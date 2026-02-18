IIT Delhi के जियोस्पेशियल AI स्टार्टअप की समिट में धूम, इलाके का भविष्य पहले से बताकर स्टार्टअप में करेगा मदद
इंडिया AI इंपैक्ट समिट में IIT Delhi का इन्क्यूबेटेड जियोस्पेशियल AI स्टार्टअप अर्थ सेंस लैब्स डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लोगों को आ रहा है काफी पसंद
Published : February 18, 2026 at 1:46 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में चल रहे इंडिया AI इंपैक्ट समिट 2026 में IIT Delhi का इन्क्यूबेटेड जियोस्पेशियल AI स्टार्टअप अर्थ सेंस लैब्स का डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लोगों को काफी पसंद आ रहा है. इस स्टार्टअप को भारत मंडपम में चल रहे समिट में IIT Delhi ने अपना बूथ लगाकर लाइव डेमो के जरिए दिखाया कि किस तरह तकनीक की मदद से किसी भी इलाके का भविष्य पहले से समझा जा सकता है. शुरुआत में स्टार्टअप के विकास के लिए India AI से फंडिंग मिली थी. अब इसे आगे बढ़ाकर एक फुल-स्केल डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी में बदल दिया गया है. इस नवाचार के लिए कंपनी को India AI Innovation Challenge Award 2025 से भी सम्मानित किया जा चुका है. स्टार्टअप का नेतृत्व सीईओ एंड को-फाउंडर शोधार्थी निर्देश कुमार शर्मा और प्रो. मानवेंद्र सहारिया कर रहे हैं.
क्या है डिजिटल ट्विन और समिट में क्या दिखाया गया
निर्देश कुमार शर्मा ने बताया कि India AI Impact Summit 2026 के दौरान बूथ पर आगंतुकों को लाइव 3D मॉडल दिखाया गया, जिसमें किसी भी चयनित क्षेत्र का डिजिटल ट्विन देखा जा सकता है. डिजिटल ट्विन का मतलब है किसी वास्तविक स्थान का बिल्कुल वैसा ही 3D डिजिटल मॉडल तैयार करना. इस प्लेटफॉर्म में लाइडार (LiDAR) डेटा, सैटेलाइट इमेजरी और जियोस्पेशियल एनालिटिक्स को जोड़ा गया है. डेमो में दिखाया गया कि कैसे कोई व्यक्ति अपनी बिल्डिंग को 3D व्यू में देख सकता है, आसपास की संरचनाएं समझ सकता है, छत पर सोलर पोटेंशियल का आकलन कर सकता है और यह भी जान सकता है कि भविष्य में उस क्षेत्र में बाढ़ या लैंडस्लाइड का खतरा कितना हो सकता है.
शहरों और आम लोगों के लिए क्यों है जरूरी
India AI Impact Summit में दिखाए गए इस तकनीक को सिटी प्लानिंग के लिए गेम-चेंजर बताया गया. इसके जरिए नगर निकाय यह समझ सकते हैं कि कहां ड्रेनेज सिस्टम मजबूत करने की जरूरत है, किस इलाके में हरियाली बढ़ाने से बाढ़ का प्रभाव कम होगा और किन क्षेत्रों में नई कॉलोनी विकसित करना सुरक्षित रहेगा. निर्देश ने बताया कि अब तक प्रोजेक्ट मुख्य रूप से सरकारी एजेंसियों के साथ ही रही है. लेकिन समिट में मिली प्रतिक्रिया के बाद इसे अगले छह महीने से एक वर्ष के अंदर आम लोगों के लिए भी उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही हैं. जब यह प्लेटफॉर्म आम लोगों के लिए खुलेगा तब घर खरीदने या बनाने से पहले लोग यह जांच सकेंगे कि उस स्थान पर भविष्य में जलवायु जोखिम कितना है और उनकी संपत्ति कितनी सुरक्षित रहेगी.