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आईआईटी-आईएसएम धनबाद की पहलः आदिवासी विद्यार्थियों को मिल रही आधुनिक डिजिटल तकनीक की ट्रेनिंग

धनबादः डिजिटल शिक्षा और तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देने की दिशा में आईआईटी आईएसएम धनबाद ने एक और महत्वपूर्ण पहल की है.

संस्थान के मैनेजमेंट स्टडीज एवं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग विभाग ने जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA), भारत सरकार के सहयोग से संचालित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्राइबल वेलफेयर (CoE) के तहत 9 और 10 जुलाई को झारखंड के तीन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (EMRS) में दो दिवसीय आईटी एवं कंप्यूटर स्किल्स प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया.

इस प्रशिक्षण शिविर में ईएमआरएस तमाड़ (रांची), बसिया (गुमला) और कुजरा (लोहरदगा) के कक्षा 10 से 12 तक के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया. उन्हें पायथन प्रोग्रामिंग, एडवांस एक्सेल सहित विभिन्न आधुनिक डिजिटल टूल्स का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया.

इस प्रशिक्षण के दौरान लाइव डेमो, हैंड्स-ऑन प्रैक्टिकल, केस स्टडी आधारित अभ्यास और इंटरएक्टिव सत्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को तकनीक के वास्तविक उपयोग की जानकारी दी गई. दूसरे दिन प्रतिभागियों ने प्रोजेक्ट आधारित गतिविधियों और प्रैक्टिकल अभ्यास के जरिए अपनी सीखी हुई तकनीकों का प्रदर्शन भी किया.

बता दें कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी योजना है. जिसका उद्देश्य दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना तथा उन्हें उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार के बेहतर अवसरों के लिए तैयार करना है.