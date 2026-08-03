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आईआईटी आईएसएम धनबाद के नाम एक और कारनामा, युवा वैज्ञानिक ने जर्मनी में पूरी की इंडो-जर्मन रिसर्च फेलोशिप

धनबाद: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएसएम) धनबाद के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर (ग्रेड-I) डॉ. अंतरिप पोद्दार ने जर्मनी में आयोजित प्रतिष्ठित पेयर्ड अर्ली करियर फेलोशिप इन एप्लाइड रिसर्च (PECFAR) को सफलतापूर्वक पूरा कर संस्थान का गौरव बढ़ाया है. यह फेलोशिप 15 जून से 15 जुलाई 2026 के बीच जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ स्टुटगार्ट में आयोजित की गई.

डॉ. अंतरिप पोद्दार की यह उपलब्धि ऐसे समय आई है, जब हाल ही में उन्हें इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग (INAE) के प्रतिष्ठित यंग इंजीनियर अवार्ड-2026 के लिए भी चुना गया है. यह सम्मान इंजीनियरिंग, नवाचार और तकनीकी अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले युवा वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है.

फेलोशिप के दौरान डॉ. अंतरिप पोद्दार ने जूनियर प्रोफेसर डॉ. अमीररेज़ा आगाखानी के साथ मिलकर मैग्नेटिक माइक्रोरोलर्स पर अत्याधुनिक शोध किया. इस तकनीक का उपयोग भविष्य में टार्गेटेड ड्रग डिलीवरी जैसी उन्नत बायोमेडिकल प्रणालियों के विकास में अहम भूमिका निभा सकता है. जिससे जटिल बीमारियों के इलाज को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में नई संभावनाएं खुलेंगी.

इंडो-जर्मन रिसर्च फेलोशिप (ETV Bharat)

अपने शोध प्रवास के दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ स्टुटगार्ट और टेक्निशे यूनिवर्सिटैट डार्मस्टाट में व्याख्यान भी दिए. साथ ही मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंट सिस्टम्स (MPI-IS) तथा फ्राउनहोफर आईपीए का दौरा कर वहां के वैज्ञानिकों के साथ भविष्य की संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं और तकनीकी सहयोग पर विस्तृत चर्चा की.