IIT जोधपुर का बड़ा नवाचार: AI और रोबोटिक्स से बदलेगी स्वास्थ्य सेवा, डॉक्टरों का घटेगा काम का बोझ
IIT जोधपुर के शोधकर्ता एआई व रोबोटिक्स द्वारा मेडिकल शिक्षा को सुलभ बनाने की दिशा में अहम तकनीकें विकसित करने पर काम कर रहे हैं.
Published : October 15, 2026 at 7:23 AM IST|
Updated : October 15, 2026 at 8:07 AM IST
जोधपुर: स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का दायरा अब केवल मशीनी उपकरणों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और रोबोटिक्स की मदद से मरीजों की देखभाल और जांच की पूरी व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर (IIT जोधपुर) के शोधकर्ताओं ने इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है. संस्थान में ऐसी तकनीकों का विकास किया जा रहा है, जिससे मेडिकल जांच में सटीकता और एकरूपता लाई जा सके, जांच रिपोर्ट तैयार करने में लगने वाले समय को कम किया जा सके और भावी डॉक्टरों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के तरीकों को पूरी तरह बदला जा सके.
IIT जोधपुर के मेडिकल एआई सिस्टम्स लैब (MAISys Lab) में एसोसिएट प्रोफेसर, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के डॉ. दीपक मिश्रा के नेतृत्व में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और कंप्यूटिंग तकनीकों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी व्यावहारिक चुनौतियों के समाधान तलाशे जा रहे हैं. इस शोध के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं एआई की सहायता से रोबोट द्वारा अल्ट्रासाउंड जांच, मेडिकल स्कैन का कंप्यूटर आधारित विश्लेषण और सिमुलेशन के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा.
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एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. दीपक मिश्रा ने बताया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्वास्थ्य सेवाओं में सार्थक बदलाव ला सकती है, बशर्ते इसका विकास डॉक्टरों, मरीजों और चिकित्सा विद्यार्थियों की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाए. मेडिकल एआई सिस्टम्स लैब में हम एआई, रोबोटिक्स और कंप्यूटिंग तकनीकों को एक साथ लाकर हृदय की अल्ट्रासाउंड तस्वीरें प्राप्त करने से लेकर मेडिकल स्कैन के विश्लेषण और चिकित्सकीय प्रक्रियाओं के सिमुलेशन तक की चुनौतियों पर काम कर रहे हैं. हमारा उद्देश्य ऐसी तकनीकें विकसित करना है, जो स्वास्थ्य विशेषज्ञों के कार्य में सहयोग दें, चिकित्सा प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाएं और भविष्य के स्वास्थ्यकर्मियों के लिए सीखने के अधिक संवादात्मक अवसर तैयार करें. हमारा अंतिम लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि तकनीकी नवाचार चिकित्सा अभ्यास और मरीजों की देखभाल में वास्तविक रूप से सहायक बन सके.
डॉ. दीपक मिश्रा के अनुसार, तकनीक की सार्थकता तभी है जब वह जमीन पर डॉक्टरों और मरीजों की वास्तविक समस्याओं का समाधान बने. मेडिकल एआई सिस्टम्स लैब का उद्देश्य केवल कोड या मशीनें तैयार करना नहीं, बल्कि चिकित्सा विशेषज्ञों के काम में हाथ बंटाना है, जिससे किसी भी बीमारी की पहचान में मानवीय भूल की गुंजाइश न के बराबर रह जाए. यह शोध स्वास्थ्य सेवाओं में विशेषज्ञ डॉक्टरों पर बढ़ते कार्यभार, जटिल मेडिकल रिपोर्ट और स्कैन के विश्लेषण में लगने वाले समय तथा मेडिकल विद्यार्थियों एवं स्वास्थ्यकर्मियों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने जैसी चुनौतियों पर केंद्रित है.
डॉक्टरों का कार्य प्रभावी बनाने की कवायद : इस शोध का मुख्य उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और चिकित्सा विशेषज्ञता को एक साथ लाकर ऐसी तकनीकें विकसित करना है, जो डॉक्टरों के कार्य को अधिक प्रभावी बनाने और चिकित्सा शिक्षा को बेहतर बनाने में सहयोग कर सकें.अल्ट्रासाउंड जांच को चिकित्सा जगत में सबसे सुरक्षित, कम खर्चीला और सुविधाजनक माध्यम माना जाता है. इसे आसानी से एक कमरे से दूसरे कमरे या दूरदराज के क्षेत्रों में भी ले जाया जा सकता है. इसके बावजूद, अल्ट्रासाउंड से मिलने वाली तस्वीरों की स्पष्टता इस बात पर बहुत अधिक निर्भर करती है कि जांच करने वाला विशेषज्ञ अल्ट्रासाउंड प्रोब (जांच उपकरण का सिर) शरीर पर किस कोण और दबाव के साथ रखता है.
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विशेषकर जब बात हृदय की अल्ट्रासाउंड जांच की आती है जिसे चिकित्सकीय भाषा में ‘इकोकार्डियोग्राफी’ कहा जाता है तो सही और स्पष्ट तस्वीरें हासिल करने के लिए अनुभव और विशेष दक्षता की दरकार होती है. एक छोटी सी चूक से हृदय की धड़कनों या वाल्व के कामकाज का सही आकलन अधूरा रह सकता है. IIT जोधपुर की टीम एआई और रोबोटिक आर्म्स को इस तरह प्रशिक्षित कर रही है कि वे प्रोब को सही जगह पर सटीक दबाव के साथ खुद संरेखित कर सकें. इससे जांच की गुणवत्ता किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत कुशलता पर निर्भर नहीं रहेगी और दूरदराज के अस्पतालों में भी उच्च गुणवत्ता की जांच संभव हो सकेगी.
मेडिकल स्कैन का एआई आधारित विश्लेषण : IIT जोधपुर की शोध टीम सीटी स्कैन (CT Scan), एमआरआई (MRI) और अल्ट्रासाउंड सहित विभिन्न प्रकार की मेडिकल इमेजिंग के विश्लेषण के लिए कंप्यूटर आधारित विधियां विकसित कर रही है. अक्सर गंभीर सड़क हादसों या छाती की चोटों के मामलों में पसलियों की हड्डियां टूट जाती हैं. इंसानी शरीर में 24 पसलियां होती हैं और सीटी स्कैन में एक-एक पसली की अलग-अलग बारीक जांच करना रेडियोलॉजिस्ट के लिए काफी समय लेने वाला और थकाऊ काम साबित होता है. आपातकालीन परिस्थितियों में जहां हर मिनट कीमती होता है, वहां स्कैन के विश्लेषण में लगने वाला समय मरीज के लिए जोखिम बढ़ा सकता है.
इस गंभीर चुनौती को हल करने के लिए शोध दल 'एजेंटिक एआई' (Agentic AI) प्रणाली पर काम कर रहा है. यह तकनीक मेडिकल इमेज कंप्यूटिंग के तहत काम करती है. इसका काम सीटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड की हजारों तस्वीरों को कुछ ही सेकंडों में छांटना और उनमें मौजूद असामान्यताओं को रेखांकित करना है. यह प्रणाली पसलियों में मौजूद फ्रैक्चर की सटीक जगह, उसकी गंभीरता और हड्डियों की स्थिति का स्वतः विश्लेषण कर मानक मेडिकल रिपोर्ट के प्रारूप में डॉक्टर के सामने रख देती है. इससे रेडियोलॉजिस्ट को पूरी तस्वीर समझने में बहुत कम समय लगता है और वे तुरंत निर्णय ले पाते हैं.
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सिमुलेशन तकनीक से चिकित्सा शिक्षा को मिलेगा नया आयाम : चिकित्सा शिक्षा की सबसे बड़ी सीमा यह रही है कि विद्यार्थी किताबों और वीडियो से सिद्धांत तो सीख लेते हैं, लेकिन जटिल प्रक्रियाओं का व्यावहारिक अनुभव हासिल करने के लिए उन्हें वास्तविक मरीजों और ऑपरेशनों पर निर्भर रहना पड़ता है. वास्तविक ऑपरेशन थिएटर में सीखने के दौरान प्रयोग करने की गुंजाइश नहीं होती. IIT जोधपुर की टीम इस खाई को पाटने के लिए सिमुलेशन आधारित डिजिटल टूल्स विकसित कर रही है. ये टूल्स वर्चुअल रियलिटी और एडवांस कंप्यूटिंग पर आधारित हैं, जहां विद्यार्थी मेडिकल जांच और सर्जिकल प्रक्रियाओं का बार-बार अभ्यास कर सकते हैं. इन टूल्स की खासियत यह है कि इनमें साधारण इनपुट या डिजिटल निर्देशों के जरिए सर्जरी के हालात बदले जा सकते हैं जैसे मरीज के शरीर की बनावट में बदलाव, अचानक होने वाली ब्लीडिंग या अन्य जटिलताएं. इससे मेडिकल छात्र बिना किसी मरीज को जोखिम में डाले अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है.