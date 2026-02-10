आईआईटी कानपुर 1976 बैच के गोल्डन जुबली रियूनियन में दिखा EMOTION, 13 करोड़ किया डोनेट

आईआईटी कानपुर 1976 बैच के गोल्डन जुबली रियूनियन में दिखा EMOTION, 13 करोड़ किया डोनेट
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में 50 सालों बाद लौटे पूर्व छात्र तो पुरानी यादें हुई ताजा, कहा- आईआईटी कानपुर जैसा परिसर कहीं नहीं.
कानपुर: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर की 1976 बैच अपने स्वर्ण जयंती पुनर्मिलन के अवसर पर परिसर में आई. इस मौके पर उन्होंने अपनी संस्थान की शिक्षा पूर्ण किए 50 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया. इस पुनर्मिलन में देश और विदेश से आए पूर्व छात्र शामिल हुए, जिन्होंने अपने साथियों से फिर से जुड़कर पुरानी यादें ताज़ा कीं और अपनी मातृ संस्था के साथ अपने स्थायी संबंध को फिर से मजबूत किया.
स्वर्ण जयंती समारोह के खास अवसर पर 1976 बैच के पूर्व छात्रों ने आईआईटी कानपुर की विभिन्न महत्वपूर्ण पहलों के समर्थन के लिए 13.40 करोड़ रुपये देने की घोषणा भी की. यह सामूहिक योगदान संस्थान के प्रति बैच की गहरी कृतज्ञता और आईआईटी कानपुर की निरंतर प्रगति और उत्कृष्टता में सार्थक योगदान देने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
कक्षाएं देखीं, सेल्फी ली, पूरे परिसर का किया भ्रमण: संस्थान में करीब 50 साल बाद आए पूर्व छात्रों ने सबसे पहले जाकर अपनी कक्षाएं देखीं. इसके बाद एकजुट होकर इस यादगार पल को हमेशा अपने पास संजोकर रखने के लिए अपने स्मार्टफोन से सेल्फी ली.
इसके साथ ही जब पूर्व छात्रों ने आईआईटी कानपुुर का पूरा परिसर देखा, तो एकबारगी उन्हें विश्वास भी न हुआ कि वह कभी इसी संस्थान में पढ़े. पूर्व छात्रों ने कहा आईआईटी कानपुर जैसा परिसर कहीं और नहीं है.
आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने कहा, “आईआईटी कानपुर अपने पूर्व छात्रों की उपलब्धियों और उनके द्वारा निभाए जा रहे मूल्यों पर गर्व करता है. 1976 बैच का स्वर्ण जयंती पुनर्मिलन केवल व्यक्तिगत और पेशेवर उपलब्धियों के पांच दशकों का उत्सव नहीं है, बल्कि संस्थान के साथ उनके स्थायी संबंध का भी प्रतीक है. संस्थान को सहयोग देने की उनकी प्रतिबद्धता भविष्य की पीढ़ियों के लिए आईआईटी कानपुर के शैक्षणिक और संस्थागत प्रणाली को और सशक्त बनाएगी.”
संसाधन एवं पूर्व छात्र डीन प्रो. अमेय करकरे ने कहा कि “हमारे पूर्व छात्र आईआईटी कानपुर की सबसे बड़ी ताकतों में से हैं, और 1976 बैच अपनी मातृसंस्था के साथ आजीवन संबंध की भावना का उत्कृष्ट उदाहरण है.
इस ऐतिहासिक पुनर्मिलन के दौरान उनका उदार योगदान संस्थान के प्रति उनके स्नेह और जिम्मेदारी की भावना को दर्शाता है. ऐसा सहयोग विद्यार्थियों के अवसरों, संकाय उत्कृष्टता और संस्थागत विकास को और आगे बढ़ाने में सहायक होगा तथा युवा बैचों को भी संस्थान से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करेगा.”
