IIT इंदौर को बड़ी सफलता, अंतरिक्ष मिशनों के लिए एडवांस्ड ऑप्टिकल फाइबर सेंसर विकसित

November 16, 2025

इंदौर: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी इंदौर के शोधकर्ताओं ने अत्यंत निम्न-तापमान में काम करने वाला अत्याधुनिक क्रायोजेनिक ऑप्टिकल फाइबर सेंसर विकसित किया है. यह सेंसर भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए अत्याधिक उपयुक्त बनाता है. यह इनोवेशन प्रोफेसर आई ए पलानी और शोधकर्ता डॉ नंदिनी पात्रा के नेतृत्व में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग की मेक्ट्रोनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लैब द्वारा किया गया है. आईआईटी में यह शोध रेस्पॉन्ड कार्यक्रम के तहत इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर (LPSC) के साथ विशेष सहयोग से किया गया है और वर्तमान में संयुक्त पेटेंट प्रक्रिया में है.

क्रायोजेनिक ऑप्टिकल फाइबर सेंसर विकसित

शोध दल का नेतृत्व करने वाले प्रोफेसर आई ए पलानी के अनुसार "अंतरिक्ष यान के ईंधन टैंकों में अति-निम्न तापमान की निगरानी एक बहुत बड़ी चुनौती है. इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर (एलपीएससी) बेंगलुरु के साथ मिलकर, हमने एक अत्याधिक संवेदनशील एसएमए-आधारित क्रायोजेनिक ऑप्टिकल फाइबर सेंसर विकसित किया है जो द्रव हीलियम तापमान पर भी काम करने में सक्षम है. इस तकनीक को अब अंतरिक्ष यान अनुप्रयोगों के लिए और अधिक परिष्कृत किया जा रहा है."

CRYOGENIC OPTICAL FIBRE SENSOR
अत्यंत कम तापमान में काम करने वाला क्रायोजेनिक ऑप्टिकल फाइबर सेंसर विकसित (ETV Bharat)

ऑप्टिकल फाइबर सेंसर की खासियत

एयरोस्पेस, ऊर्जा, चिकित्सा प्रौद्योगिकी और ट्रांसपोर्टेशन जैसे क्षेत्रों में कई उन्नत प्रणालियों को हीलियम, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बॉइलिंग पॉइंट के करीब तापमान पर काम करना पड़ता है. प्रतिरोधक और थर्मोकपल आधारित उपकरण जैसे पारंपरिक सेंसर, काफी अच्छी तरह से काम करते हैं लेकिन अक्सर रूखे, अति-शीत वातावरण में संघर्ष करते हैं.

ऑप्टिकल फाइबर सेंसर कई फायदे प्रदान करते हैं. आईआईटी इंदौर की टीम ने ऑप्टिकल फाइबर पर शेप मेमोरी एलॉय (एसएमए) कोटिंग का इस्तेमाल किया है. एसएमए में व्यापक तापमान सीमा में कार्य करने की अनूठी क्षमता होती है. फाइबर पर लगाने पर, एसएमए कोटिंग इससे गुजरने वाले ऑप्टिकल सिग्नल में परिवर्तन को बढ़ाती है, जिससे क्रायोजेनिक तापमान पर सेन्सिटिविटी में उल्लेखनीय सुधार होता है.

ऑप्टिकल फाइबर सेंसर के प्रमुख फायदे

  • -270°C तक के न्यूनतम तापमान पर विश्वसनीय रूप से संचालित करने की क्षमता.
  • पारंपरिक दूरसंचार ऑप्टिकल फाइबर की तुलना में उल्लेखनीय रूप से उच्च सेन्सिटिविटी, जो आमतौर पर
    -150°C से नीचे प्रदर्शन खो देते हैं.
  • मौजूदा मेटल-कोटेड फाइबर सेंसर की तुलना में बेहतर प्रदर्शन, एसएमए के फेज परिवर्तन के कारण जो कम तापमान पर ऑप्टिकल प्रतिक्रियाशीलता को बढ़ाता है.
  • संभावित अनुप्रयोग नव विकसित सेंसर कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.
  • -180°C तक के तापमान पर एलएनजी पाइपलाइनों और भंडारण प्रणालियों की निगरानी.
  • रिसाव, प्रवाह दर और द्रव स्तर का पता लगाना.
  • प्रक्षेपण यान उपकरणों के तापीय स्वास्थ्य की निगरानी.
  • अंतरिक्ष यान के क्रायोजेनिक ईंधन टैंकों में तापमान, प्रवाह और द्रव स्तर को मापना, यहां तक कि निर्वात और सूक्ष्मगुरुत्व स्थितियों में भी.

