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IIT इंदौर के वैज्ञानिकों की रिसर्च, मात्र 7 मिनट में हरित रसायनों में बदल जाएगा अपशिष्ट

कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂), जो जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है, उसे वातावरण में छोड़ने के बजाय सुरक्षित एवं उपयोगी तरीके से पुनः उपयोग में लाना समय की आवश्यकता है, जबकि ग्लिसरॉल, जो तीव्र गति से बढ़ते बायोडीज़ल उद्योग से बड़ी मात्रा में उप-उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, प्रायः अनुपयोगी रह जाता है. इन दोनों तरह के अवशिष्टों को आईआईटी इंदौर के शोधकर्ताओं ने अपशिष्ट के रूप में देखने के बजाय इन्हें एक साथ उपयोग कर मूल्यवान रसायनों में परिवर्तित करने की नई विधि विकसित की है. इसके लिए उन्होंने ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन नामक उन्नत रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग किया.

देश में अपनी तरह की यह रिसर्च रसायन विज्ञान विभाग के डॉ. अमरेंद्र के. सिंह के नेतृत्व में शोधकर्ताओं अचेना साहा, शंभु नाथ तथा एकता यादव द्वारा की गई है. हाल ही में इस शोध के निष्कर्ष यूनाइटेड किंगडम की रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री की प्रतिष्ठित शोध पत्रिका "ग्रीन केमिस्ट्री (Green Chemistry)" में पब्लिश किए गए हैं. यह रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है. इस प्रक्रिया के तहत जैव-आधारित अपशिष्ट तथा कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त यौगिकों को तीव्र एवं ऊर्जा-कुशल प्रक्रिया द्वारा मूल्यवान रसायनों में परिवर्तित कर देती है.

इंदौर : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT इंदौर के वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड तथा बायोडीज़ल उत्पादन के उप-उत्पाद ग्लिसरॉल जैसे दो सामान्य अपशिष्ट पदार्थों को अत्यंत कम ऊर्जा की आवश्यकता वाली एक तीव्र प्रक्रिया के माध्यम से मूल्यवान हरित रसायनों में परिवर्तित करने की नई तकनीक विकसित की है. इस संपूर्ण प्रक्रिया को पूरा होने में मात्र 7 मिनट का समय लगता है.

इस प्रक्रिया में विशेष रूप से विकसित रुथेनियम-आधारित उत्प्रेरक (Ruthenium-based Catalyst) का प्रयोग किया गया, जिसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त स्थिर अकार्बनिक कार्बोनेट यौगिकों की ग्लिसरॉल के साथ अभिक्रिया कराई गई. जब इस उत्प्रेरक को माइक्रोवेव ऊष्मन (Microwave Heating) के साथ प्रयोग किया गया, तो अभिक्रिया की गति कई गुना बढ़ गई.

पहले की तुलना में हाई टेंपरेचर की जरूरत नहीं

रसायन विज्ञान विभाग के डॉ. अमरेंद्र के. सिंह बताते हैं सामान्यतः ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को उपयोगी रसायनों में परिवर्तित करने के लिए अत्यधिक तापमान, उच्च दाब तथा कई घंटों की आवश्यकता होती है. लेकिन आईआईटी इंदौर द्वारा विकसित इस विधि में केवल 50 डिग्री सेल्सियस के हल्के तापमान की आवश्यकता होती है और पूरी प्रक्रिया लगभग 7 मिनट में पूर्ण हो जाती है, जिससे समय, ऊर्जा तथा लागत तीनों में उल्लेखनीय बचत होती है. यह उपलब्धि सतत परिपत्र अर्थव्यवस्था (Circular Economy) के लिए कम ऊर्जा पर आधारित एक व्यावहारिक मॉडल प्रस्तुत करती है, जो पर्यावरणीय अपशिष्टों को सीधे जैव-अवक्रमणीय प्लास्टिक तथा स्वच्छ ऊर्जा के लिए आवश्यक आधारभूत रसायनों में परिवर्तित करने का मार्ग प्रशस्त करती है.

दो महत्वपूर्ण हरित रसायनों का उत्पादन

इस प्रयोग में जिन दो ग्रीन रसायनों का उत्पादन होता है, उनमें पहला है लैक्टिक अम्ल (Lactic Acid) जैवअवक्रमणीय (Biodegradable) प्लास्टिक के निर्माण का प्रमुख कच्चा माल, जो एकल-उपयोग प्लास्टिक का पर्यावरण-अनुकूल विकल्प है. इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों तथा औषधियों के निर्माण में भी किया जाता है, जबकि दूसरा है फॉर्मिक अम्ल (Formic Acid) जिसका उपयोग हाइड्रोजन के सुरक्षित भंडारण तथा स्वच्छ ऊर्जा आधारित ईंधन कोशिकाओं (Fuel Cells) में उपयोग किया जाता है, जिससे हरित परिवहन एवं स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों को बढ़ावा मिलता है.

IIT इंदौर डायरेक्टर ने जताई खुशी

इस रिसर्च को लेकर आईआईटी इंदौर के निदेशक प्रोफेसर सुहास एस. जोशी का कहना है "यह शोध आईआईटी इंदौर की उस अनुसंधान संस्कृति का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो वास्तविक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हुए अधिक सतत भविष्य के निर्माण की दिशा में कार्य करती है. हमारे शोधकर्ताओं ने औद्योगिक अपशिष्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को मूल्यवान हरित रसायनों में परिवर्तित कर यह सिद्ध किया है कि वैज्ञानिक नवाचार स्वच्छ एवं उत्तरदायी विनिर्माण को प्रत्यक्ष रूप से सशक्त बना सकता है."