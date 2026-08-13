ओरल कैंसर कैसे होता है? स्टेज दर स्टेज समझिए, अब पहले स्टेज में ही डिटेक्टक्शन संभव
इंदौर आईआईटी के वैज्ञानिकों ने ओरल कैंसर डिटेक्शन के लिए नई तकनीक विकसित की है. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 2:28 PM IST|
Updated : August 13, 2026 at 3:53 PM IST
इंदौर : अपने देश में ओरल कैंसर बड़ी चुनौती बनता जा रहा है. समय रहते इसकी पहचान करना बेहज जटिल माना जाता है. ओरल कैंसर बीमारी का विस्तार होने के बाद ही पता चल पाता है. इसका प्रमुख कारण वर्तमान में अपनाई जाने वाली मानक जांच बायोप्सी का इनवेसिव होना है. जोखिम वाले लोगों की नियमित निगरानी के लिए इसका बार-बार उपयोग करना व्यावहारिक नहीं है. अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT INDORE) के शोधकर्ताओं ने ओरल कैंसर को शुरू में पहचानने की विधि विकसित की है. शोध के तहत आसान और सुई-रहित विधि विकसित की गई.
मुंह से लिए नॉर्मल स्वैब से जांच
मेहता फैमिली स्कूल ऑफ बायोसाइंसेज एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हेमचंद्र झा के नेतृत्व में डॉ. तरुण प्रकाश वर्मा ने हाल ही में ओरल कैंसर के शुरुआती संकेत केवल सैलाइवा के नमूने और मुंह के अंदर से लिए गए एक सामान्य स्वैब के माध्यम से जांच की विधि विकसित की है. इस अध्ययन में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री, इंदौर के डॉ. दीपक अग्रवाल भी शामिल रहे. आईआईटी की टीम ने अध्ययन में दो स्थितियों पर ध्यान केंद्रित किया.
ओरल कैंसर मरीजों के सैंपल से जांच
ओरल स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ओरल कैंसर का सबसे सामान्य प्रकार है और ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जो प्रायः सुपारी, गुटखा या तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों में विकसित होता है और समय के साथ कैंसर में परिवर्तित हो सकता है. लार (सैलाइवा) मुंह के भीतर होने वाली विभिन्न जैव-रासायनिक प्रक्रियाओं से संबंधित रासायनिक संकेतों को अपने भीतर समाहित करती है.
मुंह की आंतरिक परत से लिया गया सॉफ्ट स्वैब सीधे ऊतक (टिशु) से कोशिकाओं (सेल) और प्रोटीन को एकत्र करता है. शोधकर्ताओं ने लिक्विड क्रोमैटोग्राफी-मास स्पेक्ट्रोमेट्री नामक उन्नत प्रयोगशाला तकनीक का उपयोग करते हुए स्वस्थ व्यक्तियों, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस से पीड़ित रोगियों तथा ओरल कैंसर से पीड़ित रोगियों के नमूनों की तुलना की.
कैंसर भयानक होने से पहले ही लक्षणों की पहचान
शोधकर्ताओं ने पाया कि शरीर में वसा, ऊर्जा, ऑक्सीडेटिव तनाव, ऊतक मरम्मत (टिशु रिपेयर) और प्रतिरक्षा गतिविधियों के प्रबंधन में विशिष्ट परिवर्तन होते हैं. ये परिवर्तन बीमारी के स्पष्ट रूप से दिखाई देने से पहले ही सामने आ जाते हैं. लार (सैलाइवा) और स्वैब से प्राप्त निष्कर्षों को एक साथ रखने पर शोध दल मुंह के स्वस्थ ऊतक (टिशु) के धीरे-धीरे कैंसर-पूर्व घाव और अंततः कैंसर में परिवर्तित होने की प्रक्रिया की अधिक स्पष्ट तस्वीर तैयार करने में सफल रहा.
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ये तकनीक काफी किफायती होने का दावा
प्रोफेसर हेमचंद्र झा ने कहा, “ओरल कैंसर, नैदानिक रूप से स्पष्ट होने से पहले ही लार (सैलाइवा) और ओरल म्यूकोसल सतह पर आणविक संकेत छोड़ देता है. हमारा उद्देश्य इन नॉन-इनवेसिव संकेतों को ऐसे व्यावहारिक उपकरणों में परिवर्तित करना है, जिनसे उच्च जोखिम वाले मुंह के कैंसर-पूर्व घावों की प्रारंभिक पहचान और बेहतर निगरानी संभव हो सके. इस तकनीक की प्रमुख विशेषताएं हैं कि यह पॉइंट-ऑफ-केयर, किफायती, त्वरित और नॉन-इनवेसिव है."