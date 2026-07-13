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12वीं से पहले ही छात्र बनेंगे टेक-एक्सपर्ट! UP के सरकारी स्कूल में आ रहे हैं IIIT के प्रोफेसर्स

सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे IIIT एक्सपर्ट प्रोफेसर्स, बनारस के राजकीय क्वींस कॉलेज से हो रही स्पेशल कोर्सेज की शुरुआत

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12वीं से पहले ही छात्र बनेंगे टेक-एक्सपर्ट! UP के सरकारी स्कूल में आ रहे हैं IIIT के प्रोफेसर्स (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 8:53 PM IST

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वाराणसी: 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद हर छात्र अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सही कोर्स की तलाश में जुट जाता है, लेकिन अगर इंटरमीडिएट से पहले ही छात्रों को एडवांस और हाईटेक इंजीनियरिंग कोर्सेज की जानकारी मिल जाए, तो बोर्ड परीक्षा के बाद उनका तनाव काफी कम हो सकता है.

12वीं से पहले ही छात्र बनेंगे टेक-एक्सपर्ट! UP के सरकारी स्कूल में आ रहे हैं IIIT के प्रोफेसर्स (Video Credit; ETV Bharat)

उत्तर प्रदेश में पहली बार इसकी शुरुआत वाराणसी के राजकीय क्वींस कॉलेज से होने जा रही है. हाल ही में कॉलेज में शुरू हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हाईटेक लैब को आधुनिक तकनीकों से लैस किया गया है. अब इस एडवांस टेक्नोलॉजी का लाभ न सिर्फ क्वींस कॉलेज, बल्कि अन्य सरकारी स्कूलों के छात्रों तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है. इसके तहत जल्द ही वडोदरा के IIIT के साथ एमओयू साइन होने जा रहा है.

उत्तर प्रदेश में यह पहला मौका होगा जब किसी सरकारी स्कूल के बच्चों को इंजीनियरिंग की बारीकियां सिखाने के लिए IIIT के एक्सपर्ट प्रोफेसर्स और टेक्निकल टीम के सदस्य खुद पहुंचेंगे. यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, ऑफलाइन और स्पेशल क्लासेज के माध्यम से चलाई जाएगी.

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान वडोदरा के निदेशक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि यूपी की पहली मॉडल एआई लैब जो वाराणसी के राजकीय क्वींस कॉलेज में तैयार हुई है, वह अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि अब तक महाराष्ट्र, गुजरात और कई जगहों पर इस तरह के प्रयास हुए, लेकिन यूपी में यह पहला प्रयास है और इस नई तकनीक के साथ रोजगार पदक व्यवस्था से जोड़ने के लिए नई शिक्षा नीति के तहत कार्य शुरू किया जा रहा है.

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12वीं से पहले ही छात्र बनेंगे टेक-एक्सपर्ट! (Photo Credit; ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि हमारे संस्थान की तरफ से कई ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज शुरू किए गए हैं, जो कई स्कूलों में चलाए जा रहे हैं. इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर नॉलेज, डिजिटल मीडिया के साथ ही टेक्निकल रोबोटिक और अन्य तरह की जानकारी से लैस कोर्सेज तैयार किए गए हैं. यह सभी 3 महीने तक के सर्टिफाइड कोर्स है. जिनको यहां के स्टूडेंट्स के बीच लॉन्च किया जा रहा है.

अन्य सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी मिलेगी सुविधा

सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पढ़ने वाले ढाई हजार बच्चों के अलावा आसपास के स्कूलों और अन्य सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी यह सर्टिफाइड कोर्स करवाने की सुविधा दी जाएगी. पहले इसकी शुरुआत क्वींस कॉलेज में उनके इंटरनल स्टूडेंट के लिए होगी और जैसे-जैसे इसकी जरूरत समझ में आएगी वैसे-वैसे इसको बाहर भी शुरू किया जाएगा.

वहीं, इस बारे में एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष और आईआईटी बीएचयू के सीनियर प्रोफेसर प्रदीप कुमार का कहना है कि ऐसे प्रयास नीचे लेवल से बच्चों को और बेहतर तरीके से तैयार करने में मदद करते हैं. हमारा एमओयू साइन होने के बाद निश्चित तौर पर सिर्फ इसको स्कूल के बच्चों को नहीं, बल्कि आसपास के अन्य सरकारी स्कूल के बच्चों को भी इसका लाभ मिलेगा.


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