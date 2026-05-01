आईआईटी जोधपुर सरकार के साथ मिलकर जल, ऊर्जा, अर्बन प्लानिंग ट्रांसपोर्टेशन व कृषि क्षेत्र में करेगा काम
IIT Jodhpur- मुख्य सचिव के साथ शनिवार को होगा मंथन. नीतिगत तरीके से प्रदेश के विकास में होगी भागीदार. पांच नए विभाग भी शुरू होंगे.
Published : May 1, 2026 at 4:30 PM IST|
Updated : May 1, 2026 at 4:56 PM IST
जोधपुर: आईआईटी जोधपुर ने राजस्थान के विकास को लेकर बड़ी पहल करते हुए यहां प्रदेश की प्रमुख समस्याओं के निराकरण पर काम शुरू करने का ऐलान किया है. इसके लिए आईआईटी ने प्रमुख पांच क्षेत्र चुने हैं, जिनमें पानी, रिन्यूएबल एनर्जी, अरबन प्लानिंग और ट्रांसपोर्टेशन, कृषि व आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट शामिल हैं. इन पर आईआईटी में अलग-अलग तरीके से काम हए हैं, लेकिन अब यह नीतिगत तरीके से आगे बढाए जाएंगे.
इसके लिए राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास के साथ आईआईटी के विशेषज्ञों की बैठक शनिवार को होगी. इस दिन केा मरूधरा प्रतिबद्धता दिवस नाम दिया गया है. शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए आईआईटी जोधपुर के निदेशक प्रो. अविनाश अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या पानी की है. हमारे यहां 27 विशेषज्ञ इस पर काम कर रहे हैं. हमने वन स्टाफप सोल्यूशन पर जलजीवन मिशन में भी काम किया है. अब सीधे सरकार के साथ मिलकर काम होगा.
दूसरे क्षेत्र रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग और उत्पादन पर हमारे यहां पर रिसर्च हो रही है. अरबन प्लानिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए नया खाका तैयार करना है. प्रदेश की कला और हैंडीक्राफ्ट की गुणवत्ता टेक्नोलॉजी से सुधारने व बाजार उपलब्ध करवाने पर काम होगा. कृषि क्षेत्र में एआई और सेंसर टेक्नोलॉजी का उपयोग कर आगे कैसे बढाया जा सकता है, इस पर काम होगा. इसके अलावा आयुर्वेद के उपचार को आगे बढ़ाने व राजस्थान के गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त की गणित को समझने के लिए टीम बनाई है, जो उसे समझ कर वर्तमान उपयोग पर काम होगा. उन्होंने कहा कि हम जोजरी पर भी काम हो रहा है.
आईआईटी के दो और कैंपस होंगे : प्रो. अग्रवाल ने बताया कि आईआईटी जोधपुर में बहुत ऐसे कोर्स व विभाग हैं जो अगर जयपुर में संचालित होते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है. इसलिए सरकार से बात हुई है, भारत सरकार की अनुमति के बाद जयपुर में आईआईटी जोधपुर का एक छोटा कैंपस स्थापित होगा. उन्होंने बताया कि जयपुर कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहतर है, उसका फायदा मुख्य कैंपस को मिलता रहेगा. उन्होंने बताया कि अभी सरकार को इसके लिए जमीन व अन्य आधारभूत सुविधाएं देनी है. इसी तरह से पश्चिमी राजस्थान की समस्याओं के तकनीकी समाधान के लिए जैसलमेर में भी कैंपस खोलना प्रस्तावित है. केंद्र सरकार की अनुमति के बाद ही यह संभव होगा.
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पांच नए कोर्स कल से होंगे शुरू : प्रो. अग्रवाल ने बताया कि कल मुख्य सचिव हमारे यहां पांच नए विभाग शुरू करेंगे. इसमें सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट ऑफ एयरोस्पेस इंजीनियरिंग होगा. इसमें एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी व यूएवी पर काम होगा. डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड ओमेटिव इंजीनियरिंग व एनवायरमेंट एंड स्स्टेनेबल इंजीनियरिंग होंगे. उन्होंने बताया कि इस साल सबके लिए प्रवेश शुरू होंगे.
दो साल में बढ़ा दायरा : प्रो. अग्रवाल ने 2024 में एक मई को निदेशक के पद पर ज्वाइन किया था, तब 4400 छात्र और 250 फैकल्टी थी. अभी 9400 स्टूडेंट और 350 फैकल्टी हैं. जुलाई में ऑन कैंपस ही 5400 और 5000 एग्जीक्यूटिव होंगे.
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आईआईटी जोधपुर की रिसर्च के धरातल पर उपयोग के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारा काम रिसर्च कर आगे देना है. टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पर उतारना हमारा काम नहीं हैं. हमने मेडटेक काम किया है. एम्स के साथ आठ से दस कंपनियां इसमें काम कर रही हैं. कई डिवाइस बनाए हैं.