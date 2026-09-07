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RO का पानी अब नहीं होगा बर्बाद, आईआईटी-आईएसएम धनबाद के रिसर्चर्स ने खोजा ‘दोबारा इस्तेमाल’ का रास्ता

आईआईटी-आईएसएम धनबाद के शोधकर्ताओं ने एक नई खोज की है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

IIT ISM Dhanbad Researchers developed technology that enables reuse of water discharged from RO systems
आईआईटी-आईएसएम धनबाद के शोधकर्ता (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 7, 2026 at 7:49 PM IST

3 Min Read
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धनबादः घरों में इस्तेमाल होने वाले आरओ से साफ पानी तो मिलता है लेकिन इसके साथ बड़ी मात्रा में निकलने वाला रिजेक्ट वाटर अक्सर नालियों में बह जाता है.

पानी की इसी बर्बादी को कम करने के लिए धनबाद स्थित IIT (ISM) Dhanbad के रिसर्चर्स ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है. जिसमें आरओ से निकलने वाले पानी को बर्बाद होने से बचाकर दोबारा घरेलू काम में इस्तेमाल किया जा सकेगा. इस तकनीक को भारतीय पेटेंट भी मिल चुका है.

रिसर्च टीम ने इनबिल्ट रिवर्स ऑस्मोसिस (RO) फिल्टर विद कॉन्सन्ट्रेट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया है. इसका पेटेंट नंबर 593495 और एप्लीकेशन नंबर 202531036943 है। इस पेटेंट के पेटेंटी IIT (ISM) धनबाद है.

बिल्डिंग की पाइपलाइन से ही जुड़ेगा आरओ सिस्टम

इस तकनीक की खासियत यह है कि आरओ सिस्टम को अलग से पारंपरिक तरीके से लगाने के बजाय मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग की पहले से मौजूद वाटर सप्लाई पाइपलाइन के साथ जोड़ा जा सकता है. पंप की मदद से पानी दबाव के साथ आरओ यूनिट तक पहुंचेगा. वहीं, ऊंची इमारतों में पाइपलाइन के भीतर मौजूद पानी का दबाव भी आरओ फिल्ट्रेशन प्रक्रिया में मदद करेगा. आरओ मेम्ब्रेन पानी को दो हिस्सों में अलग करती है. एक तरफ फिल्टर होकर साफ पानी मिलता है, जिसका इस्तेमाल पीने के लिए किया जा सकता है. दूसरी तरफ निकलने वाला पानी कॉन्सन्ट्रेट या रिजेक्ट वाटर होता है.

IIT ISM Dhanbad Researchers developed technology that enables reuse of water discharged from RO systems
IIT-ISM धनबाद के शोधकर्ताओं की रिसर्च (ETV Bharat)

रिजेक्ट वाटर नाली में नहीं, रूफटॉप टैंक में पहुंचेगा

आमतौर पर आरओ से निकलने वाला रिजेक्ट वाटर सीधे बाहर चला जाता है. इससे साफ पानी तैयार करने के दौरान पानी की एक बड़ी मात्रा बेकार हो जाती है. IIT-ISM के रिसर्चर्स ने इसी समस्या का समाधान इस तकनीक में किया है. इस सिस्टम में आरओ से निकलने वाले रिजेक्ट वाटर को उसी वाटर सप्लाई नेटवर्क के जरिए रूफटॉप टैंक में जमा किया जा सकेगा. इसके बाद इस पानी का इस्तेमाल पीने के अलावा अन्य घरेलू जरूरतों के लिए किया जा सकता है. मसलन, घर की सफाई, कपड़े धोने और दूसरे ऐसे कामों में इसका इस्तेमाल संभव होगा, जहां पीने योग्य पानी की जरूरत नहीं होती.

पानी बचाने के साथ मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा इस्तेमाल

रिसर्चर्स का यह सिस्टम सिर्फ आरओ के रिजेक्ट वाटर को दोबारा इस्तेमाल करने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य मौजूदा वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर इस्तेमाल करते हुए पानी की बर्बादी को कम करना भी है। खासकर मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग में यह सिस्टम पीने के पानी की शुद्धता के साथ-साथ रिजेक्ट वाटर के बेहतर प्रबंधन में उपयोगी हो सकता है।

IIT ISM Dhanbad Researchers developed technology that enables reuse of water discharged from RO systems
IIT-ISM धनबाद के शोधकर्ताओं की रिसर्च (ETV Bharat)
इस तकनीक को विकसित करने वाली टीम में प्रो. विवेक बाजपेयी, एसोसिएट प्रोफेसर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग, IIT-ISM; डॉ. पवन कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग; डॉ. माधव रतूड़ी, जो शोध के दौरान पोस्ट-डॉक्टोरल फेलो थे और वर्तमान में SIT पुणे में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं; तथा प्रिंस आनंद, रिसर्च स्कॉलर शामिल हैं.
IIT ISM Dhanbad Researchers developed technology that enables reuse of water discharged from RO systems
IIT-ISM धनबाद के रिसर्चर्स की तकनीक को मिला पेटेंट (ETV Bharat)

कुल मिलाकर, यह तकनीक आरओ से निकलने वाले पानी को ‘वेस्ट’ मानकर बहा देने के बजाय उसे एक उपयोगी संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की दिशा में कदम है. खासकर अपार्टमेंट और बहुमंजिली इमारतों में इसे अपनाकर पानी की बर्बादी को कम किया जा सकता है.

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