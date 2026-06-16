कैंसर रोगियों के सटीक उपचार के लिए आईआईटी जोधपुर ने विकसित किए नई पीढ़ी के बायोमार्कर्स
शोध से डॉक्टरों को मरीज के लिए सही थेरेपी चुनने में मदद मिलेगी.
Published : June 16, 2026 at 5:20 PM IST
जोधपुर: कैंसर के उपचार के लिए कई तरह की थेरेपी का चलन हैं. इनमें कई मरीजों को कीमोथेरेपी काम कर जाती है, तो कुछ में नहीं करती हैं. यह पता करने में ही मरीज का किमती समय निकल जाता है कि उसे कौनसी थेरेपी लेनी है. ऐसे में कैंसर उपचार शुरू होने से पहले ही यह पहचान हो सके कि मरीज को किस थैरेपी से लाभ होगा. इसको लेकर जोधपुर आईआईटी के शोधकर्ताओं ने अध्ययन किया है. कैंसर मरीज को आवश्यकतानुसार सटीक उपचार मिल सके इसके लिए शोधकर्ताओं ने ऐसे प्रिडिक्टीव बॉयोमार्कर्स तैयार किए हैं जिनसे यह संभव होता हैं. फिलहाल बॉयोमार्कर्स की क्लीनिकल ट्रॉयल में अच्छे परिणाम सामने आए हैं.
इस शोध का नेतृत्व IIT जोधपुर के बायोसाइंस एवं बायोइंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर तथा Tumor Microenvironment Laboratory के प्रमुख डॉ दिनेश कुमार अहिरवार कर रहे हैं. डॉ अहिरवार ने बताया कि हमारा शोध कैंसर उपचार से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास कर रहा है कि कुछ मरीज कैंसर उपचार से पूरी तरह से लाभन्वित होते हैं, जबकि जबकि अन्य मरीजों में उपचार प्रभावी नहीं होता. उन्होंने बताया कि हमारा प्रयास है कि इस तरह के ट्रीटमेंट प्रतिरोध के पीछे कार्यरत आणविक और कोशिकीय तंत्रों को समझकर हम डॉक्टरों को बेहतर निर्णय लेने और मरीजों के लिए अधिक प्रभावी उपचार विकल्प विकसित करने में सहायता कर सकें.
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उन्नत तकनीक से हो रहा परीक्षण: शोधकर्ताओं की टीम कैंसर कोशिकाओं के अध्ययन के लिए Single-Cell Sequencing Technologies, Multicolor High-Parameter Flow Cytometry, आधुनिक आणविक जीवविज्ञान तकनीकों तथा कम्प्यूटेशनल विश्लेषण का उपयोग कर रही हैं. इस तकनीक से दवा प्रतिरोध के कारणों को समझने में मदद मिल रही है. सामान्यत पारंपरिक तरीकों में पूरे ट्यूमर का सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है, जबकि Single-Cell Analysis तकनीक प्रत्येक कोशिका में होने वाले आणविक परिवर्तनों की अलग-अलग पहचान होती हैं. इससे उन विशेष कैंसर कोशिकाओं की पहचान संभव हो रही है जो कीमोथेरेपी के बाद भी जीवित रहती हैं. और आगे चलकर रोग की पुनः प्रगति का कारण बनती हैं. शोधकर्ता उन मेटाबोलिक परिवर्तनों का भी अध्ययन कर रहे हैं, जिनकी मदद से कैंसर कोशिकाएं उपचार से बच निकलती हैं.
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कैंसर उपचार में व्यापक बदलाव की संभावना: इस शोध का अंतिम लक्ष्य ऐसे Biomarkers विकसित करना है, जो उपचार शुरू होने से पहले ही यह अनुमान लगा सके कि मरीज कीमोथेरेपी के प्रति प्रतिरोध विकसित करेगा या नहीं. इससे चिकित्सकों को अनुपयुक्त उपचारों से बचने, प्रत्येक मरीज के लिए व्यक्तिगत उपचार योजना तैयार करने तथा उपचार के बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी. साथ ही कैंसर उपचार से जुड़े शारीरिक, मानसिक और आर्थिक बोझ को भी कम किया जा सकेगा. डॉ अहिरवार ने बताया कि दीर्घकालिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक कैंसर रोगी को वही उपचार मिले, जिससे उसे सर्वाधिक लाभ होने की संभावना हो. उपचार शुरू होने से पहले उसकी प्रभावशीलता का अनुमान लगाना बहुमूल्य समय बचा सकता है और हजारों मरीजों के जीवन की गुणवत्ता तथा जीवित रहने की संभावना को बेहतर बना सकता है.
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देश में हर साल लाखों की मौत: भारत में हर वर्ष लगभग 5.9 लाख से अधिक कैंसर रोगियों की मृत्यु हो जाती है. हालांकि कैंसर उपचार के क्षेत्र में पिछले वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, फिर भी बड़ी संख्या में मरीज उपचार के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं, जिससे उपचार की प्रभावशीलता कम हो जाती है और रोगियों के जीवित रहने की संभावना प्रभावित होती है. IIT जोधपुर के वैज्ञानिक कैंसर जीवविज्ञान (Cancer Biology), Precision Medicine और Translational Therapeutics के क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान के माध्यम से इस चुनौती का समाधान खोजने में जुटे हैं.
सिलिकोसिस के लिए भी प्रयास: एक अन्य अभिनव प्रयास के तहत शोधकर्ता मानव कोशिकाओं का उपयोग करके Patient-Specific Lung-on-Chip Systems भी विकसित कर रहे हैं. ये सूक्ष्म प्रयोगशाला मॉडल मानव फेफड़ों के ऊतकों की कार्यप्रणाली का अनुकरण करते हैं और कैंसर, फाइब्रोसिस तथा विभिन्न उपचारों की प्रभावशीलता का अध्ययन करने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करते हैं. यह तकनीक सिलिकोसिस जैसी गंभीर बीमारी में भी उपयोगी सिद्ध हो सकती है. सिलिकोसिस विशेष रूप से उन क्षेत्रों में एक बड़ी समस्या है, जहां बलुआ पत्थर (Sandstone) खनन के दौरान लंबे समय तक सिलिका धूल के संपर्क में रहने का जोखिम होता है.