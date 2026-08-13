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IIT ISM की बड़ी कामयाबी, वेस्ट से सैंड का विकल्प किया तैयार, अंडरग्राउंड माइंस में बैकफिलिंग को मिलेगी नई दिशा

आईआईटी आईएसएम धनबाद ने वेस्ट से सैंड का विकल्प तैयार किया है. खबर में जानें क्या होंगे फायदे.

IIT ISM develops sand alternative
आईआईटी आईएसएम धनबाद. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 13, 2026 at 2:38 PM IST

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धनबाद: खदानों में बैकफिलिंग के लिए प्राकृतिक बालू पर बढ़ती निर्भरता के बीच आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के शोधकर्ताओं ने कचरे से एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प तैयार किया है. माइनिंग इंजीनियरिंग विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. भंवर सिंह चौधरी के नेतृत्व में रिसर्च टीम ने फ्लाई ऐश और प्लास्टिक वेस्ट से ऐसा मटेरियल विकसित किया है, जिसका इस्तेमाल अंडरग्राउंड माइंस में खाली जगहों की बैकफिलिंग के लिए किया जा सकता है.

मटेरियल को एफपीए नाम दिया गया

पोलैंड के विशेषज्ञों के सहयोग से विकसित इस मटेरियल को फ्लाई ऐश-प्लास्टिक एग्रीगेट यानी एफपीए नाम दिया गया है. खास बात यह है कि इस तकनीक में एक साथ दो बड़ी पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान की कोशिश की गई है. एक तरफ कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से निकलने वाली फ्लाई ऐश का निपटारा चुनौती बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर प्लास्टिक वेस्ट पर्यावरण पर लगातार दबाव बढ़ा रहा है.

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आईआईटी आईएसएम के रिसर्च स्कॉलर को सम्मानित करते प्रोफेसर. (फोटो-ईटीवी भारत)

कैसे तैयार किया गया एफपीए

रिसर्च टीम ने 80 प्रतिशत फ्लाई ऐश और 20 प्रतिशत हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन यानी एचडीपीई प्लास्टिक वेस्ट को थर्मल प्रोसेस के जरिए मिलाकर एफपीए तैयार किया है. यह रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ कोल से फंडेड प्रोजेक्ट के तहत प्रो. चौधरी और उनके रिसर्च स्कॉलर डॉ. मुनिपाला मनोहर ने की है.

अंडरग्राउंड माइनिंग के दौरान खनन के बाद जमीन के नीचे बड़ी संख्या में खाली स्थान बन जाते हैं. इन जगहों को भरने के लिए लंबे समय से प्राकृतिक सैंड का इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन माइनिंग और निर्माण गतिविधियों के विस्तार के साथ प्राकृतिक बालू की मांग बढ़ती जा रही है. ऐसे में एफपीए को भविष्य में इसका एक वैकल्पिक माध्यम माना जा रहा है.

एफपीए बैकफिलिंग के लिए उपयोगी

लैब टेस्ट में एफपीए ने कई ऐसे गुण प्रदर्शित किए, जो इसे बैकफिलिंग के लिए उपयोगी बनाते हैं. शोध के मुताबिक यह मटेरियल मजबूत और टिकाऊ होने के साथ पानी की निकासी में भी मददगार है. प्राकृतिक सैंड की तुलना में इसका वजन कम होने से इसे स्लरी पाइपलाइन के जरिए भूमिगत खदानों तक पहुंचाना भी अपेक्षाकृत आसान हो सकता है.

रिसर्च में एफपीए के कणों की सतह खुरदरी और कोणीय पाई गई. इसकी वजह से कण एक-दूसरे के साथ बेहतर तरीके से इंटरलॉक हो जाते हैं. इससे बैकफिलिंग के बाद भूमिगत क्षेत्र की स्थिरता बढ़ाने में मदद मिल सकती है. दबाव संबंधी परीक्षणों में भी इस मटेरियल ने बेहतर प्रतिरोध क्षमता दिखाई.

शोधकर्ताओं के मुताबिक एफपीए का इस्तेमाल भविष्य में हाइड्रोलिक स्टोइंग में प्राकृतिक सैंड और सामान्य फ्लाई ऐश के विकल्प के रूप में किया जा सकता है. इस तकनीक में खनन के बाद खाली हुए भूमिगत हिस्से में मटेरियल को पंप के जरिए पहुंचाकर भरा जाता है. इससे भूमिगत संरचना की स्थिरता बनाए रखने और माइन सेफ्टी को बेहतर करने में मदद मिल सकती है.

शोध में इन्होंने किया सहयोग

इस अंतरराष्ट्रीय रिसर्च में पोलैंड के डॉ. क्रिजिस्तोफ स्क्रिप्कोव्स्की, फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, डॉ. क्रिजिस्तोफ जागोर्स्की, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड रोबोटिक्स, एजीएच यूनिवर्सिटी ऑफ क्राकोव, और डॉ. अन्ना जागोर्स्का, इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज, पोलिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, क्राकोव ने सहयोग किया.

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फ्लाई ऐश-प्लास्टिक एग्रीगेट बनाने की प्रणाली. (फोटो-सौ. आईआईटी आईएसएम)

कचरे को उपयोगी संसाधन बनाना मकसदः प्रो. चौधरी

प्रो. भंवर सिंह चौधरी के मुताबिक इस रिसर्च का मकसद ऐसे कचरे को उपयोगी संसाधन में बदलना है, जिसे अब तक पर्यावरणीय बोझ माना जाता रहा है. उनका कहना है कि यह तकनीक प्राकृतिक सैंड की खपत को कम करने के साथ-साथ फ्लाई ऐश और प्लास्टिक वेस्ट के वैज्ञानिक और उपयोगी प्रबंधन का रास्ता खोल सकती है.

कौन हैं प्रो. चौधरी

प्रो. चौधरी आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के माइनिंग इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख हैं. उन्होंने 1998 में एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज, जोधपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद माइन प्लानिंग में एमटेक और आईआईटी (बीएचयू) वाराणसी से रॉक ब्लास्टिंग में पीएचडी की. उन्हें इंडस्ट्री में छह वर्ष से अधिक का अनुभव है और उनके 100 से ज्यादा शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं. उनके प्रमुख शोध क्षेत्रों में माइन प्लानिंग, रॉक ब्लास्टिंग, टनलिंग और अंडरग्राउंड माइनिंग टेक्नोलॉजी शामिल हैं.

यानी जिस फ्लाई ऐश और प्लास्टिक वेस्ट को अब तक कचरा समझा जाता था, वही भविष्य में खदानों की सुरक्षा और बैकफिलिंग के लिए उपयोगी संसाधन बन सकता है.

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