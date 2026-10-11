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IIT-BHU की रिसर्च, नई तकनीक बैक्टीरिया से लड़ने में असरदार; शोध में चौंकाने वाले परिणाम

IIT-BHU की रिसर्च. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: IIT BHU के दो शोध समूहों के संयुक्त प्रयास से बैक्टीरियल संक्रमण से लड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है. संस्थान के रसायन विज्ञान विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. साम्या बनर्जी और स्कूल ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के डॉ. सुदीप मुखर्जी के शोध समूहों ने मिलकर ऐसी नई प्रकाश-सक्रिय तकनीक विकसित की है, जो हरी रोशनी के संपर्क में आने पर बैक्टीरिया को नष्ट करने में प्रभावी पाई गई है.

इस महत्वपूर्ण शोध को विश्व प्रसिद्ध नेचर पोर्टफोलियो के प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय जर्नल ‘कम्युनिकेशंस केमिस्ट्री’ में प्रकाशित किया गया है. ग्रीन-लाइट-एक्टिवेटेड ओस्मियम (II) मेटालोफोटोएंटीबायोटिक्स फॉर एंटीबैक्टीरियल थेरेपी एंड इंफेक्टेड वाउंड हीलिंग’ शीर्षक से प्रकाशित इस शोध में विकसित विशेष रासायनिक यौगिकों ने प्रयोगशाला परीक्षणों में बैक्टीरिया की वृद्धि रोकने के साथ-साथ उनके द्वारा बनाई जाने वाली बायोफिल्म को भी प्रभावी ढंग से बाधित किया.

संक्रमित घावों के उपचार के लिए चूहों पर किए गए प्रयोग में भी उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं. शोधकर्ताओं ने ऑस्मियम आधारित तीन विशेष यौगिक विकसित किए हैं, जिन्हें मेटालो-फोटो एंटीबायोटिक्स कहा जाता है. इनकी खासियत यह है कि हरी रोशनी के संपर्क में आने पर यह सक्रिय होकर ऐसे प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन अणु उत्पन्न करते हैं, जो बैक्टीरिया की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और उनकी वृद्धि को रोकते हैं. शोध में इन यौगिकों का परीक्षण ई. कोलाई, स्टैफिलोकोकस ऑरियस और बैसिलस सब्टिलिस जैसे बैक्टीरिया पर किया गया, तीनों यौगिकों में ओएस-1 (Os1) ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया. बैक्टीरिया द्वारा बनाई जाने वाली बायोफिल्म संक्रमण के उपचार में बड़ी चुनौती होती है. यह एक तरह की सुरक्षात्मक परत होती है, जिसके भीतर बैक्टीरिया सुरक्षित रहते हैं और संक्रमण को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं. शोध में पाया गया कि ओएस-1 को हरी रोशनी के साथ इस्तेमाल करने पर ई. कोलाई और बैसिलस सब्टिलिस की बायोफिल्म में करीब 85 प्रतिशत तक कमी आई, इतना ही नहीं, पहले से बनी परिपक्व बायोफिल्म को भी बाधित करने में यह उपचार प्रभावी पाया गया.तकनीक की प्रभावशीलता की जांच के लिए बैक्टीरिया से संक्रमित घावों वाले चूहों पर भी अध्ययन किया गया. ओएस-1 और हरी रोशनी से उपचारित घावों में संक्रमण कम हुआ और घाव भरने की प्रक्रिया तेज हुई.