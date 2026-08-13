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IIT ISM की बड़ी कामयाबी, वेस्ट से सैंड का विकल्प किया तैयार, अंडरग्राउंड माइंस में बैकफिलिंग को मिलेगी नई दिशा

धनबाद: खदानों में बैकफिलिंग के लिए प्राकृतिक बालू पर बढ़ती निर्भरता के बीच आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के शोधकर्ताओं ने कचरे से एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प तैयार किया है. माइनिंग इंजीनियरिंग विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. भंवर सिंह चौधरी के नेतृत्व में रिसर्च टीम ने फ्लाई ऐश और प्लास्टिक वेस्ट से ऐसा मटेरियल विकसित किया है, जिसका इस्तेमाल अंडरग्राउंड माइंस में खाली जगहों की बैकफिलिंग के लिए किया जा सकता है.

मटेरियल को एफपीए नाम दिया गया

पोलैंड के विशेषज्ञों के सहयोग से विकसित इस मटेरियल को फ्लाई ऐश-प्लास्टिक एग्रीगेट यानी एफपीए नाम दिया गया है. खास बात यह है कि इस तकनीक में एक साथ दो बड़ी पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान की कोशिश की गई है. एक तरफ कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से निकलने वाली फ्लाई ऐश का निपटारा चुनौती बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण पर लगातार दबाव बढ़ा रहा है.

आईआईटी आईएसएम के रिसर्च स्कॉलर को सम्मानित करते प्रोफेसर. (फोटो-ईटीवी भारत)

कैसे तैयार किया गया एफपीए

रिसर्च टीम ने 80 प्रतिशत फ्लाई ऐश और 20 प्रतिशत हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन यानी एचडीपीई प्लास्टिक वेस्ट को थर्मल प्रोसेस के जरिए मिलाकर एफपीए तैयार किया है. यह रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ कोल से फंडेड प्रोजेक्ट के तहत प्रो. चौधरी और उनके रिसर्च स्कॉलर डॉ. मुनिपाला मनोहर ने की है.

अंडरग्राउंड माइनिंग के दौरान खनन के बाद जमीन के नीचे बड़ी संख्या में खाली स्थान बन जाते हैं. इन जगहों को भरने के लिए लंबे समय से प्राकृतिक सैंड का इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन माइनिंग और निर्माण गतिविधियों के विस्तार के साथ प्राकृतिक बालू की मांग बढ़ती जा रही है. ऐसे में एफपीए को भविष्य में इसका एक वैकल्पिक माध्यम माना जा रहा है.

एफपीए बैकफिलिंग के लिए उपयोगी

लैब टेस्ट में एफपीए ने कई ऐसे गुण प्रदर्शित किए, जो इसे बैकफिलिंग के लिए उपयोगी बनाते हैं. शोध के मुताबिक यह मटेरियल मजबूत और टिकाऊ होने के साथ पानी की निकासी में भी मददगार है. प्राकृतिक सैंड की तुलना में इसका वजन कम होने से इसे स्लरी पाइपलाइन के जरिए भूमिगत खदानों तक पहुंचाना भी अपेक्षाकृत आसान हो सकता है.

रिसर्च में एफपीए के कणों की सतह खुरदरी और कोणीय पाई गई. इसकी वजह से कण एक-दूसरे के साथ बेहतर तरीके से इंटरलॉक हो जाते हैं. इससे बैकफिलिंग के बाद भूमिगत क्षेत्र की स्थिरता बढ़ाने में मदद मिल सकती है. दबाव संबंधी परीक्षणों में भी इस मटेरियल ने बेहतर प्रतिरोध क्षमता दिखाई.

शोधकर्ताओं के मुताबिक एफपीए का इस्तेमाल भविष्य में हाइड्रोलिक स्टोइंग में प्राकृतिक सैंड और सामान्य फ्लाई ऐश के विकल्प के रूप में किया जा सकता है. इस तकनीक में खनन के बाद खाली हुए भूमिगत हिस्से में मटेरियल को पंप के जरिए पहुंचाकर भरा जाता है. इससे भूमिगत संरचना की स्थिरता बनाए रखने और माइन सेफ्टी को बेहतर करने में मदद मिल सकती है.