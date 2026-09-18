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आईआईटी बीएचयू और मिशिगन यूनिवर्सिटी में समझौता, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर साथ करेंगे रिसर्च

आईआईटी बीएचयू और मिशिगन यूनिवर्सिटी में समझौता. ( ईटीवी भारत )

वाराणसी: आईआईटी बीएचयू ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में बड़ी अंतरराष्ट्रीय छलांग लगाई है. संस्थान ने अमेरिका की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, एन आर्बर के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल और सस्टेनेबल मोबिलिटी पर संयुक्त रिसर्च और इनोवेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. इस एमओयू के साइन होने के बाद ई मोबिलिटी अभी कल नहीं था रिसर्च को लेकर एक टीम भी तैयार की जाएगी, जो बढ़ रहे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के मार्केट के हिसाब से इस पर काम करेगी. यह एमओयू 8 सितंबर 2026 को यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के इलेक्ट्रिक व्हीकल सेंटर (EVC) में हुआ. आईआईटी बीएचयू के निदेशक प्रो. अमित पात्रा और मिशिगन यूनिवर्सिटी के एसोसिएट डीन फॉर रिसर्च प्रो. टॉड एलेन ने इस पर हस्ताक्षर किए. इस मौके पर आईआईटी का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल मिशिगन के इवीसी के दौरे पर था, जिसका नेतृत्व निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने किया.



प्रो. पात्रा ने कहा की आईआईटी बीएचयू ई-मोबिलिटी रिसर्च में लगातार काम कर रहा है. मिशिगन यूनिवर्सिटी की ईवी सिस्टम में विशेषज्ञता और हमारी क्षमताएं एक साथ आएंगी तो ग्लोबल स्तर पर इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा.