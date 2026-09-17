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सेमीकॉन इंडिया 2026: IIT-ISM धनबाद की चिप को राष्ट्रीय मंच पर मिला सम्मान, पीएम ने किया हैंडओवर

धनबादः भारत में स्वदेशी सेमीकंडक्टर तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में आईआईटी (आईएसएम) धनबाद ने एक और उपलब्धि हासिल की है.

नई दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन समारोह के दौरान चिप हैंडओवर सेरेमनी में संस्थान की रिसर्च टीम द्वारा विकसित चिप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया. इस दौरान आईआईटी (आईएसएम) धनबाद की ओर से रिसर्च स्कॉलर राहुल रंजन ने चिप और स्मृति चिह्न प्राप्त किया.

यह चिप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर प्रो. राजीव कुमार रंजन के मार्गदर्शन में तैयार की गई है. देशभर के 20 संस्थानों के छात्रों की ओर से विकसित चिप्स को इस विशेष समारोह में सम्मानित किया गया.

एसोसिएट प्रोफेसर प्रो. राजीव कुमार रंजन (ETV Bharat)

कम ऊर्जा में रियल टाइम इमेज प्रोसेसिंग पर फोकस

आईआईटी (आईएसएम) धनबाद की यह चिप Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) द्वारा वित्त पोषित प्रोजेक्ट ‘Ultra-Low Power Assistive Smart Glass’ के तहत विकसित की गई है. चिप का निर्माण Semiconductor Laboratory (SCL), मोहाली में किया गया है.

यह डिजिटल एप्लीकेशन-स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट यानी ASIC चिप है, जिसे OV7670 कैमरा के जरिए रियल टाइम इमेज प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन किया गया है. इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे स्मार्ट ग्लास विकसित करना है, जो आकार में कॉम्पैक्ट होने के साथ कम ऊर्जा की खपत करें. इस तकनीक का इस्तेमाल केवल स्मार्ट ग्लास तक सीमित नहीं है. इसकी आर्किटेक्चर और प्रोसेसिंग तकनीक को बायोमेडिकल इमेजिंग, असिस्टिव हेल्थकेयर डिवाइस, वियरेबल सेंसर और एज एआई सिस्टम जैसे क्षेत्रों में भी उपयोग किया जा सकता है.

प्रो. राजीव रंजन ने बताया अहम उपलब्धि