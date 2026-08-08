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IIT इंदौर में बना चिप डिजाइन को धारदार बनाने वाला स्वदेशी टूल, डेटा प्रोसेसिंग करेगा सुपरफास्ट

आईआईटी इंदौर की नई तकनीक का दुनियाभर में जलवा. AspireHLS सॉफ्टवेयर से फटाफट तैयार होगा हार्डवेयर, गौरव कंचल की रिपोर्ट.

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IIT इंदौर ने AspireHLS सॉफ्टवेयर किया विकसित (Getty image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 1:37 PM IST

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Updated : August 8, 2026 at 2:44 PM IST

3 Min Read
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इंदौर: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) इंदौर ने AspireHLS नामक एक नया स्वदेशी सॉफ्टवेयर टूल विकसित किया है. यह सॉफ्टवेयर स्मार्टफोन, कैमरा और म्यूजिक सिस्टम सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले चिप्स व हार्डवेयर को एप्लीकेशन के आधार पर तेजी से बनाने में मदद करेगा.

10 साल की मेहनत के बाद मिली सफलता

इस सॉफ्टवेयर को करीब 10 वर्षों के रिसर्च के बाद विकसित किया गया है. इस रिसर्च टीम में कंप्यूटर साइंस व इंजीनियरिंग डेवलपमेंट विभाग के हार्डवेयर सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी लैब के प्रोफेसर अनिर्बन सेन गुप्ता और उनकी टीम शामिल हैं. यह टूल अब विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं व उद्योग जगत के लिए फ्री उपलब्ध है.

IIT इंदौर का बड़ा कमाल (ETV Bharat)

अमेरिका और यूरोप सहित 60 से अधिक देशों में डाउनलोड

इस सॉफ्टवेयर को अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका सहित 60 से अधिक देशों के उपयोगकर्ताओं द्वारा डाउनलोड किया जा चुका है. यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि विश्वभर के इंजीनियर इसे एक अत्यंत उपयोगी व प्रभावी उपकरण के रूप में अपना रहे हैं. इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, सिंगापुर, चीन, वियतनाम, रूस, स्पेन, जर्मनी, ब्राजील, संयुक्त अरब अमीरात, पोलैंड, जॉर्जिया, जापान जैसे देश शामिल हैं.

बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करने में उपयोगी

यह टूल विशेष रूप से उन उपकरणों के लिए उपयोगी है, जिन्हें कम समय में बड़ी मात्रा में डेटा को तेजी से प्रोसेस करना होता है. सिग्नल प्रोसेसिंग व मल्टीमीडिया सिस्टम्स इसके प्रमुख उदाहरण हैं. इस प्रकार के अधिकांश उपलब्ध टूल अत्यधिक महंगे और सीमित क्षमताओं वाले अकादमिक प्रोटोटाइप हैं.

विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं की उन्नत तकनीक तक पहुंच

प्रो.अनिबर्न सेन गुप्ता ने बताया कि AspireHLS टूल पहली बार इन अनेक आवश्यक क्षमताओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराता है. इसके फ्री उपलब्ध होने से विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं तथा छोटे अनुसंधान समूहों को भी उन्नत तकनीक तक पहुंच प्राप्त हो सकेगी, जो अब तक सीमित संसाधनों के कारण उनके लिए सहज उपलब्ध नहीं थी. AspireHLS चिप डिजाइन के स्पेस और उसकी कार्य गति के बीच सर्वोत्तम संतुलन स्थापित करने में भी सहायता करता है.

विश्वभर के इंजीनियरों और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी

आईआईटी इंदौर के निदेशक प्रोफेसर सुहास जोशी के अनुसार, '' AspireHLS के जारी होने के कुछ ही समय में 60 से अधिक देशों में इसका डाउनलोड किया गया, जोकि इसकी वैश्विक स्वीकार्यता का प्रमाण है. यह इस बात का गौरवपूर्ण उदाहरण है कि आईआईटी इंदौर में विकसित अनुसंधान न केवल हमारे संस्थान, बल्कि विश्वभर के इंजीनियरों और विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो रहा है.''

AspireHLS के विकास का नेतृत्व करने वाले प्रोफेसर अनिर्बन सेन गुप्ता ने बताया, " AspireHLS को विशेष रूप से डीएसपी व मल्टीमीडिया जैसे डेटा-इंटेंसिव एप्लीकेशंस के लिए विकसित किया गया है. यह सी कोड अथवा ट्रांसफर फंक्शनों से प्राप्त डेटा फ्लो ग्राफ जैसे उच्च-स्तरीय इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन के साथ कार्य करता है. इसमें अनेक ऐसी विशिष्ट क्षमताएं उपलब्ध हैं, जो वर्तमान में उपलब्ध अन्य अकादमिक व व्यावसायिक हाई-लेवल सिंथेसिस टूल्स में एक साथ उपलब्ध नहीं हैं."

Last Updated : August 8, 2026 at 2:44 PM IST

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