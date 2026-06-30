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जयपुर में बन रहे दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की स्ट्रक्चरल जांच, IIT मुंबई की टीम को मिला जिम्मा

मौके पर मौजूद टीम ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : जयपुर के चौंप में निर्माणाधीन दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का रुका हुआ निर्माण कार्य राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी वापस शुरू करने जा रही है. करीब चार वर्ष पहले शुरू हुए इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का निर्माण पिछले लगभग ढाई वर्षों से पूरी तरह बंद पड़ा है. अब राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी ने स्टेडियम के अब तक हुए निर्माण की गुणवत्ता और मजबूती का तकनीकी आकलन कराने का निर्णय लिया है. आईआईटी मुंबई की टीम जांच करेगी : राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी के सदस्य आशीष तिवाड़ी का कहना है कि निर्माणधीन स्टेडियम का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा. हाल ही में एडहॉक कमेटी ने स्टेडियम का दौरा भी किया था और जो निर्माण स्टेडियम में हो चुके हैं, उन्हें देखा था. स्ट्रक्चरल करीब चार साल पुराना हो चुका है. ऐसे में पहले हम स्ट्रक्चरल की जांच करवाएंगे. इसके लिए आईआईटी मुंबई के विशेषज्ञों की टीम स्टेडियम के स्ट्रक्चर की विस्तृत जांच कर रही है. टीम यह आकलन कर रही है कि अब तक तैयार किए गए ढांचे की वर्तमान स्थिति क्या है? उसकी मजबूती कितनी है और क्या उसी आधार पर आगे का निर्माण सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है या नहीं? राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी के सदस्य आशीष तिवाड़ी (ETV Bharat Jaipur)