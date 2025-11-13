ETV Bharat / state

कानून को मिलेगा तकनीक का साथ, आईआईटी और एनएलयू जोधपुर बनाएंगे देश का पहला संयुक्त केंद्र

जोधपुर: बदलते दौर में हर जगह तकनीक का बोलबाला है. ऐसे में कानून के क्षेत्र में भी तकनीक का बेहतर उपयोग हो सके, इसके लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर और आईआईटी जोधपुर के बीच एक समझौता हुआ है. यह साझेदारी आईआईटी जोधपुर के तकनीकी नवाचार को एनएलयू जोधपुर की कानूनी विशेषज्ञता के साथ जोड़ते हुए एक परिवर्तनकारी कदम है. साथ में न्यायिक प्रणालियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण, फिनटेक और मेडटेक नियमों और उभरती प्रौद्योगिकियों के नैतिक शासन जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करेंगे.

आईआईटी-एनएलयू संयुक्त कानून और प्रौद्योगिकी केंद्र भारत का पहला स्थायी, सह-शासित शैक्षणिक केंद्र होगा, जिसका प्रबंधन संयुक्त रूप से विधि विश्वविद्यालय और आईआईटी द्वारा किया जाएगा. इस समझौता पत्र पर आईआईटी जोधपुर के निदेशक प्रो. (डॉ.) अविनाश कुमार अग्रवाल और एनएलयू जोधपुर के कुलपति प्रो. (डॉ.) हरप्रीत कौर ने हस्ताक्षर किए. यह केंद्र संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, नीतिगत संवादों, शैक्षणिक आदान-प्रदानों और प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और डिजिटल उपकरणों तक साझा पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा.