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IIT दिल्ली ने शुरू किया ‘युवा संगम VI’, दिल्ली के युवा छत्तीसगढ़ की संस्कृति और विकास को जानेंगे

इस कार्यक्रम के लिए दिल्ली के विभिन्न जिलों और संस्थानों से कुल 45 युवा प्रतिनिधियों का चयन किया गया है. इनमें 24 महिला और 21 पुरुष प्रतिभागी शामिल हैं. चयनित युवाओं का संबंध कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, वाणिज्य, राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) और राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) क्षेत्रों से है. यह सभी युवा छत्तीसगढ़ के इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई में एक सप्ताह तक चलने वाले शैक्षिक और सांस्कृतिक भ्रमण में भाग लेंगे.

इसके तहत दिल्ली के युवा प्रतिनिधि छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे और वहां की संस्कृति, परंपरा, विकास और तकनीकी प्रगति को करीब से समझेंगे. कार्यक्रम का उद्देश्य देश के अलग-अलग राज्यों के युवाओं के बीच आपसी समझ और सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत करना है. इस पहल के माध्यम से युवाओं को भारत की विविधता और एकता को करीब से देखने और समझने का अवसर मिलेगा.

नई दिल्ली: IIT दिल्ली ने ‘युवा संगम फेज VI’ कार्यक्रम के तहत दिल्ली से चुने गए युवाओं के लिए ओरिएंटेशन और फ्लैग-ऑफ समारोह का आयोजन किया. यह कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय के ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ अभियान के अंतर्गत किया गया.

युवा संगम VI के इस शैक्षिक दौरे को पांच प्रमुख विषयों के आधार पर तैयार किया गया है. इनमें पर्यटन, परंपरा और संस्कृति, विकास और शासन, लोगों के बीच संबंध तथा तकनीक और नवाचार शामिल हैं. प्रतिनिधियों को छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों से परिचित कराया जाएगा. दौरे के दौरान वह भोरमदेव मंदिर, राजिम, सिरपुर, रानीदहरा जलप्रपात और सरोदा बांध स्थलों का भ्रमण करेंगे.



उद्योग और विज्ञान संस्थानों का भी करेंगे दौरा

कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों को औद्योगिक और वैज्ञानिक संस्थानों को देखने का भी अवसर मिलेगा. युवा प्रतिनिधि भिलाई स्टील प्लांट की कार्यप्रणाली को समझेंगे. इसके अलावा वे छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेंटर, छत्तीसगढ़ ट्राइबल म्यूजियम और पुरखौती मुक्तांगन का भी दौरा करेंगे. प्रतिनिधियों की मुलाकात छत्तीसगढ़ के राज्यपाल से भी कराई जाएगी, जिससे उन्हें प्रशासनिक और सामाजिक अनुभवों को समझने का मौका मिलेगा.



शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने युवाओं को किया प्रेरित

शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल ने कहा कि देश की सांस्कृतिक विविधता को समझना और उससे सीखना युवाओं के लिए बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि भारत के भविष्य को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी युवाओं के कंधों पर है. कार्यक्रम में IIT दिल्ली के उप निदेशक (ऑपरेशंस) प्रोफेसर अरविंद के नेमा और शिक्षा मंत्रालय के सलाहकार सुरेंद्र टी. नाइक भी उपस्थित रहे. समारोह का संचालन आईआईटी दिल्ली के डिजाइन विभाग के प्रोफेसर सौरभ तिवारी ने किया.



राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की पहल

आईआईटी दिल्ली प्रशासन ने कहा कि ‘युवा संगम’ केवल एक शैक्षिक भ्रमण नहीं, बल्कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का एक बड़ा प्रयास है. यह कार्यक्रम युवाओं में आपसी सम्मान, सांस्कृतिक समझ और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करता है.

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