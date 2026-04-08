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रेलवे के कवच को मज़बूत करेगा आईआईटी बीएचयू, इंजीनियरिंग छात्रों को मिलेगा आईआरआईसेट के साथ इंटर्नशिप का मौका

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू), वाराणसी ने भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग एवं दूरसंचार संस्थान (आईआरआईसेट), सिकंदराबाद के साथ एक समझौता (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं.

Railways Kavach System
रेलवे के कवच को मज़बूत करेगा आईआईटी बीएचयू. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 7:36 PM IST

3 Min Read
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वाराणसी: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू), वाराणसी ने भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग एवं दूरसंचार संस्थान (आईआरआईसेट), सिकंदराबाद के साथ एक समझौता (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं. यह समझौता रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग तथा स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली ‘कवच’ के क्षेत्र में शैक्षणिक एवं अनुसंधान गतिविधियों को मजबूत बनाने का काम करेगा.

इस एमओयू पर आईआईटी (बीएचयू) के निदेशक प्रो. अमित पात्रा तथा आईआरआईसेट के महानिदेशक शरद कुमार श्रीवास्तव ने हस्ताक्षर किए है. कार्यक्रम में डीन (शैक्षणिक) प्रो. देवेंद्र सिंह, प्रो. एस. के. श्रीवास्तव, प्रो. आर. के. सिंह, प्रो. अमृतांशु पांडेय सहित दोनों संस्थानों के अन्य विशेषज्ञ भी मौजूद थे. इस पहल को आईआईटी (बीएचयू) के विद्युत अभियंत्रण विभाग की प्रो. कल्पना चौधरी ने अपनी दूरदर्शिता एवं निरंतर प्रयासों से साकार किया है.

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रेलवे के कवच को मज़बूत करेगा आईआईटी बीएचयू. (ETV BHARAT)

यह साझेदारी उन्नत रेलवे सिग्नलिंग प्रणालियों में अनुसंधान, नवाचार एवं क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है, जिसमें विशेष रूप से ‘कवच’ पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. ‘कवच’ भारत की अत्याधुनिक ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (एटीपी) प्रणाली है, जिसे परिचालन सुरक्षा बढ़ाने एवं ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विकसित किया गया है.

प्रो. अमित पात्रा ने कहा कि यह सहयोग अकादमिक अनुसंधान को वास्तविक रेलवे अनुप्रयोगों से जोड़ने का एक सशक्त मंच प्रदान करेगा, जिससे बुद्धिमान, विश्वसनीय एवं विस्तार योग्य सुरक्षा समाधान विकसित किए जा सकेंगे.

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वहीं, आईआरआईसेट के महानिदेशक शरद कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि यह पहल ‘कवच’ तकनीक के व्यापक उपयोग, अनुकूलन एवं विस्तार को गति देने के साथ-साथ रेलवे कार्यबल की तकनीकी दक्षता को भी सुदृढ़ करेगी.

एमओयू में आईआईटी (बीएचयू) रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग एवं ‘कवच’ पर शार्ट टर्म कोर्स, कार्यशालाएं एवं सम्मेलन आयोजित करेगा तथा विभिन्न अभियंत्रण विषयों के विद्यार्थियों के लिए इन विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल करेगा.

इसके अतिरिक्त, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों को रेलवे सिग्नलिंग एवं एटीपी-कवच से संबंधित छह माह की इंटर्नशिप परियोजनाएं लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिनका मार्गदर्शन आईआईटी (बीएचयू) एवं आईआरआईसेट के संकाय कि तरफ से संयुक्त रूप से किया जाएगा.

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यह पहल संस्थान के नए पाठ्यक्रम में शामिल छह माह की अनिवार्य इंटर्नशिप व्यवस्था के अनुरूप है, जिससे विद्यार्थियों को वास्तविक परियोजनाओं पर कार्य करने का अवसर मिलेगा.

इस साझेदारी के तहत आईआरआईसेट, आईआईटी (बीएचयू) के संकाय सदस्यों के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (एफडीपी) एवं औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा. दोनों संस्थान मिलकर रेलवे सिग्नलिंग एवं दूरसंचार, विशेष रूप से एटीपी-कवच से संबंधित विषयों पर शैक्षणिक सामग्री प्रदान करेंगे.

आईआरआईसेट, ज़ोनल रेलवे एवं डिवीजनों में शैक्षणिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा साइट विज़िट की व्यवस्था में भी सहयोग करेगा, साथ ही, आईआरआईसेट अपने प्रशिक्षण अवसंरचना जैसे प्रयोगशालाएं, कक्षाएं एवं छात्रावास सुविधाएं आईआईटी (बीएचयू) के विद्यार्थियों एवं संकाय के लिए उपलब्ध कराएगा.

यह सहयोग देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान एवं विश्व के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक के बीच समन्वय को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह ‘आत्मनिर्भर भारत’ के दृष्टिकोण को साकार करने तथा परिवहन क्षेत्र में तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

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