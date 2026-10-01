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IIT इंदौर की प्रो.नीलिमा सत्यम को अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन का देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल

आईआईटी इंदौर की प्रो. नीलिमा सत्यम की रिसर्च पर इनाम ( ETV BHARAT )

इंदौर : देश की प्रसिद्ध जियोटेक्निकल इंजीनियर व वैज्ञानिक प्रोफेसर नीलिमा सत्यम को भूस्खलन जोखिम आकलन, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, भूकंपीय माइक्रोजोनेशन तथा आपदा-रोधी बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन (AGU) के प्रतिष्ठित देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल के लिए नामांकित किया गया है.