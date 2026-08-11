ETV Bharat / state

IIT दिल्ली में हॉस्टल की कमी दूर करने की कवायद तेज, आरके पुरम में बनेंगे तीन नए हॉस्टल; जानें पूरी डिटेल्स

IIT दिल्ली के नजदीक आरके पुरम में तीन नए हॉस्टल बनाए जा रहे हैं. इनमें दो हॉस्टल छात्रों और एक छात्राओं के लिए होंगे.

IIT Delhi to Build Three New Hostels in RK Puram, Adding Accommodation for 4,300 Students
IIT दिल्ली में हॉस्टल की कमी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 11, 2026 at 2:03 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: देश के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में शामिल IIT दिल्ली में बढ़ती छात्र संख्या के बीच हॉस्टल की जरूरत लगातार बढ़ रही है. संस्थान की मौजूदा हॉस्टल क्षमता सभी छात्रों के लिए पर्याप्त नहीं है. इसी को देखते हुए IIT दिल्ली के हौज खास कैंपस के नजदीक आरके पुरम में तीन नए हॉस्टल बनाए जा रहे हैं. इनमें दो हॉस्टल छात्रों और एक छात्राओं के लिए होंगे. सभी हॉस्टल ग्राउंड प्लस 12 मंजिल के होंगे. इनके तैयार होने के बाद करीब 4,300 अतिरिक्त छात्रों के रहने की व्यवस्था हो सकेगी.

IIT दिल्ली देश के शीर्ष शिक्षण संस्थानों में शामिल है. QS World University Rankings में संस्थान को भारत में पहला स्थान मिला है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह 118वें स्थान पर है. संस्थान में देशभर से बड़ी संख्या में छात्र पढ़ाई और शोध के लिए आते हैं. ऐसे में छात्रों की संख्या और उनकी आवास जरूरतों के बीच संतुलन बनाए रखना IIT दिल्ली के लिए जरूरी हो गया है.

हॉस्टल की जरूरत

IIT दिल्ली में हॉस्टल की जरूरत बढ़ने की सबसे बड़ी वजह संस्थान में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या और विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों का विस्तार है. संस्थान में स्नातक, परास्नातक और पीएचडी समेत अलग-अलग स्तरों पर छात्र पढ़ते हैं. इसके अलावा शोध और अन्य अकादमिक गतिविधियों के लिए भी देश के अलग-अलग हिस्सों से छात्र यहां आते हैं. छात्रों की संख्या बढ़ने के मुकाबले हॉस्टल की क्षमता उसी अनुपात में नहीं बढ़ सकी है. ऐसे में मौजूदा हॉस्टलों में आवास की मांग बनी रहती है.

प्रो. रंगन बनर्जी, निदेशक, IIT दिल्ली (ETV Bharat)

फिलहाल IIT दिल्ली में छात्रों के लिए 12 बॉयज हॉस्टल और चार गर्ल्स हॉस्टल हैं. इसके अलावा छात्राओं के लिए एक ट्रांजिट एकॉमोडेशन की व्यवस्था भी है. लेकिन संस्थान में पढ़ने वाले सभी छात्रों को स्थायी रूप से हॉस्टल उपलब्ध कराना मौजूदा क्षमता के साथ चुनौती बना हुआ है. छात्रों की संख्या बढ़ने के साथ मौजूदा हॉस्टलों पर भी दबाव बढ़ता है. कई मामलों में छात्रों को साझा आवास व्यवस्था में रहना पड़ता है. ऐसे में नए हॉस्टल बनने से संस्थान को आवास से जुड़ी इस समस्या को काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी.

आरके पुरम में बनेंगे तीन नए हॉस्टल

IIT दिल्ली के हौज खास स्थित मुख्य कैंपस के पास आरके पुरम में तीन नए हॉस्टल बनाए जा रहे हैं. इनमें दो हॉस्टल छात्रों और एक हॉस्टल छात्राओं के लिए निर्धारित किए गए हैं. तीनों इमारतें ग्राउंड प्लस 12 मंजिल की होंगी. आरके पुरम में हॉस्टल बनाए जाने से छात्रों को मुख्य कैंपस के नजदीक रहने की सुविधा मिल सकेगी. इससे छात्रों के लिए कैंपस तक पहुंच आसान रहेगी और रोजाना लंबी दूरी से आने-जाने की जरूरत भी कम होगी.

IIT दिल्ली के निदेशक प्रो. रंगन बनर्जी ने बताया कि आरके पुरम में बन रहे तीनों नए हॉस्टलों में करीब 4,300 छात्रों के रहने की क्षमता होगी. यानी इनके तैयार होने के बाद संस्थान की मौजूदा आवास क्षमता में हजारों नए बेड जुड़ जाएंगे. इनमें दो हॉस्टल छात्रों और एक छात्राओं के लिए होने से दोनों वर्गों के लिए आवास क्षमता बढ़ेगी. खास तौर पर छात्राओं के लिए एक नए हॉस्टल तैयार होने से उन्हें आवास में भी बढ़ोतरी होगी.

चारों हॉस्टल ग्राउंड प्लस 12 मंजिल के होंगे. बहुमंजिला निर्माण के जरिए सीमित जमीन में बड़ी संख्या में छात्रों के लिए हॉस्टल तैयार किया जा रहा है. IIT दिल्ली जैसे संस्थान के लिए यह जरूरी है, क्योंकि मुख्य कैंपस के आसपास जमीन की उपलब्धता सीमित है. नए हॉस्टलों की ऊंचाई के कारण कम क्षेत्रफल में ज्यादा छात्रों को रहने की सुविधा दी जा सकेगी. इससे संस्थान को अपनी बढ़ती हॉस्टल जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी.

छात्रों को मिलेगी राहत

नए हॉस्टलों के तैयार होने के बाद करीब 4,300 अतिरिक्त छात्रों को रहने की सुविधा मिल सकेगी. इससे मौजूदा हॉस्टलों में जगह को लेकर दबाव कम होगा. अधिक छात्रों को संस्थान के आसपास आवास उपलब्ध हो सकेगा और हॉस्टल आवंटन से जुड़ी परेशानी भी कम होने की उम्मीद है. इसके अलावा नए हॉस्टलों से छात्रों को कैंपस के बाहर महंगे या दूर के आवास पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिल सकती है. खासकर ऐसे छात्र जो दूसरे राज्यों या शहरों से IIT दिल्ली में पढ़ने आते हैं, उनके लिए कैंपस के पास हॉस्टल की सुविधा जरूरी होती है.

IIT दिल्ली के छात्र और छात्राओं के लिए हॉस्टल की सूची: छात्रों के लिए हॉस्टल

  • अरावली
  • गिरनार
  • ज्वालामुखी
  • काराकोरम
  • कुमाऊं
  • नीलगिरी
  • शिवालिक
  • सतपुरा
  • उदयगिरी
  • विंध्याचल
  • जांस्कर

द्रोणागिरी (केवल स्नातकोत्तर (पीएच.डी. सहित) छात्रों के लिए - 5 वर्षीय स्नातक+स्नातकोत्तर कार्यक्रमों पर लागू नहीं)
सप्तगिरि (अधिकतम दो मंजिलें; केवल स्नातकोत्तर (पीएच.डी. सहित) छात्रों के लिए - 5 वर्षीय स्नातक+स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए लागू नहीं)

छात्राओं के लिए हॉस्टल

  • कैलाश
  • हिमाद्री
  • सह्याद्री (केवल स्नातकोत्तर (पीएच.डी. सहित) छात्रों के लिए - 5 वर्षीय स्नातक+स्नातकोत्तर कार्यक्रमों पर लागू नहीं)
  • सप्तगिरि (पांच मंजिलें, केवल स्नातकोत्तर (पीएच.डी. सहित) छात्रों के लिए - 5 वर्षीय स्नातक+स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए लागू नहीं)
  • नालंदा (सामान्यतः केवल पारगमन आवास के रूप में माना जाता है)

ये भी पढ़ें

TAGGED:

IIT DELHI HOSTEL SHORTAGE
IIT दिल्ली में हॉस्टल
RK PURAM THREE NEW HOSTEL
PROFESSOR RANGAN BANERJEE
IIT DELHI HOSTEL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.