IIT दिल्ली की पहल ‘आदि वाणी’: जनजातीय भाषाओं के लिए देश का पहला एआई ट्रांसलेशन टूल
देश में पहली बार जनजातीय समाज की भाषाई जरूरतों को ध्यान में रखकर एक विशेष एआई आधारित ट्रांसलेशन टूल ‘आदि वाणी’ विकसित किया गया है.
Published : February 22, 2026 at 2:14 PM IST
नई दिल्ली: देश में पहली बार जनजातीय समाज की भाषाई जरूरतों को केंद्र में रखकर एक विशेष एआई आधारित ट्रांसलेशन टूल ‘आदि वाणी’ विकसित किया गया है. यह पहल IIT दिल्ली के स्कूल ऑफ एआई और भगवान बिरसा मुंडा सेल की संयुक्त परियोजना है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राईबल अफेयर्स का सहयोग मिला है. ‘आदि वाणी’ को हाल ही में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भी प्रदर्शित किया गया, जहां इसे काफी सराहना मिली. यह टूल विशेष रूप से संथाली, भीली, गोंडी और मुंडारी जनजातीय भाषाओं के लिए तैयार किया गया है. इसे हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कर सकते हैं.
समुदाय की जरूरतों से जन्मी तकनीक:
परियोजना से जुड़े शाश्वत भारद्वाज ने बताया कि ‘आदि वाणी’ को पारंपरिक तकनीकी सोच से अलग तरीके से विकसित किया गया है. उन्होंने बताया कि आमतौर पर पहले एआई समाधान बनाए जाते हैं और बाद में उन्हें समाज में लागू किया जाता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में पहले जनजातीय समुदायों की वास्तविक जरूरतों को समझा गया और फिर उसी आधार पर तकनीक विकसित की गई. इसे “कम्युनिटी ड्रिवन और कम्युनिटी जनरेटेड एआई” की दिशा में एक जरूरी कदम माना जा रहा है. यानी यह तकनीक सिर्फ प्रयोगशाला में नहीं, बल्कि समुदाय की भागीदारी से तैयार हुई है.
क्या हैं ‘आदि वाणी’ के खास फीचर्स:
‘आदि वाणी’ ऐप मल्टीलिंगुअल और मल्टी-डायरेक्शनल ट्रांसलेशन की सुविधा देता है. डेमो के दौरान दिखाया गया कि भीली भाषा में लिखे गए टेक्स्ट को एक क्लिक में हिंदी में बदला जा सकता है. इसी तरह हिंदी या अंग्रेजी से भी जनजातीय भाषाओं में अनुवाद संभव है.
ऐप में चार मुख्य फीचर्स शामिल हैं:
1. टेक्स्ट ट्रांसलेटर: एक भाषा के लिखित पाठ को दूसरी भाषा में अनुवाद करने की सुविधा
2. वॉइस ट्रांसलेटर: बोलकर सीधे अनुवाद करने की सुविधा, जिससे संवाद आसान बनता है
3. ओसीआर ट्रांसलेटर: तस्वीर या स्कैन किए गए दस्तावेज से टेक्स्ट पहचानकर उसका अनुवाद किया जा सकता है
4. फाइल ट्रांसलेटर: पूरी फाइल का अनुवाद करने की सुविधा, जो प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों में उपयोगी साबित हो सकती है
तकनीक और परंपरा का संगम
भारत जैसे बहुभाषी देश में कई जनजातीय भाषाएं आज भी डिजिटल दुनिया से दूर हैं. ऐसे में ‘आदि वाणी’ सिर्फ एक ट्रांसलेशन टूल नहीं, बल्कि भाषाई संरक्षण का माध्यम भी बन सकता है. शाश्वत भारद्वाज का कहना है कि जब किसी भाषा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थान मिलता है तो उसके अस्तित्व को नई मजबूती मिलती है. इससे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी भाषा को सुरक्षित रखा जा सकता है. यह टूल आदिवासी समाज और आधुनिक तकनीक के बीच एक पुल का काम कर सकता है.
यूनिफाइड लैंग्वेज मॉडल पर काम
‘आदि वाणी’ में अलग-अलग भाषाओं के लिए अलग-अलग एआई मॉडल का उपयोग किया जा रहा है. हालांकि, अगले चरण में टीम “यूनिफाइड लैंग्वेज मॉडल” विकसित करने की योजना बना रही है. इसका उद्देश्य एक ऐसा सिंगल एआई मॉडल तैयार करना है, जो सभी भाषाओं में हर दिशा में अनुवाद कर सके. इसके अलावा भविष्य में गारो, कुई और अन्य जनजातीय भाषाओं को भी इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने की योजना है, जिससे इसका दायरा और बड़ा हो सके.
शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव
‘आदि वाणी’ का उपयोग शिक्षा क्षेत्र में भी देखा जा रहा है. अक्सर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की पोस्टिंग ऐसे दूरदराज इलाकों में हो जाती है, जहां स्थानीय भाषा अलग होती है. इससे शिक्षक और छात्रों के बीच संवाद में कठिनाई आती है. इस समस्या को ध्यान में रखते हुए ‘आदि वाणी’ को एक लर्निंग ऐप के रूप में भी विकसित करने की योजना है, जिससे शिक्षक स्थानीय भाषा को जल्दी सीख सकें. इससे गांवों और जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है और बच्चों के साथ बेहतर संवाद स्थापित किया जा सकेगा.
