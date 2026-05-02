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जोजरी नदी को जहर मुक्त कराने आगे आई जोधपुर IIT, तकनीक और रिसर्च के सहारे सुधारेंगे दशा

​डिस्चार्ज वाटर की मॉनिटरिंग: डॉ. शोभना सिंह ने बताया कि शुरुआत एओआईटी बेस्ड वाटर मॉनिटरिंग से होगी. प्रयास होगा कि अनियंत्रित प्रदूषित पानी का निकास जोजरी में नहीं हो. जो पानी आता है, उसे पहले ट्रीट करें. उसके बाद डिस्चार्ज हो. इस मॉनिटरिंग का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में होगा. इससे रियल टाइम पता चलेगा कि पानी कितना बहाया हैं. हमारे यहां विकसित क्लीन टेक्नोलॉजी सस्टेंनेबल और प्राकृतिक रूप से होगी. उनका उपयोग कर पानी साफ किया जाए. इससे आज जो लोग जोजरी के आसपास नहीं जा रहे हैं, वे भी वहां जा सकेंगे. यह काम जल्द शुरू करेंगे.

आईआईटी के निदेशक प्रो. अविनाश अग्रवाल ने बताया कि 25 लोगों की टीम बनाई हैं, जिसके जरिए जोजरी की सफाई हो सकेगी. इसकी डीपीआर रिव्यू की. आईआईटी जोधपुर की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. शोभना सिंह को प्रोजेक्ट की कमान दी हैं. डॉ. शोभना ने बताया कि आईआईटी में पानी को लेकर तकनीक विकसित की. उसे स्थानीय एजेंसी के साथ मिलकर ग्राउंड पर ले जाएंगे. हमने कई दौर की मीटिंग और टीम के साथ फील्ड में हालात देखे हैं. क्या चुनौतियां है, इस पर बात की हैं. हमारा प्रयास होगा कि हमारी तकनीक से जोजरी को नया रूप दे सकें.

जोधपुर: उद्योगों के छोड़े गए जहरीले पानी के चलते दम तोड़ रही जोजरी नदी को नया जीवन देने के प्रयास किए जा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनाई कमेटी के निरीक्षण के बाद जिला प्रशासन एवं सरकार इसकी सुध ले रही है. इसी कड़ी में जोधपुर आईआईटी ने पहल की. जोधपुर आईआईटी ने जोजरी से जुड़ी एजेंसी एवं प्रशासन के साथ मिलकर कई दिन से फील्ड वर्क किया. अब आईआईटी की एक्सपर्ट टीम ने अपने यहां उपलब्ध तकनीक और रिसर्च को फील्ड में आजमाने की तैयारी की है.

कमेटी के बाद आई तेजी: जोजरी नदी में जोधपुर की औद्योगिक इकाइयों का दूषित पानी बरसों से बहाया जा रहा है. इसे रोकने के कई प्रयास हुए. जोजरी के रास्ते में पड़ने वाली कृषि भूमि बंजर होती जा रही हैं. इसे लेकर लगतार उस क्षेत्र के लोग परेशान हैं. बारिश के दिनों में सारे खेत जहरीले काले पानी से भर जाते हैं. गत वर्ष इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया एवं हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश संगीत लोढा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई. इस कमेटी ने क्षेत्र का दौरा कर निर्देश दिए. इसके बाद जिला प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हैं. एसटीपी प्लांट का निर्माण तेज किया. एसटीपी चल रही हैं, उनकी जांच की जा रही हैं. कलेक्टर आलोक रंजन ने हाल में एसटीपी प्लांट के हालात देखे.

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पाली-बालोतरा में हाल खराब: जोधपुर से निकली जोजरी नदी बालोतरा व पाली जिले में भी जाती है. आगे यह लूणी में मिल जाती हैं. जोधपुर के साथ दोनों औद्योगिक कस्बों में भी जहरीला पानी इस नदी में छोड़ा जा रहा है. बारिश के दिनों में ज्यादा मात्रा में पानी आता हैं. इससे पूरा पानी प्रदूषित हो जाता है. जोधपुर से करीब पचास किमी इलाके में हजारों बीघा खेतों की जमीनें बंजर हो गई. जोधपुर-बालोतरा जिले की सीमा के खेतों में किसानों को मजबूरी में जहरीले पानी से ही खेती करनी पड़ रही है. प्रदूषण मिट्टी और भूजल तक में समा चुका है. सैकड़ों परिवार नदी किनारे रहते हैं और उनका जीना मुहाल हो चुका हैं.

जोजरी नदी का पानी प्रदूषित (ETV Bharat Jodhpur)

दूषित पानी की भेंट चढ़ रही नदियां: पश्चिमी राजस्थान में जोजरी के अलावा लूनी और बांडी नदियों में लंबे समय से अनट्रीटेड वाटर डाला जा रहा है. इसमें सीवरेज और औद्योगिक इकाइयों का जहरीले पानी शामिल हैं. जोधपुर, पाली और बालोतरा में संचालित सीवेज टीटमेंट प्लांट (एसटीपी) तथा कॉमन एलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) की क्षमता नाकाफी है. इसकी वजह से नदियां प्रदूषण की भेंट चढ़ चुकी हैं. बढ़ते प्रदूषण के बावजूद प्रदूषित पानी को उपचारित करने की क्षमता विकसित नहीं कर पाने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी गंभीर सवाल उठाए थे.

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