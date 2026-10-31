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IIT ISM धनबाद के टेक्समिन और नीति आयोग के बीच अहम समझौता, क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को मिलेगी मजबूती

IIT ISM धनबाद के टेक्समिन और नीति आयोग के बीच अहम समझौता ( ETV Bharat )

धनबादः देश में महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) की उपलब्धता, खोज और प्रसंस्करण से जुड़ी चुनौतियों से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है. आईआईटी (आईएसएम) धनबाद स्थित टेक्समिन और भारत सरकार के नीति आयोग ने इस क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है. शनिवार, 31 अक्टूबर 2026 को दोनों संस्थानों के बीच ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट (SOI) पर हस्ताक्षर किए गए.

भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की पहल पर स्थापित टेक्समिन और नीति आयोग के बीच हुई यह साझेदारी देश के क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक मिनरल्स क्षेत्र को नई दिशा देने में सहायक होगी. इसके तहत दोनों संस्थान खनिज संसाधनों की पहचान, उपलब्धता का आकलन, अनुसंधान, तकनीकी विकास और नीतिगत सुझावों पर मिलकर काम करेंगे.