IIT ISM धनबाद के टेक्समिन और नीति आयोग के बीच अहम समझौता, क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को मिलेगी मजबूती
आईआईटी आईएसएम धनबाद के टेक्समिन और भारत सरकार की नीति आयोग ने एसओआई पर हस्ताक्षर किए. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 31, 2026 at 11:16 PM IST
धनबादः देश में महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) की उपलब्धता, खोज और प्रसंस्करण से जुड़ी चुनौतियों से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है. आईआईटी (आईएसएम) धनबाद स्थित टेक्समिन और भारत सरकार के नीति आयोग ने इस क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है. शनिवार, 31 अक्टूबर 2026 को दोनों संस्थानों के बीच ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट (SOI) पर हस्ताक्षर किए गए.
भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की पहल पर स्थापित टेक्समिन और नीति आयोग के बीच हुई यह साझेदारी देश के क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक मिनरल्स क्षेत्र को नई दिशा देने में सहायक होगी. इसके तहत दोनों संस्थान खनिज संसाधनों की पहचान, उपलब्धता का आकलन, अनुसंधान, तकनीकी विकास और नीतिगत सुझावों पर मिलकर काम करेंगे.
इस समझौते के तहत खनिजों की खोज से लेकर उनके निष्कर्षण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और पुनर्चक्रण तक पूरी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया जाएगा. इसके अलावा खनिज संसाधनों से संबंधित एक व्यापक डेटाबेस तैयार करने, आधुनिक विश्लेषण प्रणाली विकसित करने और तकनीकी अध्ययन को बढ़ावा देने की भी योजना है.
इस पहल का सीधा लाभ केंद्र और राज्य सरकारों को मिल सकेगा. खनिज संसाधनों से जुड़े नीतिगत फैसलों, नई योजनाओं के निर्माण और उनके क्रियान्वयन में वैज्ञानिक आंकड़ों तथा तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग किया जा सकेगा. इससे खनन क्षेत्र में योजनाओं को अधिक व्यावहारिक और परिणामोन्मुख बनाने में मदद मिलेगी.
बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा भंडारण, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और आधुनिक तकनीक से जुड़े उद्योगों में क्रिटिकल मिनरल्स की मांग लगातार बढ़ रही है. ऐसे में इन खनिजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करना भारत की रणनीतिक जरूरत बन गयी है. यह समझौता राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन के उद्देश्यों को गति देने के साथ खनिज सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.
टेक्समिन पहले से ही खनन एवं खनिज क्षेत्र में अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और नई तकनीकों को औद्योगिक उपयोग तक पहुंचाने की दिशा में सक्रिय है. नीति आयोग के साथ इस नए सहयोग से वैज्ञानिक अनुसंधान और सरकारी नीतियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होने की उम्मीद है.
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