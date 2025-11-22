IIT कानपुर से 2 कश्मीरी PHD छात्र लापता! दिल्ली ब्लास्ट के पहले से हैं गायब, खुफिया एजेंसियां अलर्ट
दिल्ली ब्लास्ट मामले में कानपुर के डॉ. शाहीन, डॉ. आरिफ की गिरफ्तारी के बाद से खुफिया एजेंसियां सतर्क हैं, कश्मीरी छात्रों की मांगी हैं डिटेल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2025 at 12:22 PM IST
कानपुर: दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार ब्लास्ट के मामले में यूपी के कानपुर के डॉ. शाहीन और डॉ. आरिफ का कनेक्शन सामने आने के बाद से लगातार एटीएस, आईबी व पुलिस के अफसर सक्रिय हो गए हैं. शहर में जो कश्मीरी युवक या छात्र रह रहे हैं, उनका सत्यापन कराया जा रहा है.
इसी बीच खुफिया एजेंसियों को शुक्रवार देर रात ये जानकारी मिली कि आईआईटी कानपुर से कश्मीर मूल के 2 पीचडी छात्र दिल्ली ब्लास्ट के पहले से लापता हैं तो हड़कंप की स्थिति हो गई. आनन-फानन में छात्र की जानकारी जुटाने के लिए सुरक्षा एजेंसी के अफसर आईआईटी कानपुर पहुंचे और छात्र का रिकॉर्ड खंगाला.
छात्र किससे अधिक बात करता था, उसकी गतिविधियां किस तरह की थीं? इस तरह के कई अन्य डाटा जुटाए गए हैं. इस मामले को लेकर आईआईटी कानपुर के उप निदेशक प्रो. बृजभूषण ने बताया, 2 पीएचडी स्टूडेंट ओपन सेमिनार के लिए लीव लेकर चले गए थे. उनकी पीएचडी भी पूरी हो चुकी है.
उनका जाना एक प्रकिया का हिस्सा है. अब वो नौकरी की तलाश में भी जुटेंगे. वहीं जिस तरह से पूरे देश भर के शैक्षणिक संस्थानों से कश्मीरी छात्रों का डाटा मांगा गया है. ठीक उसी तरह से आईआईटी कानपुर में पढ़ने वाले सभी कश्मीरी छात्रों का रिकॉर्ड मांगा गया है.
हर कश्मीरी का पहले सत्यापन होगा: कानपुर में आतंकी गतिविधियों पर लगाम लग सके, इसके लिए पुलिस के आला अफसरों ने कमर कस ली है. सभी शैक्षणिक संस्थानों से जहां कश्मीरी छात्रों का डाटा मांगा गया है. वहीं शहर में मौजूद कश्मीर के सभी युवकों की तलाश तेज कर दी गई है. अफसरों का कहना है, उनका मकसद किसी युवक को परेशान करना नहीं है. बल्कि सभी का सत्यापन जरूरी है. जिससे पुलिस के पास उनका पूरा रिकॉर्ड रहे.
