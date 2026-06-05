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क्रेडिट ट्रांसफर और क्रेडिट शेयरिंग से छात्रों को मिलेगा फायदा, IIT दिल्ली ने 18 NITs के साथ शुरू की ALIGN पहल

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप शुरू की गई यह पहल छात्रों, शोधार्थियों और शिक्षकों को शैक्षणिक और शोध अवसर उपलब्ध कराएगी.

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IIT दिल्ली ने शुरू की ALIGN पहल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 5, 2026 at 5:03 PM IST

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नई दिल्ली: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली ने देश के 18 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (NITs) के साथ मिलकर शिक्षा और शोध सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ‘ALIGN’ (Academic Linkages for Innovation and National Growth) पहल शुरू की है. इस पहल के तहत छात्रों को क्रेडिट ट्रांसफर, क्रेडिट शेयरिंग और अकादमिक एक्सचेंज जैसी सुविधाएं मिलेंगी. इससे छात्र अपनी पढ़ाई का एक हिस्सा IIT दिल्ली में पूरा कर सकेंगे और वहां अर्जित किए गए क्रेडिट उनके मूल संस्थान में भी मान्य होंगे.

18 NITs के साथ बना बड़ा शैक्षणिक नेटवर्क

IIT दिल्ली और 18 NITs के बीच हुए इस समझौते का उद्देश्य देश के प्रमुख तकनीकी संस्थानों को एक साझा मंच पर लाना है. इस नेटवर्क में NIT सिक्किम, NIT मेघालय, NIT सिलचर, NIT जमशेदपुर, NIT राउरकेला, NIT रायपुर, VNIT नागपुर, SVNIT सूरत, MNIT जयपुर, MANIT भोपाल, MNNIT इलाहाबाद, NIT कुरुक्षेत्र, NIT श्रीनगर, NIT तिरुचिरापल्ली, NIT कालीकट, NIT सुरथकल, NIT वारंगल और NIT जालंधर शामिल हैं. इससे विभिन्न संस्थानों की विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ छात्रों और शिक्षकों को मिल सकेगा.

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IIT दिल्ली (ETV BHARAT)
IIT दिल्ली में पढ़ाई और शोध का मिलेगा अवसर

ALIGN पहल के तहत भागीदार संस्थानों के छात्रों और शिक्षकों को अकादमिक एक्सचेंज कार्यक्रमों, संयुक्त शोध परियोजनाओं और शोध सुविधाओं तक पहुंच मिलेगी. मेधावी NIT छात्रों को अपने अंतिम वर्ष में IIT दिल्ली में ‘स्पेशल एक्सचेंज स्टूडेंट’ के रूप में अध्ययन करने का अवसर दिया जाएगा. वह यहां पाठ्यक्रमों, शोध परियोजनाओं और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में भाग ले सकेंगे. वहीं स्नातकोत्तर छात्रों को भी IIT दिल्ली में शोध आधारित अकादमिक के अनुभव का मौका मिलेगा.

अर्ली एडमिशन स्कीम से बढ़ेंगे उच्च शिक्षा के अवसर

इस पहल के तहत अर्ली एडमिशन स्कीम भी शुरू की गई है. इसके माध्यम से NIT के छात्रों को M.Tech., MS (Research) और PhD कार्यक्रमों में प्रवेश के अवसर मिलेंगे. इसके लिए छात्रों को निर्धारित शैक्षणिक प्रदर्शन और GATE की परीक्षाओं के मानदंड पूरे करने होंगे.

शोध और नवाचार को मिलेगा बढ़ावा

IIT दिल्ली ने ALIGN के तहत तीन नई योजनाएं भी शुरू की हैं. इनमें प्रीडॉक्टोरल फेलोशिप स्कीम, रिसर्च सीड ग्रांट स्कीम और रिसर्च इमर्शन विजिट स्कीम शामिल हैं. इनका उद्देश्य छात्रों को शोध के लिए प्रोत्साहित करना, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को बढ़ावा देना और संस्थानों के बीच विशेषज्ञता के आदान-प्रदान को मजबूत बनाना है.

सहयोग आधारित मॉडल उच्च शिक्षा का भविष्य

IIT दिल्ली के निदेशक प्रो. रंगन बनर्जी ने कहा कि यह पहल संस्थान-केंद्रित सोच से आगे बढ़कर सहयोग आधारित राष्ट्रीय मॉडल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने कहा कि IIT दिल्ली और NITs के बीच यह साझेदारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना को मजबूत करती है और देश की उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेगी. वहीं IIT दिल्ली की डीन (अकादमिक) प्रो. धन्या सी.टी. ने कहा कि उच्च शिक्षा का भविष्य सहयोग और अकादमिक गतिशीलता में है. यह पहल छात्रों को उन्नत पाठ्यक्रमों, शोध अवसरों और बेहतर मार्गदर्शन देगी.

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