बेमौसम की हर घटना को पहले ही भांप लेगा IIT इंदौर का स्पेशल ऐप, जैव विविधता संरक्षण संभव
इंदौर आईआईटी ने ऐप विकसित किया. इस एप्लिकेशन से देश में सूखे और बेमौसम बारिश के साथ जैव विविधता की निगरानी हो सकेगी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 1:37 PM IST
इंदौर : देशभर में तेजी से घट रहे जंगल और जलवायु परिवर्तन के कारण जैव विविधता पर भी गंभीर असर पड़ा है. भारत में विविध जलवायु और पारिस्थितिक तंत्रों में फैले 600 से अधिक प्रमुख जैव विविधता क्षेत्र हैं. आज के दौर में जलवायु परिवर्तन प्रमुख वैश्विक चुनौती है. तापमान और वर्षा के बदलते पैटर्न के कारण कई प्रजातियां नए क्षेत्रों में स्थानांतरित हो रही हैं.
अत्यधिक वर्षा होना, जो बाढ़ का कारण बन सकती हैं. प्रमुख जैव विविधता क्षेत्र के लिए गंभीर खतरे पैदा करती हैं. इन हालातों से निपटने के लिए IIT ने एक एप्लीकेशन तैयार की है.
भारी वर्षा, तेज गर्मी के हालात
भारी वर्षा आवासों को नुकसान पहुंचा सकती है, वनस्पतियों को जड़ से नष्ट कर सकती है और परिदृश्य को नया आकार दे सकती है. आर्द्रभूमि, जंगलों और घास के मैदान जैसे नाजुक पारिस्थितिक तंत्र विशेष रूप से असुरक्षित हैं. उदाहरण के तौर पर पश्चिमी घाट क्षेत्र में दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, जिससे जैव विविधता पर तुलनात्मक रूप से यहां अधिक दबाव बढ़ रहा है, जबकि हिमालयी क्षेत्र वैश्विक औसत से अधिक तेजी से गर्म हो रहा है.
जैव विविधता संरक्षण पर फोकस
जैव विविधता के संरक्षण और मॉनिटरिंग के लिहाज से आईआईटी इंदौर के शोधकर्ताओं ने ये नया एप्लीकेशन तैयार किया है. ये ऐप जैव विविधता संरक्षण को मजबूती प्रदान कर जलवायु सुधार का माध्यम बन सकेगा. प्रोफेसर मनीष कुमार गोयल और सिविल इंजीनियरिंग विभाग के विजय जैन एवं उनकी टीम द्वारा तैयार एप्लीकेशन प्रमुख तौर पर भारतीय प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों (केबीए) में सूखे और अत्यधिक वर्षा के हॉटस्पॉट की ऑनलाइन पहचान करता है और इसके संरक्षण के लिए निर्णय लेने में सहायता करने के साथ प्रमुख जल-संबंधित चुनौतियों की महत्वपूर्ण निगरानी प्रदान करता है.
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सूखे के पैटर्न का अध्ययन कर ऑनलाइन ट्रैकिंग
यह एप्लिकेशन वैज्ञानिक अनुसंधान को व्यावहारिक उपकरणों के साथ संयोजित करके जैव विविधता की प्रभावी तौर पर मॉनिटरिंग कर सकेगा. एप्लीकेशन की जानकारी देते हुए प्रोफेसर मनीष कुमार गोयल ने कहा "ये एप्लीकेशन बदलते जलवायु रुझानों को अलग-अलग मापदंडों और आवश्यकता के अनुसार समझने में मदद करके और साक्ष्य-आधारित संरक्षण कार्यों का संदर्भ उपलब्ध कराती है, जो जलवायु संबंधी जोखिमों से भारत की समृद्ध जैव विविधता की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है."