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आईआईटी जोधपुर सरकार के साथ मिलकर जल, ऊर्जा, अर्बन प्लानिंग ट्रांसपोर्टेशन व कृषि क्षेत्र में करेगा काम

जोधपुर: आईआईटी जोधपुर ने राजस्थान के विकास को लेकर बड़ी पहल करते हुए यहां प्रदेश की प्रमुख समस्याओं के निराकरण पर काम शुरू करने का ऐलान किया है. इसके लिए आईआईटी ने प्रमुख पांच क्षेत्र चुने हैं, जिनमें पानी, रिन्यूएबल एनर्जी, अरबन प्लानिंग और ट्रांसपोर्टेशन, कृषि व आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट शामिल हैं. इन पर आईआईटी में अलग-अलग तरीके से काम हए हैं, लेकिन अब यह नीतिगत तरीके से आगे बढाए जाएंगे.

इसके लिए राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास के साथ आईआईटी के विशेषज्ञों की बैठक शनिवार को होगी. इस दिन केा मरूधरा प्रतिबद्धता दिवस नाम दिया गया है. शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए आईआईटी जोधपुर के निदेशक प्रो. अविनाश अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या पानी की है. हमारे यहां 27 विशेषज्ञ इस पर काम कर रहे हैं. हमने वन स्टाफप सोल्यूशन पर जलजीवन मिशन में भी काम किया है. अब सीधे सरकार के साथ मिलकर काम होगा.

प्रो. अविनाश अग्रवाल ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jodhpur)

दूसरे क्षेत्र रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग और उत्पादन पर हमारे यहां पर रिसर्च हो रही है. अरबन प्लानिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए नया खाका तैयार करना है. प्रदेश की कला और हैंडीक्राफ्ट की गुणवत्ता टेक्नोलॉजी से सुधारने व बाजार उपलब्ध करवाने पर काम होगा. कृषि क्षेत्र में एआई और सेंसर टेक्नोलॉजी का उपयोग कर आगे कैसे बढाया जा सकता है, इस पर काम होगा. इसके अलावा आयुर्वेद के उपचार को आगे बढ़ाने व राजस्थान के गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त की गणित को समझने के लिए टीम बनाई है, जो उसे समझ कर वर्तमान उपयोग पर काम होगा. उन्होंने कहा कि हम जोजरी पर भी काम हो रहा है.

आईआईटी के दो और कैंपस होंगे : प्रो. अग्रवाल ने बताया कि आईआईटी जोधपुर में बहुत ऐसे कोर्स व विभाग हैं जो अगर जयपुर में संचालित होते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है. इसलिए सरकार से बात हुई है, भारत सरकार की अनुमति के बाद जयपुर में आईआईटी जोधपुर का एक छोटा कैंपस स्थापित होगा. उन्होंने बताया कि जयपुर कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहतर है, उसका फायदा मुख्य कैंपस को मिलता रहेगा. उन्होंने बताया कि अभी सरकार को इसके लिए जमीन व अन्य आधारभूत सुविधाएं देनी है. इसी तरह से पश्चिमी राजस्थान की समस्याओं के तकनीकी समाधान के लिए जैसलमेर में भी कैंपस खोलना प्रस्तावित है. केंद्र सरकार की अनुमति के बाद ही यह संभव होगा.