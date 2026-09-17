सेमीकॉन इंडिया 2026: IIT-ISM धनबाद की चिप को राष्ट्रीय मंच पर मिला सम्मान, पीएम ने किया हैंडओवर
सेमीकॉन इंडिया 2026 में IIT-ISM धनबाद की चिप को राष्ट्रीय मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों सम्मान मिला है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : September 17, 2026 at 5:08 PM IST
धनबादः भारत में स्वदेशी सेमीकंडक्टर तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में आईआईटी (आईएसएम) धनबाद ने एक और उपलब्धि हासिल की है.
नई दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन समारोह के दौरान चिप हैंडओवर सेरेमनी में संस्थान की रिसर्च टीम द्वारा विकसित चिप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया. इस दौरान आईआईटी (आईएसएम) धनबाद की ओर से रिसर्च स्कॉलर राहुल रंजन ने चिप और स्मृति चिह्न प्राप्त किया.
यह चिप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर प्रो. राजीव कुमार रंजन के मार्गदर्शन में तैयार की गई है. देशभर के 20 संस्थानों के छात्रों की ओर से विकसित चिप्स को इस विशेष समारोह में सम्मानित किया गया.
कम ऊर्जा में रियल टाइम इमेज प्रोसेसिंग पर फोकस
आईआईटी (आईएसएम) धनबाद की यह चिप Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) द्वारा वित्त पोषित प्रोजेक्ट ‘Ultra-Low Power Assistive Smart Glass’ के तहत विकसित की गई है. चिप का निर्माण Semiconductor Laboratory (SCL), मोहाली में किया गया है.
यह डिजिटल एप्लीकेशन-स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट यानी ASIC चिप है, जिसे OV7670 कैमरा के जरिए रियल टाइम इमेज प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन किया गया है. इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे स्मार्ट ग्लास विकसित करना है, जो आकार में कॉम्पैक्ट होने के साथ कम ऊर्जा की खपत करें. इस तकनीक का इस्तेमाल केवल स्मार्ट ग्लास तक सीमित नहीं है. इसकी आर्किटेक्चर और प्रोसेसिंग तकनीक को बायोमेडिकल इमेजिंग, असिस्टिव हेल्थकेयर डिवाइस, वियरेबल सेंसर और एज एआई सिस्टम जैसे क्षेत्रों में भी उपयोग किया जा सकता है.
प्रो. राजीव रंजन ने बताया अहम उपलब्धि
चिप को मिले राष्ट्रीय सम्मान पर प्रो. राजीव कुमार रंजन ने कहा कि सेमीकॉन इंडिया जैसे बड़े मंच पर संस्थान की टीम द्वारा विकसित चिप को पहचान मिलना पूरे विभाग के लिए गौरव की बात है. उन्होंने कहा कि इस तरह का मंच युवा शोधकर्ताओं को सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में नए प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगा. साथ ही, स्वदेशी चिप डिजाइन और निर्माण की दिशा में भारत की क्षमता को भी इससे मजबूती मिलेगी.
पेनमैन ऑडिटोरियम में छात्रों ने देखा लाइव कार्यक्रम
नई दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन समारोह और चिप हैंडओवर सेरेमनी का लाइव प्रसारण आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के पेनमैन ऑडिटोरियम में भी किया गया. संस्थान के छात्रों और फैकल्टी सदस्यों ने कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा.
इस मौके पर संस्थान के निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा, रजिस्ट्रार प्रबोध पांडेय, डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रो. संजय मंडल, एसोसिएट डीन (स्टूडेंट्स वेल बीइंग) प्रो. संजीव आनंद साहू, प्रो. राजीव कुमार रंजन सहित अन्य फैकल्टी और संस्थान के सदस्य मौजूद रहे.
सेमीकॉन इंडिया 2026 में मिली यह पहचान आईआईटी (आईएसएम) धनबाद में चल रहे स्वदेशी सेमीकंडक्टर डिजाइन, लो-पावर चिप और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को राष्ट्रीय मंच पर सामने लाती है.
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