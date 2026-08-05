ETV Bharat / state

कोक ओवन के दूषित पानी के शोधन की नई तकनीक की खोज, IIT-ISM को मिला भारत सरकार से पेटेंट

धनबाद: आईआईटी-आईएसएम के शोधकर्ताओं ने औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि अपने नाम की है. संस्थान के पर्यावरण विज्ञान एवं अभियंत्रण विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो आलोक सिन्हा और उनके पीएचडी शोधार्थी डॉ धर्मेंद्र सिंह के द्वारा विकसित कोक ओवन उद्योगों के दूषित अपशिष्ट जल के शोधन की आधुनिक तकनीक को भारत सरकार ने पेटेंट प्रदान किया है. दावा है कि यह तकनीक उद्योगों से निकलने वाले जहरीले अपशिष्ट जल को अधिक प्रभावी ढंग से साफ करने में मदद करेगी.

आईआईटी-आईएसएम धनबाद में विकसित इस तकनीक का नाम 'ए हाइब्रिड हेटेरोजीनियस 3डी इलेक्ट्रो-फेंटन बेस्ड इलेक्ट्रो-ऑक्सीडेशन सिस्टम' है. इसे विशेष रूप से कोक ओवन उद्योगों से निकलने वाले अत्यधिक प्रदूषित अपशिष्ट जल के उपचार के लिए तैयार किया गया है. इस आविष्कार को 22 जून 2026 को पेटेंट मिला, जबकि इसके लिए मार्च 2025 में आवेदन किया गया था. यह पेटेंट अगले 20 वर्षों तक प्रभावी रहेगा.

दूषित जल को करेगा साफ: प्रो आलोक सिन्हा

कोक ओवन उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जल में फिनॉल, अमोनिया और अन्य जहरीले रसायन मौजूद रहते हैं. जिन्हें पारंपरिक तकनीकों से पूरी तरह हटाना चुनौतीपूर्ण होता है. नई तकनीक में विद्युत ऊर्जा और विशेष कैटेलिटिक पार्टिकल इलेक्ट्रोड्स का उपयोग कर इन हानिकारक तत्वों को कम नुकसानदेह पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है. इससे शोधन प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनती है और पर्यावरण में छोड़े जाने वाला पानी पहले की तुलना में अधिक स्वच्छ हो सकता है.

प्रो आलोक सिन्हा ने कहा कि उनका उद्देश्य ऐसी तकनीक विकसित करना है, जिससे उद्योगों के साथ-साथ समाज को भी लाभ मिले. उनका मानना है कि यह नवाचार औद्योगिक अपशिष्ट जल प्रबंधन को बेहतर बनाएगा और पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम करने में सहायक होगा. इस तकनीक से नदियों, भूजल और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है.