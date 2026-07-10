आईआईटी-आईएसएम धनबाद की पहलः आदिवासी विद्यार्थियों को मिल रही आधुनिक डिजिटल तकनीक की ट्रेनिंग
आईआईटी-आईएसएम धनबाद की पहल से अब आदिवासी समुदाय के बच्चे भी आधुनिक तकनीक में दक्ष हो रहे हैं.
Published : July 10, 2026 at 6:37 PM IST
धनबादः डिजिटल शिक्षा और तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देने की दिशा में आईआईटी आईएसएम धनबाद ने एक और महत्वपूर्ण पहल की है.
संस्थान के मैनेजमेंट स्टडीज एवं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग विभाग ने जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA), भारत सरकार के सहयोग से संचालित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्राइबल वेलफेयर (CoE) के तहत 9 और 10 जुलाई को झारखंड के तीन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (EMRS) में दो दिवसीय आईटी एवं कंप्यूटर स्किल्स प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया.
इस प्रशिक्षण शिविर में ईएमआरएस तमाड़ (रांची), बसिया (गुमला) और कुजरा (लोहरदगा) के कक्षा 10 से 12 तक के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया. उन्हें पायथन प्रोग्रामिंग, एडवांस एक्सेल सहित विभिन्न आधुनिक डिजिटल टूल्स का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया.
इस प्रशिक्षण के दौरान लाइव डेमो, हैंड्स-ऑन प्रैक्टिकल, केस स्टडी आधारित अभ्यास और इंटरएक्टिव सत्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को तकनीक के वास्तविक उपयोग की जानकारी दी गई. दूसरे दिन प्रतिभागियों ने प्रोजेक्ट आधारित गतिविधियों और प्रैक्टिकल अभ्यास के जरिए अपनी सीखी हुई तकनीकों का प्रदर्शन भी किया.
बता दें कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी योजना है. जिसका उद्देश्य दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना तथा उन्हें उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार के बेहतर अवसरों के लिए तैयार करना है.
मैनेजमेंट स्टडीज एवं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग विभाग की प्रो. रश्मि सिंह ने कहा कि संस्थान का प्रयास है कि जनजातीय छात्र आधुनिक डिजिटल तकनीकों में दक्ष बनें. जिससे वे भविष्य की शिक्षा और रोजगार की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को तैयार कर सकें. वहीं विभाग के प्रो. निलाद्रि दास ने कहा कि व्यावहारिक प्रशिक्षण से विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे तकनीकी अवधारणाओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं.
आईआईटी आईएसएम धनबाद में स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्राइबल वेलफेयर के माध्यम से तकनीक आधारित शिक्षा, कौशल विकास और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है. जुलाई 2024 से संचालित इस कार्यक्रम के अंतर्गत झारखंड के सात एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों के 200 से अधिक छात्र-छात्राओं को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप डिजिटल कौशल का प्रशिक्षण दिया जा चुका है.
इसे भी पढे़ं- IIT-ISM की पहलः बीसीसीएल प्रभावित परिवार और वंचित विद्यार्थियों के लिए विशेष पढ़ाई सत्र
इसे भी पढे़ं- आईआईटी आईएसएम में 6G तकनीक पर राष्ट्रीय रिफ्रेशर कोर्स संपन्न, देशभर के 62 शिक्षकों ने लिया प्रशिक्षण
इसे भी पढे़ं- आईआईटी-आईएसएम में असिस्टेंट माइन सर्वेयर प्रशिक्षण पूरा, 147 अभ्यर्थियों को मिला प्रमाण पत्र