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IIT कानपुर का 59वां दीक्षान्त समारोह 15 जुलाई को, 3104 छात्र-छात्राओं को मिलेंगी डिग्रियां

IIT कानपुर में 15 जुलाई को दीक्षान्त समारोह. ( Photo Credit; ETV Bharat )