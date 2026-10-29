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देसी प्यूरीफायर के आगे सब फेल, मिट्टी-रेत से छने पानी का स्वाद अनोखा

पानी की मुश्किल मिला एवन सॉल्युशन ( ETV Bharat )

भोपाल: यदि आपका महंगा वाटर प्यूरीफायर बार-बार खराब हो जाता है और बिजली का बिल भी बढ़ा रहा है. तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. दरअसल आईआईटी जोधपुर ने एक ऐसा नायाब देसी फिल्टर तैयार किया है, जो सिर्फ 500 रुपए में बिना बिजली और बिना किसी केमिकल के आपके घर के पानी को बिल्कुल शुद्ध और ठंडा रखेगा. इसमें पानी की हार्डनेस और पीएच स्तर जैसे मानकों की जांच भी की गई. ऐसे में कम लागत और पर्यावरण अनुकूल खूबियों के कारण यह फिल्टर आम लोगों के लिए उपयोगी विकल्प बन सकता है.

क्या है जी-फिल्टर