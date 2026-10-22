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IIT-ISM के निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा के नाम बड़ी उपलब्धि, महान शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए चयन

IIT ISM धनबाद ( Etv Bharat )

धनबाद: आईआईटी (आइएसएम) धनबाद के निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा को प्रतिष्ठित पद्म विभूषण डॉ. मुरली मनोहर जोशी महान शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए सर्वसम्मति से चुना गया है. उच्च शिक्षा, अभियांत्रिकी शिक्षा, शोध और ऊर्जा क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान दिया जाएगा. 22 नवंबर को नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित समारोह में पद्म विभूषण डॉ. मुरली मनोहर जोशी उन्हें सम्मानित करेंगे.

फेडरेशन फॉर वर्ल्ड एकेडमिक्स की चयन समिति ने प्रो. मिश्रा का चयन किया है. यह पुरस्कार उनके आजीवन शैक्षणिक योगदान, शोध में उत्कृष्टता और देश में तकनीकी शिक्षा एवं वैज्ञानिक प्रगति को बढ़ावा देने के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान करता है.