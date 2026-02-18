ETV Bharat / state

IIT Delhi के जियोस्पेशियल AI स्टार्टअप की समिट में धूम, इलाके का भविष्य पहले से बताकर स्टार्टअप में करेगा मदद

इंडिया AI इंपैक्ट समिट में IIT Delhi का इन्क्यूबेटेड जियोस्पेशियल AI स्टार्टअप अर्थ सेंस लैब्स डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लोगों को आ रहा है काफी पसंद

IIT Delhi के जियोस्पेशियल AI स्टार्टअप ने मचाई धूम
IIT Delhi के जियोस्पेशियल AI स्टार्टअप ने मचाई धूम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 18, 2026 at 1:46 PM IST

5 Min Read
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में चल रहे इंडिया AI इंपैक्ट समिट 2026 में IIT Delhi का इन्क्यूबेटेड जियोस्पेशियल AI स्टार्टअप अर्थ सेंस लैब्स का डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लोगों को काफी पसंद आ रहा है. इस स्टार्टअप को भारत मंडपम में चल रहे समिट में IIT Delhi ने अपना बूथ लगाकर लाइव डेमो के जरिए दिखाया कि किस तरह तकनीक की मदद से किसी भी इलाके का भविष्य पहले से समझा जा सकता है. शुरुआत में स्टार्टअप के विकास के लिए India AI से फंडिंग मिली थी. अब इसे आगे बढ़ाकर एक फुल-स्केल डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी में बदल दिया गया है. इस नवाचार के लिए कंपनी को India AI Innovation Challenge Award 2025 से भी सम्मानित किया जा चुका है. स्टार्टअप का नेतृत्व सीईओ एंड को-फाउंडर शोधार्थी निर्देश कुमार शर्मा और प्रो. मानवेंद्र सहारिया कर रहे हैं.

क्या है डिजिटल ट्विन और समिट में क्या दिखाया गया
निर्देश कुमार शर्मा ने बताया कि India AI Impact Summit 2026 के दौरान बूथ पर आगंतुकों को लाइव 3D मॉडल दिखाया गया, जिसमें किसी भी चयनित क्षेत्र का डिजिटल ट्विन देखा जा सकता है. डिजिटल ट्विन का मतलब है किसी वास्तविक स्थान का बिल्कुल वैसा ही 3D डिजिटल मॉडल तैयार करना. इस प्लेटफॉर्म में लाइडार (LiDAR) डेटा, सैटेलाइट इमेजरी और जियोस्पेशियल एनालिटिक्स को जोड़ा गया है. डेमो में दिखाया गया कि कैसे कोई व्यक्ति अपनी बिल्डिंग को 3D व्यू में देख सकता है, आसपास की संरचनाएं समझ सकता है, छत पर सोलर पोटेंशियल का आकलन कर सकता है और यह भी जान सकता है कि भविष्य में उस क्षेत्र में बाढ़ या लैंडस्लाइड का खतरा कितना हो सकता है.

टेक्नोलॉजी से सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाने में करेगा मदद
भविष्य की बाढ़ और जलवायु जोखिम का वैज्ञानिक विश्लेषणनिर्देश कुमार शर्मा ने बताया कि अर्थ सेंस लैब्स का प्लेटफॉर्म केवल विजुअल मॉडल नहीं है, बल्कि यह साइंस-इन्फॉर्म्ड AI मॉडल्स पर आधारित है. वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए क्लाइमेट सीनारियो जैसे तापमान में वृद्धि, वर्षा के पैटर्न में बदलाव और हवा की दिशा में परिवर्तन को इसमें शामिल किया गया है. इन डेटा लेयर्स को स्थानीय जमीन की ऊंचाई, ढलान और सतह संरचना के साथ मिलाकर AI यह अनुमान लगाता है कि भविष्य में किस क्षेत्र में पानी जमा हो सकता है, कहां बाढ़ का खतरा बढ़ेगा और किन इलाकों में भूस्खलन की संभावना हो सकती है. इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति या संस्था करोड़ों रुपये का निवेश करने से पहले संभावित प्राकृतिक जोखिमों का वैज्ञानिक आकलन कर सकती है.
इलाके का भविष्य पहले से बताकर स्टार्टअप में करेगा मदद
इलाके का भविष्य पहले से बताकर स्टार्टअप में करेगा मदद (ETV Bharat)
बदलते मौसम के साथ अपडेट होता प्लेटफॉर्मनिर्देश कुमार शर्मा ने यह भी बताया कि प्लेटफॉर्म में सौ वर्षों तक के क्लाइमेट डेटा को इंटिग्रेट किया गया है, जिससे दीर्घकालिक जोखिम का आकलन संभव है. साथ ही अल्पकालिक मौसम पूर्वानुमान को API के जरिए जोड़ा गया है, जिससे सात दिन तक के संभावित मौसम बदलाव को भी मॉडल में शामिल किया जा सकता है. इससे न केवल भविष्य के दशकों का अनुमान लगाया जा सकता है, बल्कि आने वाले दिनों में भारी बारिश या संभावित जलभराव की स्थिति का भी अंदाजा लगाया जा सकता है.
भविष्य की बाढ़ और जलवायु जोखिम का वैज्ञानिक विश्लेषण
भविष्य की बाढ़ और जलवायु जोखिम का वैज्ञानिक विश्लेषण (ETV Bharat)


शहरों और आम लोगों के लिए क्यों है जरूरी
India AI Impact Summit में दिखाए गए इस तकनीक को सिटी प्लानिंग के लिए गेम-चेंजर बताया गया. इसके जरिए नगर निकाय यह समझ सकते हैं कि कहां ड्रेनेज सिस्टम मजबूत करने की जरूरत है, किस इलाके में हरियाली बढ़ाने से बाढ़ का प्रभाव कम होगा और किन क्षेत्रों में नई कॉलोनी विकसित करना सुरक्षित रहेगा. निर्देश ने बताया कि अब तक प्रोजेक्ट मुख्य रूप से सरकारी एजेंसियों के साथ ही रही है. लेकिन समिट में मिली प्रतिक्रिया के बाद इसे अगले छह महीने से एक वर्ष के अंदर आम लोगों के लिए भी उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही हैं. जब यह प्लेटफॉर्म आम लोगों के लिए खुलेगा तब घर खरीदने या बनाने से पहले लोग यह जांच सकेंगे कि उस स्थान पर भविष्य में जलवायु जोखिम कितना है और उनकी संपत्ति कितनी सुरक्षित रहेगी.

इन्क्यूबेटेड जियोस्पेशियल AI स्टार्टअप अर्थ सेंस लैब्स का डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म की
इन्क्यूबेटेड जियोस्पेशियल AI स्टार्टअप अर्थ सेंस लैब्स का डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म की धूम (ETV Bharat)
टेक्नोलॉजी से सुरक्षित भविष्य की ओरअर्थ सेंस लैब्स भारतीय स्टार्टअप जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौती से निपटने के लिए अत्याधुनिक तकनीक विकसित कर रहे हैं. IIT Delhi से निकली यह पहल दिखाती है कि विज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जियोस्पेशियल डेटा के संयोजन से भविष्य को पहले से समझना संभव है. निर्देश ने बताया कि डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म आने वाले समय में न केवल सरकारों और शहरों के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी जरूरी निर्णय सहायक उपकरण साबित हो सकता है, जो घर, शहर और निवेश को अधिक सुरक्षित और टिकाऊ बनाने में मदद करेगा. ये भी पढ़ें :

