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IIT जोधपुर का बड़ा नवाचार: AI और रोबोटिक्स से बदलेगी स्वास्थ्य सेवा, डॉक्टरों का घटेगा काम का बोझ

IIT जोधपुर ने तैयार किया AI और रोबोटिक्स का सशक्त मॉडल ( photo source : IIT Jodhpur )

जोधपुर: स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का दायरा अब केवल मशीनी उपकरणों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और रोबोटिक्स की मदद से मरीजों की देखभाल और जांच की पूरी व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर (IIT जोधपुर) के शोधकर्ताओं ने इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है. संस्थान में ऐसी तकनीकों का विकास किया जा रहा है, जिससे मेडिकल जांच में सटीकता और एकरूपता लाई जा सके, जांच रिपोर्ट तैयार करने में लगने वाले समय को कम किया जा सके और भावी डॉक्टरों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के तरीकों को पूरी तरह बदला जा सके.