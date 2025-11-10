ETV Bharat / state

IIT दिल्ली लाया पीएच.डी. छात्रों के लिए ‘ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप इन STEMM’ कार्यशाला, जानिए कैसे करें आवेदन?

नई दिल्ली: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली ने पीएच.डी. शोधार्थियों के लिए ‘ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप इन STEMM (TLS) 2025-26’ (Transformative Leadership in STEMM (TLS) Workshop for Advanced PhD Scholars from SC/ST community.) कार्यशाला के लिए आवेदन शुरू किया है. इच्छुक छात्र 1 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची 5 जनवरी 2026 को जारी की जाएगी. यह तीन दिवसीय कार्यशाला 28 से 30 जनवरी 2026 के बीच होगी.

संस्थान प्रबंधन ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य पीएच.डी. छात्रों को शिक्षण, शोध और नेतृत्व से जुड़ी महत्वपूर्ण क्षमताओं का प्रशिक्षण देना है, ताकि वे भविष्य में उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन या शोध क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकें. कार्यशाला का आयोजन ‘इनीशिएटिव फॉर कास्ट इक्विटी (ICE)’, ‘ऑफिस ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन’ और ‘SC/ST सेल’ द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है.

कार्यशाला की विशेषताएं

प्रतिभागियों को अपने शोध कार्य को प्रस्तुत करने, अनुभवी प्राध्यापकों से मार्गदर्शन मिलने, प्रस्तुति कौशल व आत्मविश्वास बढ़ाने का अवसर मिलेगा. साथ ही, नौकरी के साक्षात्कार (Interview) की तैयारी, नेटवर्किंग और नेतृत्व विकास पर भी विशेष सत्र होंगे.

कौन कर सकता है आवेदन

यह कार्यशाला केवल एससी (SC) और एसटी (ST) वर्ग के पीएच.डी. छात्रों के लिए है, जो वर्तमान में किसी आईआईटी, एनआईटी या अन्य उच्च शिक्षण संस्थान में अपने दूसरे या बाद के वर्ष में पढ़ रहे हैं. हाल ही में पीएच.डी. पूरी कर चुके या पोस्ट-डॉक्टोरल शोधार्थी भी आवेदन कर सकते हैं.