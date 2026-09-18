आईआईटी बीएचयू और मिशिगन यूनिवर्सिटी में समझौता, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर साथ करेंगे रिसर्च
आईआईटी बीएचयू और मिशिगन यूनिवर्सिटी में एमओयू 8 सितंबर को यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के इलेक्ट्रिक व्हीकल सेंटर (EVC) में हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 18, 2026 at 3:17 PM IST
वाराणसी: आईआईटी बीएचयू ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में बड़ी अंतरराष्ट्रीय छलांग लगाई है. संस्थान ने अमेरिका की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, एन आर्बर के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल और सस्टेनेबल मोबिलिटी पर संयुक्त रिसर्च और इनोवेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं.
इस एमओयू के साइन होने के बाद ई मोबिलिटी अभी कल नहीं था रिसर्च को लेकर एक टीम भी तैयार की जाएगी, जो बढ़ रहे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के मार्केट के हिसाब से इस पर काम करेगी.
यह एमओयू 8 सितंबर 2026 को यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के इलेक्ट्रिक व्हीकल सेंटर (EVC) में हुआ. आईआईटी बीएचयू के निदेशक प्रो. अमित पात्रा और मिशिगन यूनिवर्सिटी के एसोसिएट डीन फॉर रिसर्च प्रो. टॉड एलेन ने इस पर हस्ताक्षर किए.
इस मौके पर आईआईटी का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल मिशिगन के इवीसी के दौरे पर था, जिसका नेतृत्व निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने किया.
प्रो. पात्रा ने कहा की आईआईटी बीएचयू ई-मोबिलिटी रिसर्च में लगातार काम कर रहा है. मिशिगन यूनिवर्सिटी की ईवी सिस्टम में विशेषज्ञता और हमारी क्षमताएं एक साथ आएंगी तो ग्लोबल स्तर पर इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा.
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के अध्यक्ष और सेंटर फॉर ट्रांसपोर्टेशनल ई-मोबिलिटी (CTEM) के कोऑर्डिनेटर प्रो. राजीव कुमार सिंह ने बताया कि इस सहयोग के तहत दो प्रोजेक्ट पहले ही स्वीकृत हो चुके हैं और उन पर काम जारी है.
एडवांस मटेरियल पर चर्चा के बाद दोनों संस्थानों ने एक संयुक्त मटेरियल रिसर्च टीम बनाने पर सहमति जताई है, जो भविष्य की रिसर्च की दिशा तय करने के लिए एक व्हाइट पेपर तैयार करेगी.
इस एमओयू से जॉइंट रिसर्च के साथ-साथ फैकल्टी और स्टूडेंट एक्सचेंज और एलुमनाई नेटवर्क को भी मजबूती मिलेगी. प्रतिनिधिमंडल में प्रो. राजीव कुमार सिंह, डीन (रिसोर्स एंड एलुमनाई) प्रो. हीरालाल प्रामाणिक, विशिष्ट पूर्व छात्र विश नारायणन और वरिष्ठ पूर्व छात्र डॉ. श्री मिर्ले शामिल रहे.
डॉ. देबदीप भंडारी, डॉ. अबीर घोष, डॉ. उदिता घोष और डॉ. प्रोद्युत धर ऑनलाइन चर्चा में जुड़े. वहीं मिशिगन यूनिवर्सिटी की ओर से इवीसी के डायरेक्टर प्रो. एलन टॉब, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. क्रिस्टोफ मैंगिन, प्रो. जेसन सीगल, प्रो. हीथ हॉफमैन और प्रो. अमित मिश्रा मौजूद रहे. संस्थान ने बताया कि यह एमओयू ग्लोबल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम में कटिंग-एज रिसर्च को नई गति देगा.