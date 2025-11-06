ETV Bharat / state

आईआईटी जोधपुर और BSF ने मिलाया हाथ, विकसित करेंगे अत्याधुनिक स्वदेशी सुरक्षा तकनीकें

बीएसएफ और आईआईटी जोधपुर के बीच एमओयू ( Source : IIT Jodhpur )

जोधपुर: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर (IIT जोधपुर) और सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा और निगरानी प्रणालियों को सशक्त बनाने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीकों के सह-विकास और क्रियान्वयन के लिए एक रणनीतिक साझेदारी करते हुए एमओयू किया है. जिस पर बीएसएफ के महानिरीक्षक एम. एल. गर्ग, महानिरीक्षक और आईआईटी के निदेशक प्रो. अविनाश कुमार अग्रवाल ने हस्ताक्षर किए. इसके तहत दोनों संस्थान ड्रोन और एंटी-ड्रोन तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी प्रणाली, सुरक्षित संचार नेटवर्क, स्मार्ट बॉर्डर प्रबंधन और अन्य रणनीतिक नवाचारों पर कार्य करेंगे. जिससे भारत की सीमाओं पर संचालन दक्षता को और सुदृढ़ किया जा सके. इस मौके पर आईआईटी जोधपुर के निदेशक प्रो. अविनाश कुमार अग्रवाल ने कहा कि यह साझेदारी भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में वास्तविक समाधान में परिवर्तित करेगी. यह आईआईटी जोधपुर की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है जो आत्मनिर्भर और प्रौद्योगिकी सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में कार्यरत है. राजस्थान फ्रंटियर के आईजी गर्ग ने कहा कि आईआईटी जोधपुर के साथ हमारा यह संयुक्त प्रयास सीमा प्रबंधन तकनीकों में स्वदेशी नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा.