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सिंहस्थ 2028 के कंस्ट्रक्शंस होंगे और सुरक्षित, IIT बॉम्बे के एक्सपर्ट्स ने संभाली ट्रेनिंग की कमान

उज्जैन सिंहस्थ 2028 के सुरक्षित निर्माण कार्यों के मद्देनजर आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर इंजीनियर्स, सुपरवाइजर्स और टेक्निकल ऑफिसर्स को दे रहे ट्रेनिंग.

Simhastha IIT Bombay training
सिंहस्थ को लेकर दी जा रह ट्रेनिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 4:33 PM IST

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उज्जैन: उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के मद्देनजर 100 से ज्यादा विकास कार्यों की वजह से पिछले कुछ महीनों में मजदूरों के साथ कई हादसे हुए हैं. इनसे सबक लेते हुए विकास कार्यो को दुर्घटनामुक्त और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप बनाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे ने मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशन में कमान संभाल लिया है.

उज्जैन के सिंहस्थ मेला कार्यालय में 17 और 18 जुलाई को दो दिवसीय Construction Safety Capacity Building Programme का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अलग-अलग शासकीय विभागों के इंजीनियरों, सुपरवाइजर्स और टेक्निकल ऑफिसर्स को आधुनिक निर्माण सुरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं.

सिंहस्थ 2028 सुरक्षित निर्माण पर फोकस (ETV Bharat)

PPE नहीं, जोखिम खत्म करना पहली प्रियोरिटी

IIT बॉम्बे के प्रोफेसर डॉ. वरुण कुमार रेज़ा ने बताया "ट्रेनिंग 6 टेक्निकल सेशन में दी जा रही है, जिसमें चार प्रमुख मॉड्यूल शामिल हैं. पहले मॉड्यूल में IS और ISO सेफ्टी कोड, निर्माण स्थलों पर मौजूद खतरों की पहचान और वर्तमान सुरक्षा व्यवस्थाओं का मूल्यांकन कराया जा रहा है. अधिकतर लोग सुरक्षा का मतलब केवल हेलमेट, जैकेट और सेफ्टी शूज़ पहनना समझते हैं, जबकि यह सुरक्षा की अंतिम कड़ी है. असली प्रयास जोखिम को शुरुआत में ही समाप्त करना होना चाहिए."

Simhastha IIT Bombay training
इंजीनियर और मजदूरों को दी जा रह ट्रेनिंग (ETV Bharat)

Five Action Strategy से हादसे रोकने पर जोर

उन्होंने आगे आगे कहा, ट्रेनिंग में इंजीनियरों को Five Action Safety Strategy समझाई गई. इनमें अगर पहले चार स्तरों पर प्रभावी काम किया जाए तो दुर्घटनाओं की संभावना स्वतः काफी कम हो जाती है.

  1. Elimination - खतरनाक कार्य या प्रक्रिया को पूरी तरह समाप्त करना.
  2. Substitution - असुरक्षित व्यवस्था की जगह सुरक्षित विकल्प अपनाना.
  3. Isolation- निर्माण स्थल की बैरिकेडिंग कर आम लोगों को जोखिम क्षेत्र से दूर रखना.
  4. Engineering Controls - गॉर्ड रेल, सेफ्टी नेट, टो बोर्ड जैसी सुरक्षा व्यवस्थाएं विकसित करना.
  5. Personal Protective Equipment (PPE) – हेलमेट, हार्नेस, जैकेट और सेफ्टी शूज़ का उपयोग.

AI बताएगा निर्माण स्थल कितना सुरक्षित...

ट्रेनिंग में इंजीनियरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग की भी जानकारी दी जा रही है. निर्माण स्थल की फोटो लेकर AI की मदद से संभावित जोखिमों की पहचान, सुरक्षा संबंधी कमियों का विश्लेषण और सुधार किए जा सकते हैं. इससे निरीक्षण अधिक तेज, सटीक और प्रभावी होगा.

Ujjain Simhastha 2028
सिंहस्थ सुरक्षित निर्माण पर फोकस (ETV Bharat)

40 इंजीनियरों को दी जा रही एक सेशन में ट्रेनिंग

IIT बॉम्बे के प्रोफेसर अल्बर्ट थॉमस ने बताया "प्रशिक्षण के प्रत्येक बैच में करीब 40 इंजीनियर और अधिकारी शामिल हैं. यही अधिकारी जिले में निर्माण कार्यों की निगरानी और सुरक्षा प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालते हैं, इसलिए उन्हें नवीनतम वैश्विक सुरक्षा मानकों से प्रशिक्षित किया जा रहा है."

100 से ज्यादा विकास कार्य, सुरक्षा पर पैनी नजर

उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया "सिंहस्थ-2028 के लिए जिले में 100 से अधिक निर्माण कार्य चल रहे हैं. हर निर्माण स्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. इस दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना न हो इसके लिए IIT बॉम्बे जैसी प्रतिष्ठित संस्था का सहयोग प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है. प्रशिक्षण में इंजीनियरों को विद्युत सुरक्षा, ट्रेंच (खुदाई) कार्यों के दौरान सावधानियां, बैरिकेडिंग, साइनेज, ऊंचाई पर सुरक्षित कार्य प्रणाली और अन्य तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी जा रही है. इसके बाद निर्माण स्थलों पर श्रमिकों को भी सुरक्षा को लेकर प्रशिक्षित किया जाएगा."

सिंहस्थ मीडिया कंसल्टेंसी के अभिषेक शर्मा ने कहा, ट्रेनिंग में लोक निर्माण सेतु संभाग, उज्जैन को नोडल एजेंसी बनाया गया है. ट्रेनिंग में लोक निर्माण विभाग, एमपीआरडीसी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं अभियंता शामिल हुए.

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