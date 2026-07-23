IIT ISM धनबाद की प्रोफेसर डॉ. मधुलिका गुप्ता का ऑक्सफोर्ड की एआई फेलोशिप में चयन! जानें, क्या है ये
IIT ISM धनबाद की प्रो डॉ मधुलिका गुप्ता का चयन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की प्रतिष्ठित श्मिट एआई साइंस फैकल्टी फेलोशिप के लिए हुआ है.
Published : July 23, 2026 at 7:01 PM IST
धनबादः आईआईटी आईएसएम धनबाद के रसायन एवं रासायनिक जीवविज्ञान विभाग की सहायक प्राध्यापक डॉ. मधुलिका गुप्ता ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संस्थान को एक और बड़ी उपलब्धि दिलाई है.
डॉ. मधुलिका गुप्ता का चयन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की प्रतिष्ठित श्मिट एआई साइंस फैकल्टी फेलोशिप (Schmidt AI in Science Postdoctoral Fellowship) के लिए हुआ है. इस वर्ष भारत से चुने गए केवल तीन वैज्ञानिकों में डॉ. मधुलिका गुप्ता शामिल हैं, जबकि इस सूची में वह देश की इकलौती महिला वैज्ञानिक हैं.
डॉ. मधुलिका गुप्ता ने इस फेलोशिप के लिए आयोजित चार चरणों वाली वैश्विक चयन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पार किया. इसमें प्री-प्रपोजल, विस्तृत शोध प्रस्ताव, साक्षात्कार और अंतिम मूल्यांकन शामिल था. उनका चयन "एआई-ड्रिवन मल्टीस्केल डिजाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स फॉर क्लाइमेट-रेजिलिएंट एनर्जी सिस्टम्स" विषय पर आधारित शोध प्रस्ताव के लिए किया गया. इस शोध का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सहायता से पर्यावरण के अनुकूल विमानन ईंधन और भविष्य की टिकाऊ ऊर्जा प्रणालियों का विकास करना है.
अपनी उपलब्धि पर डॉ. मधुलिका गुप्ता ने कहा कि भारत और आईआईटी आईएसएम का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए गर्व और सम्मान का विषय है. उन्होंने कहा कि इस फेलोशिप के माध्यम से वह अंतरराष्ट्रीय शोध सहयोग को नई मजबूती देंगी. संस्थान में एआई आधारित अनुसंधान को बढ़ावा देंगी और इससे मिलने वाले अनुभवों को नवाचार एवं उपयोगी शोध में परिवर्तित करने का प्रयास करेंगी.
डॉ. मधुलिका गुप्ता इससे पहले भी कई अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियां अपने नाम कर चुकी हैं. वर्ष 2026 में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री ने उनके शोध कार्य को इंटरनेशनल विमेंस डे 2026 विशेष संग्रह में शामिल किया था. वहीं, वर्ष 2024 में उन्हें अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की ओर से सिंगापुर में आयोजित आसियान-भारत महिला वैज्ञानिक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली 20 महिला वैज्ञानिकों में स्थान मिला था.
डॉ. मधुलिका गुप्ता का शोध क्षेत्र कम्प्यूटेशनल केमिस्ट्री, बायोमॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन, कंप्यूटर आधारित दवा खोज, मॉलिक्यूलर सिमुलेशन तथा टिकाऊ ऊर्जा सामग्री के विकास जैसे अत्याधुनिक विषयों से जुड़ा है. उनका यह चयन न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि आईआईटी (आईएसएम) धनबाद की वैश्विक शोध प्रतिष्ठा को भी नई पहचान दिलाने वाला माना जा रहा है.
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