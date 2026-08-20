ETV Bharat / state

आईआईटी आईएसएम की पहल से आदिवासी छात्रों को डिजिटल उड़ान, एकलव्य स्कूलों के बच्चों को आईटी और कंप्यूटर स्किल्स की ट्रेनिंग

आईआईटी आईएसएम ( Etv Bharat )