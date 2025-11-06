ETV Bharat / state

आईआईटी जोधपुर और BSF ने मिलाया हाथ, विकसित करेंगे अत्याधुनिक स्वदेशी सुरक्षा तकनीकें

सीमा सुरक्षा में बीएसएफ को मिला आईआईटी जोधपुर का साथ. आत्मनिर्भर भारत के तहत सीमा निगरानी, संचार और रक्षा नवाचार में होगा सहयोग.

BSF and IIT Jodhpur
बीएसएफ और आईआईटी जोधपुर के बीच एमओयू (Source : IIT Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 6, 2025 at 5:03 PM IST

Updated : November 6, 2025 at 5:08 PM IST

जोधपुर: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर (IIT जोधपुर) और सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा और निगरानी प्रणालियों को सशक्त बनाने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीकों के सह-विकास और क्रियान्वयन के लिए एक रणनीतिक साझेदारी करते हुए एमओयू किया है. जिस पर बीएसएफ के महानिरीक्षक एम. एल. गर्ग, महानिरीक्षक और आईआईटी के निदेशक प्रो. अविनाश कुमार अग्रवाल ने हस्ताक्षर किए.

इसके तहत दोनों संस्थान ड्रोन और एंटी-ड्रोन तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी प्रणाली, सुरक्षित संचार नेटवर्क, स्मार्ट बॉर्डर प्रबंधन और अन्य रणनीतिक नवाचारों पर कार्य करेंगे. जिससे भारत की सीमाओं पर संचालन दक्षता को और सुदृढ़ किया जा सके.

इस मौके पर आईआईटी जोधपुर के निदेशक प्रो. अविनाश कुमार अग्रवाल ने कहा कि यह साझेदारी भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में वास्तविक समाधान में परिवर्तित करेगी. यह आईआईटी जोधपुर की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है जो आत्मनिर्भर और प्रौद्योगिकी सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में कार्यरत है. राजस्थान फ्रंटियर के आईजी गर्ग ने कहा कि आईआईटी जोधपुर के साथ हमारा यह संयुक्त प्रयास सीमा प्रबंधन तकनीकों में स्वदेशी नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा.

पढ़ें : स्वदेशी यूएवी और डीप-टेक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी जोधपुर और आइडियाफोर्ज ने हाथ मिलाया

सेंटर फॉर एक्सीलेंस में होगा काम : यह एमओयू आईआईटी जोधपुर के मानेकशॉ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज एंड रिसर्च (MCOENSSR) के माध्यम से समन्वित होगा, जो भारत के रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में रणनीतिक नवाचार, स्वदेशी तकनीक विकास और क्षमता निर्माण का केंद्र है. इसमें बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (BICIT) का भी सहयोग रहेगा.

अगली पीढ़ी की सुरक्षा तकनीक पर नजर : यह समझौता भारत की शैक्षणिक संस्थाओं और सुरक्षा बलों के बीच सहयोग को एक नई दिशा प्रदान करता है. यह अगली पीढ़ी की घरेलू सुरक्षा तकनीकों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है, जो आत्मनिर्भरता, नवाचार और तकनीकी नेतृत्व के माध्यम से भारत की रक्षा प्रणाली को सशक्त बनाएगा. यह साझेदारी बीएसएफ और आईआईटी जोधपुर की उस साझा दृष्टि को मूर्त रूप देती है, जिसके अंतर्गत भारत की सीमाओं को स्मार्ट, सुरक्षित और प्रौद्योगिकी-संचालित क्षेत्र में परिवर्तित किया जा सकेगा.

ड्रोन है भविष्य की चुनौती : पाकिस्तान से लगती लंबी सीमा पर ड्रोन चुनौती है. खासतौर से ड्रोन के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी पाकिस्तान की ओर से बहुतायत की जाती है. हालांकि, बीएसएफ ने बॉर्डर पर जगह-जगह एंटी ड्रोन सिस्टम लगाकर उसे पर नियंत्रण किया है, लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए बीएसएफ इस चुनौती को बढ़ने से पहले ही पार पाने के लिए प्रयासरत है.

JODHPUR IIT AND BSF
INDIGENOUS SECURITY TECHNOLOGY
MAKE IN INDIA
BSF AND IIT JODHPUR

