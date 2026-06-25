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आईआईटी-आईएसएम में असिस्टेंट माइन सर्वेयर प्रशिक्षण पूरा, 147 अभ्यर्थियों को मिला प्रमाण पत्र

IIT-ISM धनबाद के माइनिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) 4.0 के तहत प्रशिक्षित युवाओं को सम्मानित किया.

IIT ISM Dhanbad
प्रमाण पत्र के साथ अभ्यर्थी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 25, 2026 at 5:50 PM IST

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धनबाद: आईआईटी-आईएसएम के माइनिंग इंजीनियरिंग विभाग ने गुरुवार को टेक्समिन सेमिनार हॉल में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 4.0 के तहत प्रशिक्षित युवाओं को सम्मानित किया. स्किल सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी-2026 के दौरान असिस्टेंट माइन सर्वेयर प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए. यह कार्यक्रम कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय तथा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनएसडीसी) के सहयोग से संचालित किया गया.

समारोह में कुल 147 लोगों को प्रमाणपत्र दिए गए. इनमें तीन महीने का प्रशिक्षण पूरा करने वाले 85 प्रशिक्षु और प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़े 62 प्रशिक्षक शामिल रहे. प्रशिक्षण के दौरान आईआईटी (आईएसएम) के शिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों के अलावा भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल), भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) तथा विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को व्यावहारिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण दिया.

अभ्यर्थियों को मिला प्रमाण पत्र (Etv Bharat)

मुख्य अतिथि एवं संस्थान के उपनिदेशक प्रो. धीरज कुमार ने कहा कि पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत चलाया जा रहा यह कार्यक्रम युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. उन्होंने कहा कि आईआईटी (आईएसएम) भविष्य में भी उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप ऐसे कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार करता रहेगा.

माइनिंग इंजीनियरिंग विभागाध्यक्ष प्रो. बी.एस. चौधरी ने कहा कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को इस तरह विकसित किया गया है, जिससे प्रतिभागियों को आधुनिक तकनीकों के साथ उद्योगों की वास्तविक कार्यप्रणाली का अनुभव भी मिल सके. उन्होंने बताया कि संस्थान का उद्देश्य ऐसे दक्ष माइन सर्वेयर तैयार करना है, जो प्रशिक्षण के बाद सीधे उद्योगों में अपनी भूमिका निभाने के लिए सक्षम हों.

कोर्स समन्वयक डॉ. सुनील कुमार ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में कक्षा आधारित शिक्षण के साथ-साथ फील्ड प्रैक्टिकल और उद्योगों के साथ सीधा जुड़ाव सुनिश्चित किया गया. उन्होंने बताया कि हाल ही में आयोजित कैंपस प्लेसमेंट अभियान के दौरान 32 प्रशिक्षुओं को विभिन्न कंपनियों में रोजगार मिला है. यह उपलब्धि प्रशिक्षण की गुणवत्ता और कुशल माइन सर्वेयर्स की बढ़ती मांग का प्रमाण है.

प्रशिक्षु दीक्षा कुमारी ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि आईआईटी (आईएसएम) में मिला प्रशिक्षण उनके तकनीकी कौशल और आत्मविश्वास को नई मजबूती देने वाला साबित हुआ. उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें कोलकाता स्थित एक कंपनी में नौकरी का अवसर मिला है.

कार्यक्रम में डीन (इनोवेशन, इन्क्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप) प्रो. आलोक कुमार दास, संस्थान के शिक्षक, तकनीकी अधिकारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, प्रशिक्षक, प्रशिक्षु और उनके अभिभावक बड़ी संख्या में मौजूद रहे. समारोह का समापन प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र वितरण और धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ.

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