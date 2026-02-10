ETV Bharat / state

आईआईटी कानपुर 1976 बैच के गोल्डन जुबली रियूनियन में दिखा EMOTION, 13 करोड़ किया डोनेट

आईआईटी कानपुर के 1976 बैच के स्टूडेंट्स का स्वर्ण जयंती पुनर्मिलन. ( सोर्स: मीडिया सेल, आईआईटी कानपुर )

कानपुर: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर की 1976 बैच अपने स्वर्ण जयंती पुनर्मिलन के अवसर पर परिसर में आई. इस मौके पर उन्होंने अपनी संस्थान की शिक्षा पूर्ण किए 50 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया. इस पुनर्मिलन में देश और विदेश से आए पूर्व छात्र शामिल हुए, जिन्होंने अपने साथियों से फिर से जुड़कर पुरानी यादें ताज़ा कीं और अपनी मातृ संस्था के साथ अपने स्थायी संबंध को फिर से मजबूत किया.

स्वर्ण जयंती समारोह के खास अवसर पर 1976 बैच के पूर्व छात्रों ने आईआईटी कानपुर की विभिन्न महत्वपूर्ण पहलों के समर्थन के लिए 13.40 करोड़ रुपये देने की घोषणा भी की. यह सामूहिक योगदान संस्थान के प्रति बैच की गहरी कृतज्ञता और आईआईटी कानपुर की निरंतर प्रगति और उत्कृष्टता में सार्थक योगदान देने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

कक्षाएं देखीं, सेल्फी ली, पूरे परिसर का किया भ्रमण: संस्थान में करीब 50 साल बाद आए पूर्व छात्रों ने सबसे पहले जाकर अपनी कक्षाएं देखीं. इसके बाद एकजुट होकर इस यादगार पल को हमेशा अपने पास संजोकर रखने के लिए अपने स्मार्टफोन से सेल्फी ली.

इसके साथ ही जब पूर्व छात्रों ने आईआईटी कानपुुर का पूरा परिसर देखा, तो एकबारगी उन्हें विश्वास भी न हुआ कि वह कभी इसी संस्थान में पढ़े. पूर्व छात्रों ने कहा आईआईटी कानपुर जैसा परिसर कहीं और नहीं है.