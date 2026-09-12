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IIT-ISM धनबाद के विष्णु तेजा का कमाल, एसपीई साउथ एशिया पेपर कॉन्टेस्ट में हासिल किया पहला स्थान

धनबाद: आईआईटी-आईएसएम धनबाद के पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विभाग के एमटेक छात्र पी विष्णु तेजा ने संस्थान का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है. उन्होंने सोसाइटी ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियर्स (एसपीई) के 2026 साउथ एशिया रीजनल स्टूडेंट पेपर कॉन्टेस्ट के मास्टर्स वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया है. इस जीत के साथ विष्णु तेजा अब अमेरिका के ह्यूस्टन में होने वाले एसपीई के अंतरराष्ट्रीय फाइनल में भारत और आईआईटी-आईएसएम का प्रतिनिधित्व करेंगे.

विष्णु तेजा ने यह उपलब्धि अपने शोध पत्र “सिंथेसिस ऑफ बायो-बेस्ड ज्विटेरियोनिक सर्फैक्टेंट फॉर यूज इन एनहांस्ड ऑयल रिकवरी एट हाई-टेंपेरेचर रिजर्वॉयर कंडीशंस” के लिए हासिल की है. उनका शोध अधिक तापमान वाले तेल भंडारों में उन्नत तेल निष्कर्षण (ईओआर) को बेहतर बनाने के लिए जैव-आधारित ज्विटेरियोनिक सर्फैक्टेंट विकसित करने पर केंद्रित है.

21 अक्टूबर को अमेरिका में होगा फाइनल

साउथ एशिया क्षेत्रीय प्रतियोगिता में विजेता बनने के बाद विष्णु तेजा का चयन एसपीई इंटरनेशनल स्टूडेंट पेपर कॉन्टेस्ट के फाइनल के लिए हुआ है. अंतरराष्ट्रीय फाइनल का आयोजन 21 अक्टूबर 2026 को अमेरिका के ह्यूस्टन स्थित जॉर्ज आर ब्राउन कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा.

खास बात यह है कि विष्णु तेजा इसी दौरान आयोजित होने वाली एसपीई एनुअल टेक्निकल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जिबिशन (एटीसीई) 2026 में भी अपने शोध को दुनिया भर के विशेषज्ञों के सामने प्रस्तुत करेंगे. यह सम्मेलन 21 से 23 अक्टूबर तक ह्यूस्टन में आयोजित किया जाएगा.

21 और 22 अप्रैल को हुआ था प्रतियोगिता