IIT Jodhpur ने नवाचार में रचा नया कीर्तिमान, वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 86 आईपीआर दाखिल

आईआईटी जोधपुर ( Source : IIT Jodhpur )

जोधपुर: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर ने अपने यहां लगातार हो रहे नवाचार के चलते महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान कुल 86 बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) दाखिल किए हैं. यह संस्थान की स्थापना के बाद किसी एक वर्ष में अब तक का सर्वाधिक आईपीआर दाखिला है, जो आईआईटी जोधपुर को शोध-आधारित नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास के एक सशक्त केंद्र के रूप में स्थापित करता है. वर्ष 2025 में दाखिल इन आईपीआर में 77 पेटेंट आवेदन, 5 डिजाइन पंजीकरण और 4 कॉपीराइट शामिल हैं, जो उभरते एवं बहुविषयक क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं. आईपीआर दाखिलों में यह निरंतर वृद्धि, संकाय सदस्यों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के बीच बौद्धिक संपदा संरक्षण के प्रति बढ़ती जागरूकता और सक्रिय सहभागिता को दर्शाती है.

पेटेंट आवेदन उन्नत अभियांत्रिकी समाधान, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियाँ, सामग्री एवं विनिर्माण प्रक्रियाएं, ऊर्जा प्रणालियां और डिजिटल नवाचारों जैसे क्षेत्रों से संबंधित हैं. इनमें से कई आविष्कार वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान पर केंद्रित हैं, जिनमें किफायतीपन, सततता और विस्तारयोग्यता पर विशेष बल दिया गया है, जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप है. यह उपलब्धि भारत के शोध एवं नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में आईआईटी जोधपुर की सुदृढ़ होती भूमिका को और मजबूत करती है. बौद्धिक संपदा सृजन और संरक्षण को सक्रिय रूप से बढ़ावा देकर संस्थान का उद्देश्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, उद्योग सहयोग और स्टार्टअप इनक्यूबेशन को गति देना है, जिससे आत्मनिर्भर भारत और नवाचार-आधारित विकास के राष्ट्रीय मिशन में सार्थक योगदान दिया जा सके. पढ़ें : IIT जोधपुर में समुद्र जल से सीधे हाइड्रोजन व बैटरी निर्माण की नई तकनीक विकसित