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IIT दिल्ली में SC/ST कैटिगिरी में पीएचडी एडमिशन शुरू, 28 जून तक होंगे आवेदन

संस्थान ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है और इच्छुक अभ्यर्थी 28 जून 2026 को शाम 4 बजे तक आवेदन कर सकते हैं.

IIT दिल्ली
IIT दिल्ली (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 25, 2026 at 3:10 PM IST

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नई दिल्ली: IIT दिल्ली ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के प्रथम सेमेस्टर के लिए पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए स्पेशल एडमिशन ड्राइव शुरू किया है. यह अभियान अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए आरक्षित रिक्त सीटों को भरने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है. संस्थान ने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है और इच्छुक अभ्यर्थी 28 जून 2026 को शाम 4 बजे तक आवेदन कर सकते हैं.

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू

IIT दिल्ली की ओर से जारी सूचना के अनुसार, विशेष प्रवेश अभियान के तहत उम्मीदवार संस्थान के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है जिससे देश के विभिन्न हिस्सों से छात्र आसानी से आवेदन कर सकें. संस्थान ने अभ्यर्थियों से समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है.

28 जून है आवेदन की अंतिम तिथि

संस्थान ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 जून 2026 को शाम 4 बजे तक है. इसके बाद किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसलिए पात्र उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वह अंतिम समय का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन जमा कर दें. आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता, व्यक्तिगत विवरण और अन्य आवश्यक जानकारी सावधानीपूर्वक भरनी होगी. साथ ही जरूरी दस्तावेजों को निर्धारित प्रारूप में अपलोड करना भी अनिवार्य होगा.

29 जून को खुलेगी एडिट विंडो

IIT दिल्ली ने आवेदन प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए एडिट विंडो की भी व्यवस्था की है. जिन अभ्यर्थियों से आवेदन भरते समय कोई गलती हो जाती है, उन्हें आवेदन में सुधार का अवसर दिया जाएगा. संस्थान के अनुसार, 29 जून 2026 को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक एडिट विंडो खुली रहेगी. इस दौरान उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में आवश्यक संशोधन कर सकेंगे. हालांकि, अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि आवेदन भरते समय ही सभी जानकारियां सही दर्ज करें जिससे बाद में किसी प्रकार की परेशानी न हो.

शोध और उच्च शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा

विशेष प्रवेश अभियान का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों की उच्च शिक्षा और शोध में भागीदारी बढ़ाना है. लंबे समय से विभिन्न संस्थानों में आरक्षित वर्ग की कुछ सीटें खाली रह जाती हैं. ऐसे में यह पहल योग्य छात्रों को अवसर देने की दिशा में जरूरी कदम माना जा रहा है.

पात्रता और अन्य जानकारी पर दें ध्यान

संस्थान ने उम्मीदवारों से कहा है कि आवेदन करने से पहले वह पात्रता मानदंड, विभागवार उपलब्ध सीटों, चयन प्रक्रिया और अन्य नियमों को ध्यान से पढ़ लें. सभी जानकारी संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर है. उम्मीदवारों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज सही हों. गलत या अधूरी जानकारी देने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है.

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