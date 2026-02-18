IIT कानपुर ने तैयार किया AI आधारित स्मार्ट पॉवर्ड ग्लास, लो विजन समस्या को करेगा दूर

ETV Bharat / state

कमजोर आँखों वाले लोगों के लिए वरदान बनेगा आईआईटी का स्मार्ट पॉवर्ड ग्लास

अभिषेक और सौम्या बीटेक छात्र
अभिषेक और सौम्या बीटेक छात्र (Video Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 18, 2026 at 8:57 PM IST

कानपुर: आईआईटी कानपुर में बीटेक के छात्र (इलेक्ट्रिकल इंजीनियर) अभिषेक भारद्वाज ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित स्मार्ट पॉवर्ड ग्लास (चश्मा) तैयार किया है, जो लो विजन पीड़ित मरीजों के लिए जिंदगी जीना आसान करेगा.

इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अभिषेक भारद्वाज के मुताबिक उन्हें लो विजन की समस्या हो गई थी. उन्होंने जब डॉक्टर्स से मदद मांगी, तो डॉक्टर्स ने उन्हें बायनाकुलर शेप वाला इंस्ट्मेंट्रूमेंट दिया, पर वो अभिषेक के लिए बेहतर साबित नही हुआ.

जिसके बाद अभिषेक ने स्नातक की छात्रा सौम्या के साथ नवाचार करते हुए एक आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित स्मार्ट पॉवर्ड ग्लास (चश्मा) तैयार कर दिया. आईआईटी कानपुर के प्रो.अमर कुमार बहरा ने चशमा डिजाइन को लेकर अपना मार्गदर्शन दिया. अभिषेक के इस नवाचार को जहां आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर्स ने सराहा, वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने यंग इनोवेटर अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया.

अभिषेक बताते हैं कि उनके इस नवाचार के लिए सरकार ने विभिन्न माध्यमों से अब तक 50 लाख रुपये की मदद ग्रांट दे चुकी है. उनकी ओर से इस स्मार्ट पॉवर्ड ग्लास को लेकर पेटेंट फाइल किया जा चुका है.

अभिषेक के मुताबिक इस स्मार्ट पॉवर्ड ग्लास में मरीज अपनी आंखों की पॉवर खुद सेट कर सकता है, अगर दूर के शब्द पढ़ने दिक्कत आ रहा है, तो एआई टूल की मदद से आवाज के तौर पर सुन सकता है. इसमें जूम , ब्राइटनेस, कन्ट्रास्ट समेत कई अन्य फीचर्स मौजूद हैं.

अभिषेक ने बताया, कि बाजार में जिन कंपनियों की ओर से इस तरह के स्मार्ट पॉवर्ड ग्लास मौजूद हैं. उनकी कीमतें दो, ढाई लाख रुपये तक है, जबकि इस चश्मे की कीमत 25 से 30 हजार रुपये के बीच होगी. अभिषेक की कई निजी कंपनियों से चश्मा तैयार करने को लेकर बातचीत जारी है. अप्रैल-मई तक यह स्मार्ट पॉवर्ड ग्लास भारतीय बाजारों में आ जाएगा.

अभिषेक ने बताया कि देश में करीब 25 मिलियन लोग ऐसे हैं, जो लो विजन की समस्या से पीड़ित हैं. जबकि दुनिया में ऐसे मरीजों की संख्या 100 मिलियन के आसपास है. इस चश्मे के उपयोग से लो विजन पीड़ित मरीजों के लिए जिंदगी जीना आसान हो जाएगा.

