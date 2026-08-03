आईआईटी आईएसएम धनबाद के नाम एक और कारनामा, युवा वैज्ञानिक ने जर्मनी में पूरी की इंडो-जर्मन रिसर्च फेलोशिप
आईआईटी आईएसएम धनबाद के युवा वैज्ञानिक ने इंडो-जर्मन रिसर्च फेलोशिप को पूरा किया है.
Published : August 3, 2026 at 8:29 PM IST
धनबाद: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएसएम) धनबाद के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर (ग्रेड-I) डॉ. अंतरिप पोद्दार ने जर्मनी में आयोजित प्रतिष्ठित पेयर्ड अर्ली करियर फेलोशिप इन एप्लाइड रिसर्च (PECFAR) को सफलतापूर्वक पूरा कर संस्थान का गौरव बढ़ाया है. यह फेलोशिप 15 जून से 15 जुलाई 2026 के बीच जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ स्टुटगार्ट में आयोजित की गई.
डॉ. अंतरिप पोद्दार की यह उपलब्धि ऐसे समय आई है, जब हाल ही में उन्हें इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग (INAE) के प्रतिष्ठित यंग इंजीनियर अवार्ड-2026 के लिए भी चुना गया है. यह सम्मान इंजीनियरिंग, नवाचार और तकनीकी अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले युवा वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है.
फेलोशिप के दौरान डॉ. अंतरिप पोद्दार ने जूनियर प्रोफेसर डॉ. अमीररेज़ा आगाखानी के साथ मिलकर मैग्नेटिक माइक्रोरोलर्स पर अत्याधुनिक शोध किया. इस तकनीक का उपयोग भविष्य में टार्गेटेड ड्रग डिलीवरी जैसी उन्नत बायोमेडिकल प्रणालियों के विकास में अहम भूमिका निभा सकता है. जिससे जटिल बीमारियों के इलाज को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में नई संभावनाएं खुलेंगी.
अपने शोध प्रवास के दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ स्टुटगार्ट और टेक्निशे यूनिवर्सिटैट डार्मस्टाट में व्याख्यान भी दिए. साथ ही मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंट सिस्टम्स (MPI-IS) तथा फ्राउनहोफर आईपीए का दौरा कर वहां के वैज्ञानिकों के साथ भविष्य की संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं और तकनीकी सहयोग पर विस्तृत चर्चा की.
डॉ. अंतरिप पोद्दार ने कहा कि पीईसीएफएआर फेलोशिप ने उन्हें विश्वस्तरीय शोधकर्ताओं के साथ काम करने और माइक्रोरोबोटिक्स व बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जैसे तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में अनुसंधान करने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान किया. उन्होंने बताया कि इस पहल के माध्यम से संयुक्त शोध पत्र, द्विपक्षीय अनुसंधान प्रस्ताव, पीएचडी सह-मार्गदर्शन, छात्र आदान-प्रदान, इंडो-जर्मन कार्यशालाओं तथा दीर्घकालिक वैज्ञानिक सहयोग की मजबूत आधारशिला रखी गई है. उनका विश्वास है कि यह साझेदारी आने वाले वर्षों में कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियों का मार्ग प्रशस्त करेगी.
आईआईटी आईएसएम का मानना है कि यह फेलोशिप भारत और जर्मनी के प्रमुख शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को नई दिशा देने के साथ-साथ संस्थान की वैश्विक शोध पहचान को भी और मजबूत करेगी.
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