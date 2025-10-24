स्वदेशी यूएवी और डीप-टेक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी जोधपुर और आइडियाफोर्ज ने हाथ मिलाया
आईआईटी जोधपुर और आइडियाफोर्ज अब संयुक्त रूप से स्वदेशी यूएवी और डीप-टेक पर काम करेंगे.
Published : October 24, 2025 at 4:32 PM IST
जोधपुर: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर और भारत की अग्रणी मानवरहित हवाई प्रणाली (यूएएस) कंपनी, आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने रक्षा, पर्यावरण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास पर सहयोग के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं. इस साझेदारी का उद्देश्य मानवरहित हवाई वाहनों (यूएवी) और उभरते डीप-टेक अनुप्रयोगों में स्वदेशी नवाचार को गति देना है.
इसके तहत, आईआईटी जोधपुर और आइडियाफोर्ज संयुक्त रूप से अवसरों की खोज करेंगे और यूएवी इंजन, सामग्री और विनिर्माण का विकास करेंगे. साथ ही 5जी एकीकरण, भू-भाग मेपिंग, ऑब्जेक्ट इंडेक्सिंग और यूएवी प्रणालियों के लिए सहनशक्ति वृद्धि जैसे उन्नत क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान और उत्पाद विकास का संचालन करेंगे. अनुसंधान सहयोग के अलावा, आईआईटी जोधपुर के छात्र यूएवी प्रौद्योगिकी में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे. यह एमओयू तीन वर्षों के लिए वैध है, जो ड्रोन प्रौद्योगिकी में भारत की स्थिति को आगे बढ़ाने, स्वदेशी नवाचार को मजबूत करने और इंजीनियरों और प्रौद्योगिकीविदों की अगली पीढ़ी को पोषित करने का काम करेगा.
आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सीएफओ विपुल जोशी ने बताया कि आईआईटी जोधपुर की अनुसंधान उत्कृष्टता और आइडियाफोर्ज के इंजीनियरिंग नेतृत्व को एक साथ लाकर, हमारा लक्ष्य ऐसे समाधानों का सह-निर्माण करना है जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरा करेंगे. वहीं आईआईटी के निदेशक, प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल ने कहा कि यह साझेदारी देश की रक्षा आवश्यकताओं और नागरिक उपयोग के लिए स्वदेशी यूएवी विकसित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी और देश को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत महाशक्ति के रूप में उभरने में मदद करेगी.
सबसे बड़ा स्वदेशी यूएवी परिचालन नेटवर्क: आइडियाफोर्ज भारत की अग्रणी मानवरहित हवाई प्रणाली (UAS) कंपनी जो एक इस क्षेत्र की इनावेटिव मानी जाती है. मिशन फसर्ट एप्रोच के साथ यह कंपनी सुरक्षा, मानचित्रण, निगरानी और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन, स्वायत्तता और विश्वसनीयता से युक्त अत्याधुनिक ड्रोन समाधान प्रदान करती है. इसका भारत का सबसे बड़ा स्वदेशी यूएवी परिचालन नेटवर्क है. अब तक 750000 से अधिक सफल उड़ानें संचालित की जा चुकी हैं. इसका दुनिया में ड्यूल-यूज़ ड्रोन निर्माताओं में तीसरा स्थान है. 2009 में भारत का पहला VTOL UAV विकसित करने के बाद से कंपनी ने अपने अनुसंधान एवं निर्माण केंद्रों का विस्तार नवी मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली और अमेरिका तक किया है.