलियन डॉलर की होगी भारत की स्पेस इकोनॉमी

श्रीहरिकोटा से होगी पहली प्राइवेट लॉन्चिंग: स्पेस नीति को लेकर किए गए सवाल के जवाब में कहा कि जब कोई नई नीति बनती है तो तमाम चुनौतियां भी होती हैं. लेकिन, अब स्पेस में सभी क्षेत्रों से निजी सेक्टर्स को हम अनुमति दे रहे हैं, चाहे वह लॉन्चिंग हो या सैटेलाइट से संबंधित गतिविधियां हों. इसी तरह गगनयान मिशन को लेकर किए गए सवाल के जवाब में कहा कि इसरो उसका मुख्य संचालक है और हम केवल उस प्रोजेक्ट की मॉनीटरिंग कर रहे हैं. ई-20 के प्रयोग से वाहनों का माइलेज कम होने और इंजन पर असर आने के सवाल पर डॉ. पवन गोयनका ने कहा कि उन्हें ऑटो इंडस्ट्री से बाहर हुए छह साल हो चुके हैं.

स्टार्टअप्स की संख्या में हुआ इजाफा: वह आईआईटी कानपुर के 59वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे और पत्रकारों से बात कर रहे थे. उन्होंने कहा कि पांच साल पहले स्पेस को लेकर जो स्टार्टअप काम कर रहे थे, उनकी संख्या महज 30 से 40 थी. जो मौजूदा समय में बढ़कर 400 तक पहुंच चुकी है. उन्होंने आगे कहा कि इसी शनिवार को श्रीहरिकोटा से पहली प्राइवेट सेक्टर की लॉन्चिंग होने जा रही है.

बुधवार को ये बातें बतौर मुख्य अतिथि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इन स्पेस) के अंतरिक्ष विभाग के अध्यक्ष डॉ. पवन गोयनका ने कहीं.

कानपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच साल पहले एक लक्ष्य तय किया था कि स्पेस के क्षेत्र में निजी इंडस्ट्री को भागीदारी का मौका देंगे. पीएम के उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्पेस से जुड़े सभी लोग लगातार रात-दिन काम कर रहे हैं. साथ ही हम यह भी कह सकते हैं कि आने वाले सात से आठ सालों में देश की स्पेस इकोनॉमी को 44 बिलियन डॉलर तक हम पहुंचा देंगे.

एप्पल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल विजेता सागर. (Photo Credit: ETV Bharat)

तकनीक और सड़कों के रोडमैप पर की चर्चा: हालांकि, यह जरूर कहूंगा कि जब किसी नई तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो कुछ दिक्कतें जरूर आती हैं. वहीं, अपने सालों के महिंद्रा समूह के संग बिताए सफर को लेकर कहा कि वहां से निकले भी छह साल हो चुके हैं. महिंद्रा समूह ने तकनीक पर बहुत अधिक काम किया है और देश की सड़कों का जो रोडमैप बनता है, उसे लेकर महिंद्रा समूह में बहुत सक्रियता रहती है. वहां के विशेषज्ञ उसी तरह से सारे बदलाव भी करते हैं और आगामी दिनों में जब ई-20 का प्रयोग होगा तो महिंद्रा समूह ने उसके अनुकूल इंजनों को पहले से तैयार कर दिया था.

माता-पिता के संग छात्र-छात्राओं ने ली सेल्फी: सामान्य दिनों की अपेक्षा बुधवार को आईआईटी कानपुर कैंपस का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था. पूरा परिसर शानदार ढंग से सजा था और आईआईटियंस के चेहरे पर मुस्कान बहुत दूर से दिख रही थी. जिन्हें डिग्रियां व पदक मिले थे, वह अपनी खुशी संस्थान के अलग-अलग क्षेत्रों में पहुंचकर वहां की यादों संग सेल्फी लेकर उसे एक दूसरे से साझा कर रहे थे. आईआईटियंस के साथ उनके माता-पिता भी थे, जो इस यादगार पल के साक्षी बने.

IIT कानपुर का 59वां दीक्षांत समारोह. (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल विजेता को मिली Apple में जॉब: कार्यक्रम के दौरान आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने संस्थान की प्रगति आख्या भी प्रस्तुत की. दीक्षांत समारोह में प्रेसीडेंट गोल्ड मेडल हासिल करने वाले छात्र सागर ने कहा कि मेरा शुरू से सपना था कि मैं टॉपर बनूं. इसके लिए मैंने अपनी क्लासरूम पढ़ाई को गंभीरता से लिया और जो दिक्कतें थीं, उन्हें शिक्षकों से साझा किया. नोट्स बनाते समय दोस्तों संग बात की और सागर ने कहा कि मौजूदा समय में उन्हें एप्पल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी मिल गई है.

कैंसर रिसर्च के लिए स्विट्जरलैंड जाएंगे आदित्य: वह भविष्य में अपना खुद का एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, जो देश के लिए व समाज के लिए बहुत अधिक उपयोगी हो. इसी तरह डायरेक्टर गोल्ड मेडल हासिल करने वाले छात्र आदित्य ने कहा कि वह अब स्विट्जरलैंड जाएंगे और चिकित्सा के क्षेत्र में अपना शोध कार्य करेंगे. उन्हें डिपार्टमेंट टॉपर होने के लिए भी सम्मानित किया गया है. इसी तरह उन्होंने कहा कि वह कैंसर के क्षेत्र में अपना शोध कार्य पूरा करना चाहते हैं.

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