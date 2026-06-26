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ग्रेजुएशन के बाद विदेश में पढ़ाई का मौका: IIT दिल्ली और सोरबोन यूनिवर्सिटी 2026 से शुरू करेंगे संयुक्त PG और PhD कार्यक्रम

यह कार्यक्रम उन छात्रों के लिए बड़ा मौका होगा, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा और रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 26, 2026 at 6:47 PM IST

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नई दिल्ली: अगर आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट-ग्रेजुएट (PG) या पीएचडी (PhD) करने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए खास है. आईआईटी दिल्ली और फ्रांस की सोरबोन यूनिवर्सिटी ने अपनी शैक्षणिक साझेदारी को मजबूत करते हुए वर्ष 2026 से जीव विज्ञान (Biology) में संयुक्त PG और संयुक्त PhD कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है. इस पहल के जरिए छात्रों को भारत और फ्रांस दोनों देशों के प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई और शोध करने का अवसर मिलेगा. यह कार्यक्रम उन छात्रों के लिए बड़ा मौका होगा, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा और रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं.

क्या है संयुक्त PG और PhD कार्यक्रम

संयुक्त PG और PhD कार्यक्रम में छात्र एक ही डिग्री के तहत दोनों विश्वविद्यालयों से जुड़कर पढ़ाई और शोध कर सकेंगे. यानी छात्रों को अपनी पढ़ाई का एक हिस्सा आईआईटी दिल्ली और दूसरा हिस्सा फ्रांस की सोरबोन यूनिवर्सिटी में पूरा करने का अवसर मिलेगा. पढ़ाई के दौरान दोनों संस्थानों के विशेषज्ञ प्रोफेसरों का मार्गदर्शन मिलेगा और आधुनिक शोध प्रयोगशालाओं में काम करने का अनुभव भी होगा. इससे छात्रों को वैश्विक स्तर की शिक्षा और रिसर्च का अनुभव मिलेगा.

किस क्षेत्र के छात्रों को मिलेगा लाभ

शुरुआत में यह संयुक्त कार्यक्रम जीव विज्ञान (Biology) के छात्रों के लिए शुरू किया जाएगा. हालांकि, दोनों संस्थानों ने भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), रोबोटिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना विज्ञान, मैटेरियल साइंस और स्वास्थ्य से जुड़े अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने की योजना बनाई है. ऐसे में आने वाले वर्षों में विभिन्न विषयों के छात्रों के लिए भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पढ़ाई और शोध के नए अवसर खुल सकते हैं.

आईआईटी दिल्ली ने क्या कहा ?

आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रो. रंगन बनर्जी ने कहा कि सोरबोन यूनिवर्सिटी के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में चल रही साझेदारी के अच्छे परिणाम मिले हैं. अब संयुक्त PG और PhD कार्यक्रम शुरू होने से छात्रों को दोनों संस्थानों में अध्ययन और शोध करने का अवसर मिलेगा. उन्होंने बताया कि भविष्य में AI, सतत प्रौद्योगिकी, मैटेरियल साइंस सब्जेक्ट और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाया जाएगा, जिससे वैश्विक स्तर पर नवाचार और अनुसंधान को नई गति मिल सके.

भविष्य में बढ़ेगा सहयोग

बता दें कि दोनों संस्थान आने वाले समय में छात्र और फैकल्टी एक्सचेंज, संयुक्त डिग्री कार्यक्रम, सह-निर्देशित पीएचडी, अंतरराष्ट्रीय कार्यशालाएं और साझा शोध परियोजनाओं को भी बढ़ावा देंगे. इसके अलावा, शोध प्रयोगशालाओं और संसाधनों को साझा करने की दिशा में भी काम किया जाएगा. इससे भारतीय छात्रों को विश्वस्तरीय शोध सुविधाओं तक पहुंच मिलेगी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को नई मजबूती मिलेगी.

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