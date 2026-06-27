आईआईटी इंदौर का 14वा दीक्षांत समारोह: सात गोल्ड और आठ सिल्वर मेडल सहित 807 छात्रों को मिली उपाधि
दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए विभिन्न श्रेणियां में सात स्वर्ण पदक, आठ रजत पदक दिए गए.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 7:31 PM IST|
Updated : June 27, 2026 at 7:37 PM IST
इंदौर/महू: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर में शनिवार को 14वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया. समारोह के दौरान 807 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं. नीति आयोग के सदस्य एवं भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पूर्व सचिव प्रोफेसर अभय करंदीकर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. समारोह की अध्यक्षता आईआईटी इंदौर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष डॉ. के. सिवन ने की, वहीं संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सुहास एस. जोशी ने समारोह की मेजबानी की.
111 पीएचडी शोधार्थी, 356 बीटेक विद्यार्थी, 146 एमटेक विद्यार्थी को दी गई उपाधि
आईआईटी इंदौर के 14वें दीक्षांत समारोह में 111 पीएचडी शोधार्थी, 356 बीटेक विद्यार्थी, 146 एमटेक विद्यार्थी, 23 एमएस (रिसर्च), 102 एमएससी तथा एमएसडीएसएम कार्यक्रम के 69 उपाधि पाने वाले विद्यार्थी शामिल रहे. इस दौरान उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए विभिन्न श्रेणियां में सात स्वर्ण पदक, आठ रजत पदक तथा स्नातक स्तर पर शोध एवं नवाचार में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ बीटेक परियोजना पुरस्कार प्रदान किए गए.
पहली बार प्रदान किया गया अशोक बंसल स्मृति स्वर्ण पदक
इस वर्ष विशेष तौर पर अशोक बंसल स्मृति स्वर्ण पदक पहली बार प्रदान किया गया. यह पदक प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में आईआईटी इंदौर के सभी विभागों में किसी महिला शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत सर्वश्रेष्ठ पीएचडी शोधप्रबंध के सम्मान में स्थापित किया गया है.
दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. के. सिवन ने कहा "आज का दीक्षांत समारोह केवल शैक्षणिक उपलब्धियों का उत्सव नहीं बल्कि हमारे प्रत्येक उपाधि प्राप्तकर्ता की परिवर्तनकारी यात्रा का उत्सव है. आईआईटी इंदौर शोध एवं नवाचार के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में निरंतर आगे बढ़ रहा है और ऐसे उपाधि प्राप्तकर्ताओं का निर्माण कर रहा है जो वर्तमान समय की सबसे जटिल चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम हैं."
वहीं आईआईटी इंदौर के निदेशक प्रोफेसर सुहास एस. जोशी ने कहा "आईआईटी इंदौर का 14वां दीक्षांत समारोह हमारे संपूर्ण शैक्षणिक समुदाय के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है. आज हमारे विद्यार्थी शोध, नवाचार और नेतृत्व की नई यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं. इस वर्ष हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी तथा डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे अग्रणी कार्यक्रमों के प्रथम बैचों का उपाधि प्राप्त करना इस बात का प्रमाण है कि आईआईटी इंदौर अपनी शैक्षणिक दृष्टि को राष्ट्र और विश्व की भावी आवश्यकताओं के अनुरूप निरंतर विकसित कर रहा है." दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों व उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ अन्य लोग मौजूद रहे.