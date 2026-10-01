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IIT इंदौर की प्रो.नीलिमा सत्यम को अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन का देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल

भूस्खलन जोखिम का आकलन और भूकंपीय माइक्रोजोनेशन पर प्रो.नीलिमा सत्यम की रिसर्च की चर्चा अमेरिका तक. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.

IIT Indore Neelima Satyam
आईआईटी इंदौर की प्रो. नीलिमा सत्यम की रिसर्च पर इनाम (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 1:14 PM IST

3 Min Read
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इंदौर : देश की प्रसिद्ध जियोटेक्निकल इंजीनियर व वैज्ञानिक प्रोफेसर नीलिमा सत्यम को भूस्खलन जोखिम आकलन, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, भूकंपीय माइक्रोजोनेशन तथा आपदा-रोधी बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन (AGU) के प्रतिष्ठित देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल के लिए नामांकित किया गया है.

पृथ्वी एवं अंतरिक्ष विज्ञान के शोध पर अवार्ड

नीलिमा सत्यम मध्य प्रदेश के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) इंदौर में प्रोफेसर हैं. वह मूल रूप से आंध्र प्रदेश के चित्तूर की रहने वाली हैं. देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल प्रत्येक वर्ष पृथ्वी एवं अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए शुरुआती अथवा मध्य-कैरियर के किसी वैज्ञानिक को प्रदान किया जाता है. प्रोफेसर देवेंद्र लाल के अग्रणी शोध ने पृथ्वी विज्ञान अनुसंधान में कॉस्मोजेनिक आइसोटोप को ट्रेसर के रूप में उपयोग करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था.

भूस्खलन निगरानी पर रिसर्च की चर्चा

प्रो.नीलिमा सत्यम का शोध जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, भू-आकृति विज्ञान, रिमोट सेंसिंग, रियल-टाइम सेंसिंग, जियोस्पेशियल एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकीकृत करता है. इसका उद्देश्य भूस्खलन और अन्य भू-जोखिमों की बेहतर समझ विकसित करने के साथ ही उनकी निगरानी और पूर्वानुमान की क्षमता को मजबूत करना है.

उनके शोध कार्य में भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्रण, वर्षा-सीमा (रेनफॉल थ्रेशोल्ड) विश्लेषण, मलबा प्रवाह (डेब्रिस फ्लो) का अध्ययन एवं मॉडलिंग, हाइड्रो-जियोटेक्निकल आकलन तथा सेंसर आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियां शामिल हैं. उनके शोध ने भूस्खलन संभावित पर्वतीय क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी की व्यवस्थाओं के विकास में योगदान दिया है.

भूकंप जोखिम आकलन में भी महत्वपूर्ण योगदान

प्रो.नीलिमा सत्यम ने भूकंपीय माइक्रोजोनेशन और भूकंप जोखिम आकलन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है. इसके अंतर्गत उच्च-रिजॉल्यूशन शीयर-वेव वेग प्रोफाइलिंग, साइट-रिस्पॉन्स विश्लेषण और जियोटेक्निकल जोखिम मानचित्रण जैसी तकनीकों का उपयोग किया गया है. इन अध्ययनों से जोखिम को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे की योजना एवं विकास को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने में मदद मिली है.

प्रो. नीलिमा के कार्य का एक महत्वपूर्ण पहलू वैज्ञानिक शोध को इंजीनियरिंग के व्यावहारिक उपयोग में परिवर्तित करना रहा है. उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों के विकास, मृदा एवं नींव इंजीनियरिंग, सड़कों, सुरंगों, तटबंधों, जल निकासी, भू-सुधार तथा आपदा प्रबंधन से संबंधित राष्ट्रीय तकनीकी मानकों और समितियों के कार्य में भी योगदान दिया है. प्रोफेसर नीलिमा सत्यम की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं.

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