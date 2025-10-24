ETV Bharat / state

स्वदेशी यूएवी और डीप-टेक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी जोधपुर और आइडियाफोर्ज ने हाथ मिलाया

आईआईटी जोधपुर और आइडियाफोर्ज में एमओयू ( Courtesy - IIT Jodhpur )

जोधपुर: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर और भारत की अग्रणी मानवरहित हवाई प्रणाली (यूएएस) कंपनी, आइडियाफोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने रक्षा, पर्यावरण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास पर सहयोग के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं. इस साझेदारी का उद्देश्य मानवरहित हवाई वाहनों (यूएवी) और उभरते डीप-टेक अनुप्रयोगों में स्वदेशी नवाचार को गति देना है. इसके तहत, आईआईटी जोधपुर और आइडियाफोर्ज संयुक्त रूप से अवसरों की खोज करेंगे और यूएवी इंजन, सामग्री और विनिर्माण का विकास करेंगे. साथ ही 5जी एकीकरण, भू-भाग मेपिंग, ऑब्जेक्ट इंडेक्सिंग और यूएवी प्रणालियों के लिए सहनशक्ति वृद्धि जैसे उन्नत क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान और उत्पाद विकास का संचालन करेंगे. अनुसंधान सहयोग के अलावा, आईआईटी जोधपुर के छात्र यूएवी प्रौद्योगिकी में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे. यह एमओयू तीन वर्षों के लिए वैध है, जो ड्रोन प्रौद्योगिकी में भारत की स्थिति को आगे बढ़ाने, स्वदेशी नवाचार को मजबूत करने और इंजीनियरों और प्रौद्योगिकीविदों की अगली पीढ़ी को पोषित करने का काम करेगा.