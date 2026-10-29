देसी प्यूरीफायर के आगे सब फेल, मिट्टी-रेत से छने पानी का स्वाद अनोखा
भोपाल के स्वदेशी मेले में लगाई गई देसी जी फिल्टर की प्रदर्शनी, बिना बिजली मिलेगा शुद्ध और ठंडा पानी, IIT जोधपुर ने किया सर्टिफाइड. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 8:35 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 8:45 PM IST
भोपाल: यदि आपका महंगा वाटर प्यूरीफायर बार-बार खराब हो जाता है और बिजली का बिल भी बढ़ा रहा है. तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. दरअसल आईआईटी जोधपुर ने एक ऐसा नायाब देसी फिल्टर तैयार किया है, जो सिर्फ 500 रुपए में बिना बिजली और बिना किसी केमिकल के आपके घर के पानी को बिल्कुल शुद्ध और ठंडा रखेगा. इसमें पानी की हार्डनेस और पीएच स्तर जैसे मानकों की जांच भी की गई. ऐसे में कम लागत और पर्यावरण अनुकूल खूबियों के कारण यह फिल्टर आम लोगों के लिए उपयोगी विकल्प बन सकता है.
क्या है जी-फिल्टर
दरअसल, भोपाल में आयोजित स्वदेशी मेले में नर्मदा समग्र संस्था द्वारा लगाए गए स्लॉट में स्वस्थ सहायता समूह की महिलाओं और कुम्हारों द्वारा बनाया गए जी फिल्टर की प्रदर्शन लगाई गई थी. जहां इसके बारे में पता चला. बता दें जी-फिल्टर विशेष प्रकार की मिट्टी से बना छिद्रयुक्त सिरेमिक फिल्टर है. इसके निर्माण में स्थानीय मिट्टी, रेत और लकड़ी के बुरादे जैसी जैविक सामग्री का उपयोग किया जाता है.
इसके बाद मोल्ड बनाकर मिश्रण को आकार दिया जाता है, फिर इसे भट्ठी में पकाया जाता है. जिससे सिरेमिक संरचना में सूक्ष्म छिद्र बनते हैं. इन सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से पानी धीरे-धीरे गुजरता है और निलंबित कणों व सूक्ष्मजीवों को कम करने में सहायता मिलती है.
बिना बिजली के सरल जल-शोधन
बता दें कि जी-फिल्टर गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर काम करता है. इसके ऊपरी पात्र में पानी भरने पर वह सिरेमिक फिल्टर से छनकर नीचे के संग्रह पात्र में एकत्र होता है. इसके संचालन के लिए बिजली या मोटर की आवश्यकता नहीं होती. नर्मदा समग्र न्यास के वैभव उपाध्याय ने बताया कि "जी-फिल्टर में स्टोरेज की क्षमता करीब 9 लीटर है. यह फिल्टर क्षमता और परिस्थितियों के आधार पर 2 से 3 लीटर पाली का शोधन करने में सक्षम है.
जीरो प्रतिशत वेस्ट, 70 प्रतिशत पानी की बचत
वैभव ने बताया कि पीएचई विभाग में कराई गई जांच में इस फिल्टर के पानी में कोई कमी नहीं मिली है. इसका पीएच लेवल और हार्डनेस उतनी ही पाई गई, जितनी सामान्य पानी में जरूरत होती है. अभी बाजार में जो फिल्टर मौजूद है, उनमें आमतौर पर कहीं न कहीं 70 प्रतिशत तक पानी बर्बाद हो जाता है. जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पाता, लेकिन जी-फिल्टर में पानी जीरो प्रतिशत वेस्ट होगा.
स्थानीय कारीगरों के लिए आजीविका के अवसर
वैभव उपाध्याय बताते हैं कि इस पहल की विशेषता आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक और पारंपरिक कुम्हारी कौशल का समन्वय है. इसके लिए स्थानीय महिलाओं और कुम्हारों को आईआईटी जोधपुर के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है. इन ग्रामीण इलाकों में समय-समय पर जोधपुर आईआईटी के प्रोफेसरों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है. जिससे अलीराजपुर के प्रशिक्षित जनजातीय कारीगर स्थानीय स्तर पर जी-फिल्टर का निर्माण कर सकते हैं.
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जनजातीय क्षेत्रों के लिए वरदान
दरअसल, अलीराजपुर जिले के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण चुनौती है. विशेष रूप से नर्मदा नदी के बैकवाटर क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए पानी का उचित शोधन और सुरक्षित भंडारण जरूरी है. इस दिशा में नर्मदा समग्र न्यास द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के तकनीकी सहयोग से जी-फिल्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है. यह कम लागत वाला, गुरुत्वाकर्षण आधारित सिरेमिक जल फिल्टर है, जो ग्रामीण परिवारों के लिए घरेलू जल-शोधन का एक संभावित विकल्प प्रस्तुत करता है.
आईआईटी जोधपुर से सर्टिफाइड, पीएचई से टेस्टिंग
वैभव उपाध्याय ने बताया कि जी-फिल्टर बनाने का काम अलीराजपुर के सोंडवा तहसील के ककराना गांव में चल रहा है. साथ जी-फिल्टर को आईआईटी जोधपुर से सर्टिफाइड कराया गया है. इसके साथ ही इसमें 7 दिन पानी रखने के बाद पीएचई विभाग से भी इसके पानी की गुणवत्ता जांच कराई जाती है. इसके बाद ही जी-फिल्टर का उपयोग किया जाता है. हालांकि अभी यह शुरुआती स्टेज में है, इसलिए अभी इसे बाजार में लाने की बजाय वनवासी क्षेत्रों में लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है.