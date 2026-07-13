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IIT कानपुर का 59वां दीक्षान्त समारोह 15 जुलाई को, 3104 छात्र-छात्राओं को मिलेंगी डिग्रियां

इस सत्र का समारोह 2 चरणों में आयोजित होगा. इसमें 450 PhD ग्रेजुएट्स को डिग्रियां दी जाएंगी. जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है.

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IIT कानपुर में 15 जुलाई को दीक्षान्त समारोह. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 4:10 PM IST

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कानपुर: आईआईटी कानपुर में 59 वां दीक्षांत समारोह 15 जुलाई को आयोजित होगा. इसमें कुल 3104 छात्र-छात्राओं को डिग्रियां दी जाएंगी. दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) के अंतरिक्ष विभाग के अध्यक्ष डॉ. पवन गोयनका उपस्थित रहेंगे.

संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल. (Video Credit; ETV Bharat)

बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल करेंगे. इस सत्र् का समारोह 2 चरणों में आयोजित होगा. इसमें 450 पीएचडी ग्रेजुएट्स को डिग्रियां दी जाएंगी. जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है.

निदेशक प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल ने कहा कि ये आंकड़ा IIT कानपुर में यह दर्शाता है कि छात्रों का शोध के प्रति बहुत अधिक रुझान है. उन्होंने ये भी बताया कि डॉक्टर पवन गोयनका ने काफी लम्बे समय तक महिंद्रा समूह के लिए काम किया है.

आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल ने बताया कि दीक्षान्त समारोह में यूजी स्तर के 1247 और पीजी स्तर के 1325 छात्रों संग 532 आउटरिच प्रोग्राम के तहत पढ़ने वालों को डिग्रियां दी जाएंगी.

दीक्षान्त समारोह में कंप्यूटर साइंस के छात्र सागर को प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल, स्टैटिसटिक्स एंड डाटा साइंस के छात्र आदित्य को डायरेक्ट गोल्ड मेडल और ऐरो स्पेस के छात्र ऋतिक शंकर को भी डायरेक्ट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा.

इसी तरह रतन स्वरूप मेमोरियल पदक एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के छात्र ध्रुव बुद्धदेव को मिलेगा. जबकि भौतिकी की छात्रा राधिका प्रसाद को शंकर दयाल शर्मा पदक से सम्मानित किया जाएगा.

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